A BUSSOLENGO IL CONVEGNO ‘IL FUTURO DELLA PROGETTAZIONE’



Maggiori tolleranze edilizie, flessibilità del cambio d’uso, sanatorie, silenzio assenso, doppia conformità alleggerita. Sono tante e diverse le novità introdotte in materia di semplificazione edilizia e urbanistica con la legge 105/2024 ‘Salva casa’.



Modifiche che impongono inevitabilmente un cambio di prospettiva e di direzione su quello che sarà il ‘Futuro della Progettazione’. Un tema complesso e di forte attualità su cui l’Associazione Giuseppe Barbieri - nata per promuovere studi, analisi e progetti per il territorio e l’ambiente, su temi di architettura, ingegneria e urbanistica - ha promosso oggi, uno speciale appuntamento di confronto che ha riunito, al Montresor Hotel Tower di Bussolengo, numerosi professionisti ed imprenditori cittadini.



Fra i temi al centro dell’incontro, oltre la legge ‘Salva casa’, anche la legge cosiddetta ‘Salva Milano’ e la riforma del TESTO UNICO EDILIZIA.



Nell’intervento di apertura l’Arch. Gian Arnaldo Caleffi, Presidente dell'Associazione Giuseppe Barbieri, ha richiamato la necessità di semplificare l’apparato normativo che regola il comparto edile, a favore non solo di tecnici e costruttori, ma anche, soprattutto, dei cittadini.

“Il convegno è un contributo ad un'esigenza che è sentita non solo dai tecnici e dai costruttori, ma da tutti i cittadini – sottolinea l’Arch. Gian Arnaldo Caleffi –. Parlo del bisogno concreto di una semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti. Un percorso che rappresenta una zavorra rispetto alla nostra competitività a livello europeo e rappresenta un appesantimento per la vita dei cittadini. Ostacoli francamente inutili che si possono e si devono evitare. Propongo di sperimentare interventi edilizi senza norme precostituite, lasciando alla professionalità dei progettisti e all’iniziativa degli imprenditori la configurazione ottimale. Un esperimento in territori liberi, un po’ come si fa con le zone economiche speciali.”

Di rilievo anche l’intervento dell’arch. Cristiano Guarnieri, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Mantova, che ha illustrato la problematica calda del cosiddetto SALVA MILANO, ora al centro di contrapposte prese di posizione politiche. “Ogni volta che sentiamo parlare di semplificazione – spiega Guarnieri – pensiamo che la parola ci porti sfortuna, perché il risultato è sempre contrario”.

Importanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso del convegno.

Fra i principali, quello dell’on. Paola Boscaini, IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), già sindaco di Bussolengo. ““E’ stato un piacere intervenire a questo appuntamento dell'Associazione Giuseppe Barbieri, di cui mi onoro di fare parte. Incontro arricchito dall’intervento, sul Testo Unico dell'Edilizia, dell'onorevole Mazzetti che, oltre ad essere una libera professionista di questo settore, è anche un deputato che si impegna nella quotidianità per cercare di risolvere i tanti problemi che ci sono su questo argomento.

Sono felice d’aver contribuito a questa interessante partecipazione dell’onorevole Mazzetti. Forza Italia è in ascolto di tutte le persone che rappresentano le attività professionali e non solo, per cercare di captare difficoltà e necessità da migliorare attraverso le leggi che siamo chiamati a fare”.

L’on. Erica Mazzetti, VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), Segretario della Commissione parlamentare per la semplificazione, Responsabile Dipartimento Lavori Pubblici. “Forza Italia è la forza in Parlamento che da sempre sostiene, ascolta e si confronta con le categorie economiche e professionali e cerca di fare scelte razionali che servano veramente a tutte le persone, partendo dai cittadini fino ai professionisti e ai costruttori. Attraverso il Governo di centrodestra abbiamo dato subito un segnale forte, partendo da quelle cose necessarie per andare oltre alle criticità e pensare a risolvere i problemi. Abbiamo iniziato lo scorso maggio con il Salva Casa, che naturalmente non risolve i problemi di tutto il settore, che sappiamo essere molti, ma è una prima risposta.

Ci sono ancora delle criticità nell’applicarlo, ma stiamo definendo la modulistica.

Abbiamo deciso, come maggioranza alla Camera, di presentare una proposta di legge per la interpretazione autentica della norma, proprio per superare le criticità che sono sorte per il Caso Milano, che è divenuto un caso nazionale ormai e anche di prospettiva futura del settore. Sono favorevole alla proposta di Caleffi di sperimentare interventi senza norma precostruite, ma demandando ai progettisti la loro conformazione ”.

Il Geom. Carlo Trestini. Imprenditore edile, Vice presidente ANCE Nazionale con delega Relazioni Industriali e Affari sociali, Componente del Consiglio Generale ANCE Veneto, Presidente di ANCE Verona Costruttori Edili, Componente del Consiglio Camerale della CCIAA di Verona che ha sottolineato le iniziative dei costruttori per innovare le procedute nel settore edilizio. “L'incontro è riuscito ad affrontare molte problematiche che costituiscono il progresso dello sviluppo del Salva Casa e del Salva Milano, ma soprattutto su quel percorso di semplificazione delle normative che più volte abbiamo richiesto. Serve una riduzione delle norme e avere dei testi unici che diano efficacia e soprattutto rendano veloce l'applicazione degli interventi, dalla progettazione all'esecuzione fino alla chiusura dei lavori. Siamo in un mondo che sta cambiando velocemente e dobbiamo essere in grado di cambiare anche il modo di operare dalla legislazione alla fine dei lavori”.

L’avv. Stefano Baciga, avvocato amministrativista che ha illustrato le tante contraddizioni delle norme, proponendo anche chiarimenti e semplificazioni e il dott. Giovanni Uderzo, legale esperto di edilizia ed urbanistica, già dirigente dell’Edilizia Privata nel Comune di Verona che ha riassunto il vasto e complesso quadro normativo del settore edilizio.

A coordinare l’incontro l’Ing. Luciano Ortolani, Associazione Giuseppe Barbieri, libero professionista, già Vice Direttore e Dirigente dei LLPP del Comune di Verona e consigliere delegato ai Lavori Pubblici, all'Edilizia Privata e all'Urbanistica del Comune di Affi che ha descritto come le norme attuali, molto complesse, creino disagio negli Uffici Pubblici e nelle Amministrazioni.





Ha assistito al convegno l’arch. Matteo Faustini, Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona che si è espresso con soddisfazione sull’esito dei lavori: “E’ stata una occasione importantissima, che ha messo in luce la grande difficoltà di tutti gli operatori del settore, in particolare dei progettisti e del mondo delle costruzioni. Mi riferisco alla necessità di avere norme e tempi certi nella realizzazione. Ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede tutto il mondo delle professioni. Ormai è tempo che non si ragioni più sul Salva Casa, sul Salva Milano, sullo Sblocca Italia. Serve una riforma organica ed oggettiva del settore delle costruzioni, con un nuovo Testo Unico dell'Edilizia e una nuova Legge urbanistica fondamentale per l'Italia”.

Presenti al convegno anche il Geom. Romano Turri, Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Verona, il Geom. Nicola Turri Segretario dello stesso Collegio, l’avv. Vincenzo Peritore, presidente di APPC Verona e vice presidente nazionale con delega per il Triveneto, il dott. Vincenzo Vecchio presidente nazionale dalla stessa APPC, il geom. Francesco Gentili Presidente provinciale di Verona di FIMAA Confcommercio .



L’Ufficio stampa dell’Associazione Giuseppe Barbieri