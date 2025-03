Linee 93-94-95 - il 30/3 deviazione per "Giornata della Sostenibilità" a Verona



Si informa che per misure straordinarie per la qualità dell'aria "Giornata della Sostenibilità", domenica 30 marzo 2025 dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e comunque fino al termine della manifestazione, viene istituito il divieto di transito su via IV Novembre. Sarà pertanto attuata la seguente deviazione (ordinanza n° 386 del 24/03/2025 del Comune di Verona)



Linee interessate:

> 93-94-95

Fermate sospese:

> VIA IV NOVEMBRE CADORNA A/B -VIA IV NOVEMBRE A/B - PIAZZA VITTORIO VENETO A/B

Fermate alternative:

direzione Castelvecchio:

> OSPEDALE MAGGIORE A - (LINEA 95 OSPEDALE MAGGIORE C) VIA DE LELIS PARCHEGGIO B - VIALE DELLA REPUBBLICA PONTE RISORGIMENTO - VIALE DELLA REPUBBLICA ARSENALE.

Fermate alternative:

direzione Ospedale Maggiore:

> VIA DIAZ PORTA BORSARI B - LUNGADIGE MATTEOTTI - VIALE NINO BIXIO - VIALE NINO BIXIO VIA DA MONTE B - OSPEDALE MAGGIORE VIA DA MONTE - OSPEDALE MAGGIORE



Percorsi in deviazione:

Linea/direzione: 93/Cadidavid - 94/San Michele- 95/Chievo:

> percorso regolare fino Piazzale Stefani fermata "Ospedale Maggiore A" (linea 95 "Ospedale Maggiore C"), poi via De Lellis, lungadige Cangrande, viale Della Repubblica e piazzale Cadorna, Ponte Della Vittoria - via Diaz, poi percorso regolare.



Linea/direzione: 93/Negrar Domegliara - 94/Saval- 95/Torricelle:

> percorso regolare fino a via Diaz fermata "Via Diaz/Porta Borsari B", lungadige Matteotti, viale Nino Bixio, via Gian Battista Da Monte, piazzale Stefani fermata "Ospedale Maggiore B", poi percorso regolare.