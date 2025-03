2025-03-27 Vinitaly 2025, Vantini (Coldiretti Verona): momento buio per il vino italiano. Etichette allarmistiche, dazi e narrazione distorta 2025-03-27 Vinitaly 2025: 4000 aziende e quartiere al completo. Attesi operatori da 140 paesi. Topic della 57ª edizione: promozione, internazionalizzazione e cambiamento 2025-03-27 “U are invited” - Un impegno trentennale, che guarda al futuro UniCredit si conferma Main Partner dell’Arena Opera Festival, per le stagioni 2025 e 2026. Nuove iniziative a favore dell’inclusione e dell’occupazione giovanile 2025-03-27 "Decoding revolution”, al centro del XXIII Automotive Dealer Day, 2025, Verona 2025-03-26 BORGO ROMA, RIAPRE IL PONTE DELLE MENEGONE 2025-03-26 ‘LA QUARTA CHE VORREI’, LUNEDI’ 31 MARZO L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA CITTADINI E CITTADINE 2025-03-26 DOMANI, GIOVEDI’ 27 MARZO, IL COMUNE PRESENTA IL PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO IN CIRCOSCRIZIONE 6^ 2025-03-26 Primo atto per affrontare l’emergenza abitativa a Malcesine: 2025-03-26 Il grande “Soave”, in via Sottoriva, Verona… Accompagna l’incontro l’esperto Ugo Brusaporco 2025-03-26 Forum nazionale dell’energia dal legno, a Verona: futuro della termica rinnovabile e relative istituzioni, associazioni e imprese. Evento organizzato da Veronafiere, Progetto Fuoco e AIEL. 2025-03-26 Una moneta da 2.-€ sammarinese, celebra l’Anno Santo 2025: un omaggio ai “Pellegrini di Speranza” 2025-03-26 MUSEO NICOLIS: A VICENZA CLASSIC CAR SHOW 2025 ANNI ’70 E ’80 IN MOSTRA, DALLO STILE POP ALLA VISIONE FUTURISTICA 2025-03-26 Lazise unico rappresentante del Veneto in gara per diventare il Borgo più Bello d’Italia 2025-03-26 CCIAA VERONA: TUTTO ESAURITO PER LA QUINTA EDIZIONE DI ORIENTIAMOCI INSIEME 226 STUDENTI AL SEMINARIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ORIENTAVERONA 2025-03-26 Campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica 2025 Bene Zamboni, Satta e Marku della Bentegodi Splendida la ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su