Per costruire il proprio futuro, nel mondo del lavoro, studenti esplorano le aziende. “Firms for Future”, è il progetto, che, promosso dall’Istituto Comprensivo di Cologna Veneta, in collaborazione con Confimi Apindustria Verona, coinvolge dieci imprese e



Rivolto a oltre 200 studenti delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado, il progetto di orientamento “Firms for Future”, mira a stimolare gli studenti ad esplorare il mondo delle aziende del territorio, a conoscerle, in vista di una futura scelta scolastica e, di conseguenza, di un eventuale sbocco professionale, sulla base degli interessi personali. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo di Cologna Veneta – che comprende le scuole dell'infanzia, della primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà – in collaborazione con Confimi Apindustria Verona. Fino a metà maggio, gli alunni coinvolti diventeranno ricercatori all’interno delle imprese, nel settore manifatturiero e in ambiti come agricoltura, artigianato, sport e informatica. Il loro compito sarà esplorare le aziende, capire le attività che svolgono e il ruolo nel territorio di riferimento. Attraverso la guida e l’aiuto degli insegnanti, svolgeranno ricerche di gruppo, per sviluppare un elaborato, digitale o cartaceo, che verrà poi condiviso con i compagni. Ogni classe verrà suddivisa in cinque gruppi, ognuno dei quali lavorerà sulla ricerca dell’azienda assegnata. L’iniziativa proseguirà anche l’anno prossimo. «Il progetto punta a coinvolgere i giovani studenti, facendo conoscere il tessuto economico locale, per dare loro la possibilità di compiere scelte scolastiche consapevoli e utili per il proprio futuro lavorativo», spiega il presidente di Confimi Apindustria Verona, Claudio Cioetto, titolare di Cioetto Lavorazioni Meccaniche, azienda che conta, tra le aziende che hanno aderito all’iniziativa. «Se questo è possibile è grazie alla sensibilità dell’Istituto scolastico, al prezioso supporto di Federica Saggioro, dello staff della dirigente scolastica Roberta Castellani, con cui condividiamo il proposito di indirizzare gli studenti nella scelta del percorso scolastico e lavorativo». Sono dieci le imprese coinvolte nel progetto, con le quali gli alunni hanno iniziato ad interfacciarsi. Ogni gruppo effettuerà una ricerca ed elaborerà la propria presentazione in formato digitale. «L’obiettivo principale è duplice: da un lato, vogliamo valorizzare le risorse del nostro territorio sviluppando nei giovani competenze imprenditoriali, attraverso strategie didattiche innovative, mentre dall’altro intendiamo rispondere alle necessità di orientamento, secondo la normativa ministeriale, offrendo agli studenti strumenti utili per il loro futuro», afferma la dirigente scolastica Roberta Castellani. L’iniziativa prevede, inoltre, una visita aziendale, al termine della quale gli alunni potranno porre domande o chiedere informazioni sulla nascita e sullo sviluppo dell’azienda. Il presidente Cioetto conclude: «Questo progetto ha l’obiettivo di dare una risposta ad una delle sfide più attuali: la difficoltà delle aziende, soprattutto nel settore della manifattura, di reperire personale qualificato, un problema amplificato dal calo demografico, che si sta delineando. Credo fermamente che iniziative come questa possano rappresentare un ponte tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando i giovani a realtà produttive che spesso non conoscono, dando loro l’opportunità di scoprire il valore del territorio che li circonda». Grande progetto, grande, per il suo contenuto, mirante a fare sapere ai giovani cos’è l’impresa, nella sua essenza, impresa, che dev’essere conosciuta, non solo attraverso i libri, ma, soprattutto, con il diretto contatto reale, con l’attività della stessa, nella sua molteplice essenza, acquisendo preziose competenze, peraltro, fortemente richieste dal mercato. Ciò, facendo sapere, inoltre, ai giovani, nel loro interesse, presente e futuro, che, senza l’impresa, non c’è economia e che, senza economia, non c’è benessere. Non solo: …che, impegnarsi, nel mondo pratico dell’impresa e, quindi, della produzione, significa operare, per sé stessi e per la società. Validissimo, il progetto, dianzi, proposto, perfettamente atto a introdurre i giovani nelle conoscenze, atte a corrette scelte future.

Pierantonio Braggio