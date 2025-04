2025-04-12 Automotive Dealer Day: speakers d'eccezione, approfondimenti e networking! Giorni 13-14-15 May 2025, presso Veronafiere 2025-04-12 Un 57° Vinitaly, tra le eccellenze e la conservazione del patrimonio agricolo e culinario del veneto. Presente, Veneto Agricoltura, con una serie di appuntamenti, che hanno consentito di approfondire e apprezzare l’universo vitivinicolo regionale 2025-04-12 Agriturismi, tutto esaurito, per Pasqua e Pasquetta. Sul lago di Garda turisti tedeschi e olandesi; in Valpolicella, visitatori americani nelle cantine… 2025-04-12 Repubblica di San Marino, nuove monete commemorative 2025-04-12 Bussolengo, Verona: un nuovo punto di incontro tra sport, relax, natura e divertimento: inaugurato, nel cuore della Ciclabile del Sole, il nuovo BiciGrill 2025-04-12 Verona e Filovia. Da lunedì, 14 aprile, lavori in Borgo Roma. Interessate via Scuderlando, via Fiume, via Volturno e via San Giacomo 2025-04-11 Pasqua, il ritorno dei fiori nelle case degli italiani. Sabato 12 aprile, dalle 10.30 alle 11.00, al Mercato coperto di Campagna, amica i segreti delle ortensie. 2025-04-11 LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DI VERONA, MODELLO SCOLASTICO INCLUSIVO E INNOVATIVO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA FRANCESI 2025-04-11 2025 PLANET SHAKESPEARE - WATER - 77ESIMA EDIZIONE DELL’ESTATE TEATRALE VERONESE 2025-04-11 Le gare, per assegnare il Caffè Dante, Verona, e il plesso di San Floriano, Verona 2025-04-11 Grande festa per il campo da calcio di Cassone rimesso a nuovo. Presente anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi 2025-04-11 "Tulipanomania" a Bardolino: invia la tua foto entro il 14 aprile e partecipa al concorso "Adriano Banterla" 2025-04-11 APRE A LEGNAGO IL NUOVO NEGOZIO BIOLOGICO E BISTROT NATURASÌ: AL CENTRO SOSTENIBILITÀ CON ENERGIA RINNOVABILE E MATERIALI ECOCOMPATIBILI 2025-04-11 Il Museo dei Grandi Fiumi per Cristina Roccati e le donne scienziate 2025-04-11 Al via la “Settimana Autentica” dei Cattolici. Gli appuntamenti della Chiesa di Verona dal 13 aprile (Domenica delle Palme), al 20 aprile (Santa Pasqua), con il vescovo Domenico Pompili. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su