MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI VERONA



Cambio d’uso degli immobili destinati a negozi



L’Associazione Giuseppe Barbieri ha in corso di esame le modiche al Regolamento Edilizio

Comunale in fase di approvazione.

Intanto esprime una forte perplessità per la norma che consente una trasformazione

generalizzata dei piani terra degli edici in centro storico che, accompagnata dalle restrizioni alla

circolazione nella ZTL già in atto, pregura una sua ulteriore deserticazione residenziale a

vantaggio solo di nuove residenze turistiche.

Non siamo contrari alle residenze turistiche, che rappresentano una risorsa economica per la

città, anzi quelle esistenti vanno consolidate per l’apporto positivo che hanno dato all’economia

cittadina. Ma un loro ulteriore aumento, con un’eccessiva concentrazione in città antica,

andrebbe a scapito anche dell’attrattiva turistica di Verona. Soprattutto se accompagnato da

operazioni di valorizzazione immobiliare che darebbero il settore in mano a pochi gruppi

imprenditoriali in grado di monopolizzarlo. Ci sono città, come Firenze, nelle quali interi isolati

sono stati svuotati dai residenti stabili e trasformati in esclusive residenze turistiche, e questo

deleterio fenomeno non deve ripetersi a Verona.

Il problema del pieno utilizzo di una proprietà esiste, e va tutelato, e la trasformazione di un’unità

immobiliare ad uso commerciale in un altro uso va favorita laddove non leda un interesse più

generale, della città. Crediamo che le scelte urbanistiche debbano essere coerenti con la politica

viabilistica e vada rimodulata la ZTL per favorire l’accesso a negozi ed ufci, oltre che ai residenti

stabili nel centro storico, come da nostra osservazione al documento preliminare del PAT

condivisa con Locatur Associazione Locatori Turistici ed Extralberghiero Veneto e con

Corporazione Esercenti Centro Storico di Verona.

Spiace constatare che non ci sia stato alcun ascolto preventivo di associazioni come la nostra

che avrebbero potuto dare contributi di riflessione importati prima di maturare decisioni.

Restiamo, comunque, sempre a disposizione per dare i contributi della nostra professionalità.



Il Presiedente dell’Associazione Giuseppe Barbieri



Gian Arnaldo Calef