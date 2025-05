Il Consiglio Generale di Confindustria Verona ha designato Giuseppe Riello, alla presidenza dell’Associazione. Il Presidente designato presenterà, il 12 maggio, il programma e la squadra.



Il Consiglio Generale di Confindustria Verona ha designato all'unanimità Giuseppe Riello alla presidenza di Confindustria Verona, per il quadriennio 2025-2029. La commissione di designazione, composta dai past president Michele Bauli, Giulio Pedrollo e Franco Zanardi, durante la propria relazione sui colloqui con gli associati, ha presentato la candidatura di Giuseppe Riello che ha raccolto attorno a sé un ampio consenso. Spetterà sempre al Consiglio Generale il prossimo 12 maggio esprimersi sul programma e sulla squadra che il Presidente designato presenterà. Sarà poi l’Assemblea di giugno ad eleggere il Presidente per il quadriennio 2025-2029. “Sono felice della fiducia e dell’appoggio che tanti colleghi hanno deciso di dimostrarmi – ha dichiarato Giuseppe Riello, presidente designato di Confindustria Verona – Quando ho pensato di mettere a disposizione della nostra associazione la mia esperienza in azienda, in Confindustria e nelle istituzioni del territorio, l’ho fatto consapevole che siamo in un momento di grande cambiamento, in cui è necessario avviare una visione nuova. Una visione che, partendo dai valori e progetti condivisi in questi anni, possa affermare un ruolo sempre più di primo piano alle imprese. Vedere oggi che questa idea è condivisa da tanti colleghi da un lato mi riempie di energia e dall’altro mi fa sentire estremamente responsabile. Una responsabilità che mi sarà di spinta per lavorare, convinto che il valore del fare sia superiore al valore del chiedere. In queste settimane la commissione di designazione, che ringrazio per il grande lavoro di ascolto, ha raccolto, da tanti colleghi, idee e spunti che farò miei per scrivere il nostro programma per la prossima presidenza. Sviluppo economico e sociale del territorio, rafforzamento del sistema produttivo e valorizzazione dell’Associazione sono i pilastri su cui sono convinto dovremmo impegnarci nella consapevolezza che solo attraverso una visione strategica e condivisa si potranno garantire crescita, competitività e innovazione per il futuro”. Al presidente Riello, complimenti per la nomina e massimo augurio di potere realizzare il suo programma, per il mondo veronese dell’impresa.

Pierantonio Braggio