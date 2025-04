Borghi Fluviali al via. Bike & Boat | 12 e 13 aprile



Sabato e domenica, appuntamento tra Adige e Po, unendo bike e boat, bici e navigazione fluviale. Per godere il piacere di vivere in compagnia alcuni dei più suggestivi ambiti del “Polesine terra di acque”.



L’iniziativa è promossa dai Comuni di Fratta, Ariano Polesine, Crespino, Polesella, con la Provincia di Rovigo, il Parco Regionale del Delta Veneto del Po, Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia, Fiab Rovigo. Il progetto “Borghi Fluviali tra Adige e Po” è stato sostenuto dal Ministero del Turismo con un contributo di 800 mila euro nell’ambito del PNNR.



Tre le proposte messe in campo, anzi in acqua, per questo sabato e domenica.



La prima, sabato 12 aprile, è dedicata al Mito di Fetonte e alle Ville Venete tra Polesella e Crespino. Il punto di incontro, alle 15, sarà in Piazza del Popolo (a fianco del municipio) a Polesella. Abbinando le mobilità slow della barca e della bicicletta, l’itinerario porterà i convenuti a conoscere la storia di Polesella e Crespino e le vicende legate al mito di Fetonte.



Accompagnati da una guida d’eccezione si pedalerà per le vie del centro rivierasco per conoscere la storia e le realtà architettoniche



più significative come Ca' Rosetta, Villa Armellini e Villa Morosini. Al termine ci si imbarcherà su un battello per navigare sul Po fino a Crespino, dove si riprendono le biciclette per andare prima in Piazza Fetonte e poi tornare a Polesella. Al termine sosta a Villa Morosini per un aperitivo offerto ai partecipanti con i prodotti del territorio.



I due appuntamenti di domenica 13 aprile sono entrambi, ma con taglio differente, riservati al Delta.



Il primo prenderà il via alle 9 dall’area camper di San Basilio. Abbinando bike e boat condurrà alla scoperta della storia antica e recente del Delta del Po, con focus su “Ariano nel Polesine e San Basilio”. Il programma prevede innanzitutto la visita guidata del Museo di San Basilio e della Chiesetta romanica costruita sulla duna fossile. Al termine si parte in bicicletta verso Grillara per conoscere la storia della Riforma Agraria e la fantasia del Museo Laboratorio dell’Ocarina. Percorrendo Via Pilastri, la strada che segna l’antica linea di confine tra Stato Pontificio e Repubblica di Venezia si arriva a Mazzorno. Seguendo il maestoso corso del Po di Venezia si raggiungeranno prima Corbola e poi Santa Maria in Punta. Nel pomeriggio navigando su un battello sul Po di Goro si torna a San Basilio.



La giornata termina con un brindisi sotto l’area degli scavi di San Basilio. Rientro ore 18.



Sempre da Ariano nel Polesine, ma con punto di incontro alle 10.15 a Santa Maria in Punta (attracco turistico) prende il via il secondo appuntamento di domenica, “Navigando dove inizia il Delta”. Imbarco sulla Nena, nome dato al vaporetto n 179 in onore di Nazzarena Casini, una mitica donna del fiume. Si naviga prima sul Po di Goro e poi sul Po di Venezia arrivando proprio dove il Po si divide per la prima volta, da una parte il Po di Goro e dall’altra il Po di Venezia: Po grande e Po piccolo. Si raggiunge l’Isola del Balotin dove dal 1946 al 1955 nacque la micronazione della Tamisiana Repubblica di Bosgattia. Rientro ore 12.00.



Tre occasioni che sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire. Per “Borghi fluviali tra Adige e Po”, allettanti test di un progetto turistico su cui il territorio intende giocarsi una delle sue carte più importanti.



Per diventare protagonisti di un di queste tre escursioni è necessario prenotarsi ad Aqua Lab, info.rovigo@aqualab.it, 389.1745766