Le gare, per assegnare il Caffè Dante, Verona, e il plesso di San Floriano, Verona



Comunicato della Provincia di Verona: “Sono state presentate questa mattina, venerdì 11 aprile 2025, in Sala Rossa al Palazzo Scaligero, le due distinte gare pubbliche per l’assegnazione in concessione del Caffè Dante a Verona e la locazione del plesso sportivo di San Floriano, entrambi beni di proprietà della Provincia. Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, il Segretario generale, il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio e alcuni Consiglieri provinciali. Per il Caffè Dante, esercizio commerciale per la ristorazione e bene culturale vincolato, oggetto unico della gara sono sia i locali di piazza dei Signori che quelli in via Fogge. La durata della concessione, come riportato anche dall’autorizzazione della Soprintendenza di fine marzo, sarà di sei anni, con un canone a base di gara di 204,5 mila euro annui. Canone individuato attraverso una perizia del 2022 redatta appositamente per la valutazione del valore dello storico locale sul mercato. La concessione sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove gli elementi tecnici peseranno, ai fini dell'aggiudicazione, fino a 70 punti sui cento totali. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le 12 del 19 maggio. Medesimo termine per la seconda gara, per la locazione del plesso sportivo di San Floriano, nel comune di San Pietro in Cariano, che conta nove tra campi da tennis e calcio a 5, di cui due coperti, un bar-trattoria, piscine e parcheggio. Nel predisporre la stima del canone a base di gara, sono state sottratte le somme presunte che il locatario dovrà, o comunque non percepirà, per l’Imu, per garantire in alcuni giorni l’utilizzo di parte degli spazi dagli studenti degli istituti locali e per le manutenzioni straordinarie del plesso, arrivando così a un importo annuo a base di gara di 42 mila euro. La locazione avrà una durata di nove anni, rinnovabili per altri sei. Come per il Caffè Dante, la locazione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con gli elementi tecnici che peseranno per 70 punti su cento”. Importanti, ora, rapide operazioni di assegnazione dell’antico “Dante” – in qualche modo, ormai, monumento cittadino – tenuto conto, soprattutto, che è inimmaginabile una Piazza Dante, senza il Caffè Dante…, Caffè, che, se è, come è, storia, è anche economia, con relative positive conseguenze.

Pierantonio Braggio