Alla Flover Farm, Bussolengo, Verona, you-pick - Tu raccogli, più divertente del Veneto, con tulipani di oltre 100 varietà, laboratori per la famiglia, il Tuligame, lezioni di pilates, step funzionale e zumba, immersi tra i colori



La primavera porta con sé colori nuovi e voglia di benessere. La natura si risveglia in un’esplosione di sfumaturein scenari incantevoli, come il “Campo dei tulipani” della Flover Farm, Bussolen. Un vero e proprio dipinto a cielo aperto, dove ogni tonalità racconta la magia della bella stagione, con centinaia di migliaia di tulipani variopinti, pronti a sbocciare. Il Campo dei Tulipani è già tutto da scoprire e ammirare: da metà marzo a metà aprile, quindi, sarà possibile passeggiare tra infinite tonalità di rosso, giallo, rosa e arancione, raccogliere i fiori con le proprie mani e condividere momenti speciali con chi si ama. Il Campo dei Tulipani della Flover Farm è perfettamente adatto, per una giornata all’aria aperta con la famiglia, un’esperienza romantica, con il proprio partner o un’occasione di scoperta per i più piccoli, tra corsi creativi e attività didattiche. Ma anche per fare sport e attività fisica. “Il Campo dei Tulipani di Flover Farm rappresenta una tradizione consolidata, che segna ufficialmente l’inizio della primavera – commenta Silvano Girelli, amministratore delegato di Flover -. Le numerose varietà di tulipani presenti si sveleranno progressivamente, in una fioritura a scalare, regalando ai visitatori una magia di colori in continua evoluzione. Con oltre 100 varietà diverse, messe a dimora durante i mesi invernali, oggi possiamo offrire un’esperienza unica, in cui la bellezza della natura si manifesta in tutta la sua straordinaria intensità. Da quest’anno, poi, una grande novità: la possibilità di fare attività fisica, circondati dai tulipani in fiore”. Quello della Flover Farm di Bussolengo, a soli cento metri dal Garden, è un campo you-pick, in cui è possibile passeggiare e raccogliere in piena autonomia i tulipani con l’ausilio dei cestini che vengono forniti all’ingresso; alla fine, sarà possibile preparare un mazzo colorato da portare a casa. Ma non solo: la Flover Farm permette, durante i week end, di immergersi nella bellezza, anche per chi ha un animo sportivo. Il sabato e la domenica, a partire dal 29 marzo, sono in programma, infatti, lezioni di zumba, pilates, step funzionale e attività total body, seguiti da docenti esperti di Gymnasium Club. Il Campo dei Tulipani manterrà la sua vivacità per un mese intero, condizioni meteo permettendo, con colori e forme sempre nuove. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi, dalle ore 10 alle 19 (chiuso domenica di Pasqua). Numerose le novità del Campo dei Tulipani 2025, tra queste il laboratorio artigianale “Crea la tua borsa in cotone personalizzata”, pensato per adulti e per bambini, accompagnati da un genitore. Un’esperienza creativa e sostenibile che offre ai partecipanti l’opportunità decorare con stencil primaverili, o a mano libera. Queste borse non solo serviranno per trasportare i tulipani raccolti, ma potranno essere riutilizzate anche in altre occasioni, come la spesa quotidiana. Tra colori, motivi e stili personalizzati, ogni borsa diventa un'espressione di creatività e manualità. Il Campo dei tulipani della Flover Farm è aperto a tutti i bambini, che potranno partecipare, il sabato e domenica, a divertenti animazioni. I fiori si possono riconoscere e ricordare con il ‘memory dei fiori’, si possono comporre con il grande puzzle dei tulipani, ma anche suonare grazie a ‘ritmo floreale’ e a strumenti a forma di fiore. E grazie al Tuligame, i più piccoli possono mettersi alla prova e ottenere il Diploma di Perfetto contadino, per poi scatenarsi con la Flover Farm Dance, in compagnia del Coniglio Flo, mascotte del Campo dei Tulipani. Altra novità ticket di quest’anno, i pass tulipani: è possibile acquistare il Pass Tulipani Base al prezzo di 8 euro (5 tulipani inclusi + buono da 2 euro) oppure optare per Pass Tulipani Plus a 12 euro (10 tulipani inclusi + buono da 2 euro). Tariffa speciale per i più giovani (fino a 18 anni) con Pass Tulipani Young a 3 euro (2 tulipani inclusi). Ingresso gratuito per bambini sottoil metro e persone diversamente abili, con un accompagnatore. Per tutti i possessori della Flover Club Fidelity Card, sconto del 10%, su tutte le tipologie di Pass d’ingresso. Per chi non l’avesse è possibile farla scaricando l’app MyFlover. Per una pausa pranzo colorata, una merenda dolce o un aperitivo con gli amici, il Chiosco della Flover Farm sforna profumi e sapori di primavera con proposte fresche dolci e salate. Info e prenotazioni, sul sito flover.it e i profili social ufficiali. Non vi è come potere conoscere e ammirare la natura, i suoi fiori e i suoi colori, questa volta, offerti da variopinti tulipani, guarda caso, in apertura della primavera, che viene, e che, con i fiori, ci porta il suo saluto, promettendo sole e serenità, all’aperto. Ottima prospettiva…!

Pierantonio Braggio