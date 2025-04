Partnership tra Oil&Nonoil e Federlavaggi: transizione energetica e innovazione, per le stazioni di servizio del futuro. Veronafiere, dal 22 al 24 ottobre 2025



“Veronafiere e Federlavaggi, l'associazione di riferimento per il settore del lavaggio per autotrazione, annunciano l’avvio di una nuova partnership in vista della 19esima edizione di Oil&nonOil, l’unica manifestazione italiana e del bacino del Mediterraneo diretta agli operatori della filiera distributiva dei carburanti, in programma a Verona dal 22 al 24 ottobre 2025. La partnership prevede diverse iniziative che saranno sviluppate in sinergia, tra cui la presenza di un'area espositiva dedicata al settore dell'autolavaggio, workshop e momenti di approfondimento tematico, e attività di networking mirate a favorire la collaborazione tra le aziende. Federlavaggi porterà il suo contributo su tematiche che vanno dalle normative di sicurezza e ambientali alle opportunità di incentivi fiscali e di innovazione in ottica 4.0 e 5.0. La partnership rafforza inoltre l’impegno di Veronafiere nel promuovere collaborazioni strategiche per la transizione energetica e la trasformazione delle stazioni di servizio in hub multifunzionali. «La sinergia con Federlavaggi è un importante passo avanti verso una visione integrata e innovativa del futuro delle stazioni di servizio e dei servizi, per la mobilità» dichiara Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere. «Siamo certi che questa collaborazione contribuirà ad arricchire il valore che Oil&nonOil offre ai suoi espositori e visitatori, creando opportunità di confronto e crescita per le aziende e i professionisti coinvolti». «Guardiamo con grande soddisfazione a questa nuova collaborazione con Oil&nonOil» dichiara Marco Costamagna, presidente di Federlavaggi. «Negli ultimi anni la crescita notevole del numero di nostri associati ci ha portato ad ampliare la nostra rappresentatività dalle aziende costruttrici di impianti ai fornitori di autolavaggi per le stazioni di servizio. Riteniamo dunque che Veronafiere rappresenti una piattaforma ideale, per presentare le eccellenze del nostro settore e per favorire l'incontro tra i nostri associati e gli operatori della distribuzione carburanti». Federlavaggi, fondata nel 2006, da sette importanti realtà industriali operanti nella filiera dell’autolavaggio, si pone l'obiettivo di incrementare qualità e valore dell’intero comparto, di tutelare e assistere le aziende associate e di promuovere consultazioni e studi di carattere tecnico, economico e finanziario pertinenti al settore. Oil&nonOil si prepara così alla sua prossima edizione, in programma in fiera a Verona dal 22 al 24 ottobre, con una proposta ancora più ricca di contenuti e opportunità, riaffermando il suo ruolo di leadership nel panorama fieristico italiano dedicato al settore dei carburanti e dei servizi per la mobilità. A pochi mesi dall'apertura delle iscrizioni molte aziende e leader del settore hanno riconfermato la loro partecipazione all'evento. Questo conferma l'interesse crescente e l'importanza di Oil&nonOil, che si preannuncia come un'opportunità imperdibile di business e per entrare in contatto con le ultime novità tecnologiche e le soluzioni più innovative anche per il mondo dell'energia e della mobilità sostenibile. Federlavaggi si aggiunge alle numerose associazioni ed enti che patrocinano la manifestazione: Assocostieri, Assogasliquidi, Federchimica, Assogasmetano - Associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione, Assolavaggisti, Assopetroli-Assoenergia, Fai Autotrasporti Fai - Federazione autotrasportatori italiani, Federmetano - Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano, Fegica - Federazione italiana gestori carburanti e affini, Fiap – Federazione italiana autotrasportatori professionali, FIGISC - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, Unem - Unione energie per la mobilità, Faib - Federazione autonoma italiana benzinai, Faib Confesercenti Veneto. Oil&nonOil… Forte del successo della scorsa edizione, con le sue 120 aziende espositrici e un pubblico di oltre 4000 visitatori qualificati, punta anche quest’anno a rappresentare un settore in evoluzione e proporre occasioni di scambio e di aggiornamento professionale. Oil&nonOil ospita operatori ed espositori di tutti gli ambiti relativi alla distribuzione dei carburanti. Si va dal settore prettamente «Oil» – dalla progettazione e costruzione degli impianti alla sicurezza, dalle installazioni tecniche ai sistemi di gestione – al «NonOil» – dagli accessori agli autolavaggi, dai bar ai minimarket fino ai detergenti – passando per lo stoccaggio e trasporto di carburanti e combustibili – dagli autoveicoli e serbatoi a tubazioni, valvole e pompe – fino ai carburanti alternativi – tra cui biodiesel, gas naturale, Gpl, metano, idrogeno, mobilità elettrica e sistemi di ricarica, www.oilnonoil.it “. Da soli, si fa poco, in due o in molti, si creano più idee e più forza. Una partnership è sempre motivo di innovazione e di progresso. Veronafiere, in ciò, è e sarà di grande aiuto.

Pierantonio Braggio