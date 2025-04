2025-04-08 VERONETTA : DA DOMANI IL CANTIERE DI VIA SAN PAOLO SI SPOSTA VERSO IL LUNGADIGE PORTA VITTORIA 2025-04-08 RIQAULIFICATO IL PERCORSO NATURALE A CASTEL SAN PIETRO 2025-04-08 “Nuovi Artigiani” promuove, nelle scuole, il “fare impresa”. 2025-04-08 Bruno Giordano è stato nominato coordinatore della Consulta delle Fondazioni del Triveneto. Dal 1° maggio il presidente di Fondazione Cariverona, designato all’unanimità, subentrerà a Carlo Schönsberg (Fondazione Caritro), per un nuovo mandato triennale 2025-04-07 Sovrano Militare Ordine di Malta, Poste Magistrali, il programma delle emissioni postali 2025. 2025-04-07 Casaleone, Verona. Prima “Festa dell’Asparago”, tenutasi, nei giorni 4-6 aprile 2025: grande successo! 2025-04-06 Vinitaly: Coldiretti, i primi effetti dei dazi sui produttori italiani 2025-04-06 Rischio povertà: molto più alto, tra gli autonomi, che tra i dipendenti. Nota di CGIA Mestre, 5.4.2025 2025-04-06 VINITALY DESIGN AWARD 2025: I VINCITORI 2025-04-06 POLIZIA LOCALE: INTERVENTO ALLE EX TIBERGHIEN CONTROLLI ANTIDEGRADO IN CENTRO 2025-04-06 Volata finale per sostenere Lazise come Borgo più Bello d’Italia. Domenica 6 aprile, ultimo giorno utile, un punto informazioni davanti al Municipio per aiutare tutti gli interessati a votare gratuitamente tramite il sito 2025-04-06 Il Metacluster delle imprese culturali e creative, guidato dal veneto Venetian Cluster oltre che da Basilicata Creativa, si allarga con l'ingresso della Bulgaria portando a 10 i paesi aderenti. 2025-04-06 DOMENICA 6 APRILE INAUGURAZIONE DELLA 57ª EDIZIONE DI VINITALY 2025-04-06 Dazi Usa: effetto domino per la manifattura 2025-04-06 Diabete infantile in preoccupante crescita Aoui in prima linea nei trattamenti e nella sensibilizzazione Serve una alleanza medici e famiglie ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su