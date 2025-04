Borgo Santa Croce, Verona: catturati tre cinghiali



Nelle scorse settimane gli agenti della Polizia Provinciale, con alcuni collaboratori autorizzati, hanno catturato tre cinghiali nelle campagne limitrofe a Borgo Santa Croce, nel capoluogo scaligero. Sono stati utilizzati i “pig brig”, recinti mobili in grado di intrappolare fino a un intero branco per volta. Strumenti adottati dalla Provincia un anno fa, grazie a un contributo della Regione del Veneto per contrastare la diffusione della peste suina africana. L’impianto, costituito da una rete circolare di sei metri di diametro, è rimasto in funzione ancora per alcuni giorni dopo la prima cattura, al fine di verificare la presenza di altri ungulati nella“Non abbiamo individuato altri esemplari – spiega il Comandante Damiano Cappellari – e non abbiamo ricevuto nuove segnalazioni di presenza di cinghiali nel quartiere. Riteniamo dunque di aver catturato gli animali avvistati a marzo e filmati dai colleghi della Polizia Locale”. Per il posizionamento delle reti, gli agenti del Comando di via San Giacomo hanno effettuato diversi sopralluoghi per individuare i probabili tracciati (cosiddetti trottoi) di passaggio abituale degli animali. “Ad oggi le tracce sono scomparse – aggiunge il vicepresidente con delega alla Polizia Provinciale, Michele Taioli – ma stiamo mantenendo in efficienza le reti, pronti a posizionarle nuovamente nel caso di ulteriori segnalazioni. Ipotesi da non scartare a priori, soprattutto se nel quartiere vi fossero cibo o rifiuti facilmente disponibili e in grado di attirare i cinghiali. Il consiglio del nostro Comando è sempre lo stesso e vale anche per gli altri selvatici: una gestione il più corretta possibile dei rifiuti da parte di tutti noi cittadini permette di contenere in maniera significativa l’interesse degli animali a frequentare le aree urbane. Se si ripresentano, comunque, in quel quartiere o in altri, siamo pronti a intervenire nuovamente”. Importante, provvedere, come si sta facendo a ridurre la presenza di animali selvatici, pericolosi, per la persona e per gli allevamenti. Rispetto, sì, in vero, dovuto e necessario, per tali animali, ma, rispetto anche per la persona e per l’agricoltura, in generale.

Pierantonio Braggio