Campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica 2025 Bene Zamboni, Satta e Marku della Bentegodi



La Federazione Italiana Pesistica (FIPE) lo scorso fine settimana ha inaugurato l’attività agonistica nazionale 2025, con le finali nazionali dei Campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica, ottimamente organizzati al “Pala Padovano” di Capurso (Bari) e riservati ad atlete ed atleti dai 13 ai 20 anni di età, classificatisi ai primi sei posti nelle attuali otto categorie di peso personale femminili e maschili, dopo le rispettive qualificazioni disputate in tutte le regioni d’Italia. La Sezione Pesistica della Fondazione M. Bentegodi di Verona ha fatto la sua bella presenza con tre atleti, Gaia Zamboni, Elena Satta e Dastin Marku, oltre alla fuoriclasse veronese e ex bentegodina Celine Ludovica Delia, nata e cresciuta sportivamente nella società scaligera ed ora in forza alle Fiamme Rosse, il Gruppo Sportivo nazionale dei Vigili del Fuoco. Qualificata al sesto posto nei 53 kg., la giovanissima quindicenne Gaia Zamboni, ha migliorato di due kg. il suo totale olimpico stabilito nella qualificazione di Verona, portandolo da 125 a 127 kg., realizzato con 56 kg. di strappo e 71 kg. di slancio, fallendo per un soffio la misura di 75 kg., con la quale avrebbe ulteriormente incrementato la sua già ottima prestazione. Nella categoria dei +86 kg., la diciottenne Elena Satta, ha confermato la quinta posizione raggiunta nelle qualificazioni e lo stesso complessivo di 114 kg., con 50 kg. nell’esercizio di strappo e 64 kg. nello slancio, anche lei fallendo di pochissimo la misura di 67 kg., che le avrebbe garantito la quarta piazza assoluta della competizione, ad un passo dal prestigioso podio nazionale. Bella prova anche per il sedicenne Dastin Marku, in gara nell’impegnativa categoria dei 71 kg., che con una prestazione decisamente al di sotto delle sue reali possibilità, ha mantenuto la sesta piazza assoluta, conquistata con 209 kg. nelle qualifiche regionali, realizzando 202 kg, nel totale olimpico, ottenuto con 90 kg. di strappo e 112 kg. di slancio, dietro ad atleti molto più grandi e esperti di lui. Per Martin Piuselli, nuovo direttore tecnico della Sezione Pesistica della Bentegodi, Maria Vittoria Sportelli, direttore tecnico regionale del Veneto e il tecnico Ilir Marku, che hanno accompagnato in gara gli atleti bentegodini, nell’impegnativa trasferta pugliese. è arrivata anche una grandissima soddisfazione “indiretta”, grazie alla splendida prestazione offerta dalla ventenne veronese ed ex bentegodina, Celine Lodovica Delia, ora nella squadra delle Fiamme Rosse, il Gruppo Sportivo nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha letteralmente sbaragliato il campo nella categoria dei 58 kg., con un complessivo di 186 kg., realizzato con 86 kg. di strappo e 100 kg. di slancio. Per la fuoriclasse veronese ennesimo titolo italiano e seconda migliore prestazione in assoluto del campionato, tra le 51 atlete in gara, con 263,60 kg. di punteggio Sinclair, ad un soffio dal primo posto raggiunto dalla pavese Lavinia Magistris, in gara nei 69 kg., che ha totalizzato 264,47. Con questo risultato la campionessa veronese apre ufficialmente la lunga ed impegnativa rincorsa per una possibile, prestigiosa e quanto mai auspicabile partecipazione alle prossime Olimpiadi estive americane di Los Angeles (USA) del 2028. In bocca al lupo… Celine!