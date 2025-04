SCUOLA INCANTO. OGGI AL TEATRO FILARMONICO I BAMBINI PROTAGONISTI DELL’OPERA LIRICA



L’emozione di poter cantare in un grande teatro cittadino e, soprattutto, la possibilità di imparare fin da piccoli la bellezza della musica lirica, potendone così diventare dei futuri appassionati. Un mix didattico-formativo perfetto, reso possibile grazie all’innovativo progetto di avvicinamento all’opera lirica ‘Scuola InCanto’, rivolto a docenti e insegnanti della scuola dell’obbligo con lo scopo di diffondere la conoscenza e l’amore per la musica, l’opera e il teatro.



E’ così che oggi, centinaia di studenti delle scuole della città e della regione Veneto, hanno potuto cantare coralmente sul palcoscenico e dalla platea del Teatro Filarmonico di Verona, i brani più celebri de La Traviata di Giuseppe Verdi, all’interno di un allestimento scenico completo, insieme ai protagonisti, accompagnati dall’orchestra e guidati da un direttore, una magica cornice che renderà questa esperienza unica e indimenticabile.



Protagonisti gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentanti le scuole del Comune e delle aree limitrofe, che si sono esibiti insieme a cantanti professionisti.



In scena nelle mattinate di ieri e di oggi, con un doppio turno di spettacolo, gli studenti degli istituti scolastici di Verona: Istituto Comprensivo 02 “Saval – Parona”, Istituto Comprensivo 03 “S. Bernardino - Borgo Trento”, Istituto Comprensivo 05 "Santa Lucia”, Istituto Comprensivo 06 “Chievo-Bassona-Borgo Nuovo”, Istituto Comprensivo 16-17 “Valpantena Montorio”. Del Veneto: Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo, Istituto Cavanis “Collegio Canova”, Istituto Comprensivo “Montebelluna 2”, Istituto Comprensivo Statale MALFER.



“Scuola InCanto” è promosso da Europa InCanto in collaborazione con il Comune di Verona - Assessorato alle Politiche educative e scolastiche e Fondazione Arena di Verona.



“In una città come Verona non può mancare l'educazione alla lirica – ha sottolineato l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, intervenuta questa mattina al Teatro Filarmonico per assistere all’esibizione – fondamentale anche per avvicinare le nuove generazioni a quello che è il nostro Festival. Quest'anno gli studenti e le studentesse hanno studiato La Traviata, che nell’evento di questi giorni hanno portato in scena tutti insieme alla presenza delle loro famiglie”.





Il progetto Scuola InCanto



Giunto alla sua tredicesima edizione, il progetto ha permesso, a partire dal 2012 e anno dopo anno, ad oltre 350.000 studenti e alle loro famiglie, distribuiti in tutto il territorio (14 le regioni coinvolte), di conoscere il repertorio dell’opera lirica, patrimonio storico-culturale fortemente identificativo per il nostro Paese, riconosciuto in tutto il mondo come simbolo della nostra storia.



A Verona sono stati circa 600 gli studenti coinvolti quest’anno. Lo spettacolo in teatro rappresenta la fase conclusiva dell’innovativo percorso didattico ideato da Europa InCanto che mira ad appassionare le nuove generazioni all’opera lirica con un coinvolgimento diretto di scuole, famiglie e teatri.