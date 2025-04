“Risosterie, il Festival del Riso e del Vino”, dal 24 al 27 aprile, ad Isola della Scala, Verona. III edizione del grande, curatissimo evento, dei Giovani di “Isola Young”



Risosterie, il Festival del Riso e del Vino, ideato e organizzato, dall’Associazione Isola Young, III edizione, è in programma, da giovedì 24, a domenica 27 aprile 2025, presso il Palariso di Isola della Scala. Risosterie mira a valorizzare e far dialogare le eccellenze del territorio scaligero – il Riso Nano Vialone Veronese IGP, l’Amarone della Valpolicella e il Monte Veronese ed altro – attraverso il linguaggio e l’energia dei Giovani. Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini: “Mi congratulo, con tutti voi per questa scelta di portare in uno stesso evento più tipicità della pianura, della montagna e della collina veronese. Ritengo sia una strategia intelligente e lungimirante, che merita l’attenzione dei cittadini e degli amanti del buon cibo e del buon vino. L’augurio di buon lavoro va ai vostri volontari, perché il volontariato è la spina dorsale di tante manifestazioni scaligere che promuovono le nostre eccellenze”. Antonio Ruotolo, presidente dell’Associazione Isola Young, dichiara: “Siamo orgogliosi di presentare la terza edizione di Risosterie, un evento che vuole essere festa, scoperta, cultura del gusto e condivisione. Abbiamo lavorato, con entusiasmo e passione, per creare un programma giovane e coinvolgente, con un’attenzione particolare alle nostre radici e alle produzioni, che rendono grande il nostro territorio. Giovedì 24 aprile, subito dopo l’inaugurazione, tenteremo insieme ai ragazzi di Isola Young anche un GUINNESS WORLD RECORD™ TITLE “Maggior numero di risotti, cucinati nell’arco di un’ora”. Il Festival è promosso da Isola Young, realtà che riunisce oltre cinquanta, ragazzi tra i 16 e i 23 anni, in collaborazione con Ente Fiera Isola della Scala, Consorzio di tutela del Riso Nano Vialone Veronese IGP e Comune di Isola della Scala, e con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Verona. Roberto Venturi, amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala, continua: “Questa manifestazione, giunta alla sua terza edizione, unisce le nostre eccellenze parlando un linguaggio giovane, perché organizzata da giovani. Crediamo molto nel coinvolgimento delle nuove generazioni, affinché tradizione e cultura proseguano nel loro bagaglio culturale e vengano valorizzate al meglio.” Luigi Mirandola, sindaco di Isola della Scala, sottolinea: “Uno degli aspetti positivi di Risosterie è far dialogare due eccellenze che vedono il territorio scaligero protagonista a livello nazionale e non solo: il riso e il vino. Un altro punto di forza è rappresentato dal proporre un evento che coinvolge associazioni, cittadini e giovani. Il lavorare assieme diventa un’occasione per rinsaldare legami e rendere più solida la nostra comunità, da sempre caratterizzata da una grande adesione alle realtà del volontariato locale.” Renato Leoni, presidente del Consorzio di tutela del Riso Nano Vialone Veronese IGP, conclude: “Questo evento fa dialogare due generazioni e avvicina i giovani al riso, il nostro oro bianco. È fondamentale che le nuove generazioni conoscano e valorizzino i prodotti che rappresentano la nostra identità”. L’inaugurazione ufficiale di Risosterie 2025 è prevista, per giovedì 24 aprile, alle ore 19:15, in Palariso dell’antica Isola della Scala e sarà seguita, dal citato tentativo di GUINNESS WORLD RECORD™ “Title”: Maggior numero di risotti cucinati nell’arco di un’ora. Un appuntamento imperdibile, per chi ama la buona tavola, le sfide appassionanti e la voglia di costruire, insieme ai giovani, il futuro del nostro territorio. Tutto il programma, su: https://fb.me/e/8oDDOkZ3Y. Una III edizione di Risosterie, che merita particolare attenzione, perché, pur importante, per quanto saprà offrire, dal punto di vista enogastronomico, è voluta e creata da Giovani, miranti a realizzare sé stessi e, al tempo, a fare conoscere e a valorizzare i tesori della feconda terra isolana. Giovani, cui va massima lode, per la bella, costruttiva iniziativa, frutto di passione e d’impegno.

Pierantonio Braggio