2025-04-14 Tutela zootecnia e prevenzione predazioni: la Regione accoglie il pacchetto proposto da Coldiretti e Arav - Associazione regionale degli allevatori. Il presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini: ora ac-corciamo i tempi per i risarcimenti. 2025-04-14 Coldiretti, soddisfazione per il via libera alla legge Caselli. Stop all'utilizzo improprio di termini, come "latte". Vantini, Coldiretti Verona: uno strumento giuridico, che protegge il vero Made in Italy agroalimentare 2025-04-14 Inail: un trattore su tre, senza dispositivi di sicurezza. Il rischio di ribaltamento del trattore è ancora oggi predominante, in agricoltura, e la causa principale degli infortuni mortali o gravi. E questo, perché un trattore su tre è privo dei dispositi 2025-04-13 Museo Nicolis, Villafranca, Verona: storia, cultura e serenità, nel periodo pasquale… 2025-04-13 CGIA Mestre, 12.4.2025 - A evadere sono le grandi imprese. Ogni veneto deve al fisco 14.600 euro. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, negli ultimi 25 anni quasi 3,5 milioni di società di capitali, presenti in Italia, non hanno pagato 82 2025-04-12 FILOVIA, LUNEDI' 14 APRILE AL VIA LAVORAZIONI IN BORGO ROMA 2025-04-12 CS | Pasqua, Pasquetta e i ponti al Museo Nicolis 2025-04-12 Alessandro Chiodo 2025-04-12 Automotive Dealer Day: speakers d'eccezione, approfondimenti e networking! Giorni 13-14-15 May 2025, presso Veronafiere 2025-04-12 Un 57° Vinitaly, tra le eccellenze e la conservazione del patrimonio agricolo e culinario del veneto. Presente, Veneto Agricoltura, con una serie di appuntamenti, che hanno consentito di approfondire e apprezzare l'universo vitivinicolo regionale 2025-04-12 Agriturismi, tutto esaurito, per Pasqua e Pasquetta. Sul lago di Garda turisti tedeschi e olandesi; in Valpolicella, visitatori americani nelle cantine… 2025-04-12 Repubblica di San Marino, nuove monete commemorative 2025-04-12 Bussolengo, Verona: un nuovo punto di incontro tra sport, relax, natura e divertimento: inaugurato, nel cuore della Ciclabile del Sole, il nuovo BiciGrill 2025-04-12 Verona e Filovia. Da lunedì, 14 aprile, lavori in Borgo Roma. Interessate via Scuderlando, via Fiume, via Volturno e via San Giacomo 2025-04-11 Pasqua, il ritorno dei fiori nelle case degli italiani. Sabato 12 aprile, dalle 10.30 alle 11.00, al Mercato coperto di Campagna, amica i segreti delle ortensie.