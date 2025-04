HIT THE ROAD, JAZZ! INTERNATIONAL JAZZ DAY – 30 APRILE 2025



Veronetta diventa una piccola New Orleans grazie alla collaborazione con il Conservatorio Dall’Abaco, D-Hub, le associazioni e gli esercenti locali



Veronetta si anima di musica e festa con “Hit the Road, Jazz!”, organizzato nell’ambito della Giornata Internazionale del Jazz, il prossimo 30 aprile 2025, e con “Domenica del Quartiere”, l’11 maggio 2025, che si terranno in via XX Settembre e nelle aree limitrofe.



Grazie all’organizzazione dell’Associazione di Promozione Sociale D-Hub, rappresentata oggi da Maria Antonietta Bergamasco, mercoledì 30 aprile 2025, a partire dalle ore 19, via XX Settembre e Piazza Santa Toscana si trasformeranno in un grande palcoscenico diffuso per celebrare l’International Jazz Day 2025. Un evento urbano e collettivo dedicato al jazz come linguaggio universale di libertà, ascolto e incontro tra culture, che parte dalla strada per tornare sulla strada.

Ma già dalle 17 saranno organizzati happening musicali in esercizi e attività della zona.



“Come abbiamo avuto modo di dire, - ha dichiarato Alessia Rotta, assessora al commercio, attività produttive e grandi eventi - incontrando esercenti e associazioni del territorio, questi 15 mesi di un cantiere necessario e particolarmente voluto, oltre a rappresentare un'opportunità di riqualificazione concreta, anche un modo di vivere in modo diverso il quartiere. E’ un quartiere particolarmente vivo e ricco di realtà culturali e associative, il Comune intende supportarle e coordinarle: il nostro è laborioso un lavoro di cucitura del cartellone”.



"Ritengo - le ha fatto eco l’assessore alla mobilità e opere complesse, Tommaso Ferrari - che il cantiere debba anche essere un'opportunità, occorre assicurare le tempistiche delle lavorazioni, d’altra parte, dobbiamo anche far sì che anche questa nuova veste di via XX Settembre possa rappresentare un'opportunità. L'assenza degli autobus, deviati su Torbido, ha trasformato l’importante flusso di attraversamento in traffico locale, il che ci permette anche di poter sperimentarle e re-immaginare nuovi spazi urbani. Di trasformare un cantiere stradale in un intervento di socialità che possa rilanciare il quartiere”.



Quattro postazioni, dislocate tra via dell’Artigliere, via XX Settembre e Piazza Santa Toscana, si accenderanno simultaneamente, dando vita a un itinerario musicale che accompagnerà il pubblico alla scoperta di diversi linguaggi, stili e tradizioni del jazz.

L’iniziativa, oltre a celebrare l’International Jazz Day a Verona, si propone di favorire momenti di aggregazione sociale e di valorizzare il tessuto economico del quartiere, grazie alla partecipazione attiva di commercianti e associazioni locali come Buone Nuove, Reverse, Diplomart, Rocket Radio, Polimorfica, Heraldo, Veronetta 129 e Riciak. Sono coinvolti anche con proposte musicali e iniziative promosse dagli esercenti.



“Questo primo evento e quelli che seguiranno - ha aggiunto il consigliere comunale, Pietro Trincanato - è un progetto di rete, figlio anche di un'attività che preesisteva al cantiere, che è quella del progetto Buone Nuove portati avanti da D-Hub e che consente a noi come amministrazione di avere un tavolo stabile di confronto e di dialogo con le associazioni e con gli esercenti del territorio. Questa iniziativa e quella dei domenica 11 maggio sono di fatto una risposta a un bisogno che è quello di animare il quartiere in un momento necessario, ma di inevitabili difficoltà legate al cantiere ma anche di riproporre mi sento di dire alla luce anche degli incontri che abbiamo avuto con l'assessora Rotta di recente di riproporre quelle che è stata considerata dal quartiere stesso una formula vincente che è quella della chiusura della via per occuparla eventi e manifestazioni culturali”.



Saranno le studentesse e gli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio Dall’Abaco, come ha spiegato il maestro Filippo Vignato, a rendere speciale la serata, trasformando il quartiere in una piccola New Orleans, immersi insieme al pubblico in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.



Nella giornata del 30 aprile via XX Settembre, dalle 13 alle 24, sarà chiusa dall’altezza del cantiere fino a vicolo Colombine (con divieto di parcheggio su ambo i lati), sarà vietato il transito in piazza XVI Ottobre e sarà vietato il parcheggio su ambo i lati in via Nicola Mazza, nel tratto compreso tra il civico 9 e via dell’Artigliere e in via dell’Artigliere, lato civici pari dal numero 4 al numero 8. I divieti valgono dalle 13 alle 24.