Lessinia: Malga Derocon diventa la “Casa delle api di montagna”, a cura dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto.



“Maggio 2025: apre Malga Derocon, uno dei luoghi simbolo della Lessinia. Il Parco Naturale Regionale della Lessinia concesso, per cinque anni, la malga all’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, onde la stessa diventi un punto di riferimento per dell’Apicoltura in alturaper la sensibilizzazione ambientale e per l’educazione alla sostenibilità. L’apicoltura infatti, è un ambito strategico, per la tutela della biodiversità e, nel caso, per l’equilibrio degli ecosistemi montani. Il taglio del nastro è previsto, per domenica 18 maggio. «Siamo soddisfatti di come l’Associazione Apicoltori del Veneto saprà valorizzare Malga Derocon e le aree su cui si trova», sottolinea Massimo Sauro, presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia, il quale aggiunge: «In questi anni stiamo lavorando per rendere il Parco sempre più accessibile, educativo e sostenibile. Malga Derocon diventerà un luogo di studio, di conoscenza e di esperienza, sui temi legati all’apicoltura, alla biodiversità e alla sostenibilità». «Con questa convenzione – dichiara il presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, Gerardo Meridio – intendiamo trasformare la Malga Derocon in un centro di attività didattiche, divulgative e tecniche, dedicato all’apicoltura in ambiente montano. Sarà un punto di incontro per gli apicoltori, ma anche uno spazio aperto al pubblico, alle scuole, agli escursionisti e agli amanti della natura, per raccontare il valore delle api e del miele prodotto in Lessinia». La presenza dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto - che raggruppa oggi più di 3.000 soci, di cui quasi 900 veronesi, che gestiscono circa 35.000 alveari, formando la realtà più rappresentativa dell’apicoltura veneta - contribuirà alla manutenzione e alla fruibilità della malga, con particolare attenzione all’impatto ambientale e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Sono previsti event, aperti alla cittadinanza, momenti formativi per gli apicoltori, giornate didattiche per le scuole e collaborazioni con enti e istituzioni del territorio”. Amare e curare, fare conoscere il mondo delle api e porre a disposizione dello stesso una “casa, in Lessinia” è grande idea e importantissima realizzazione, che se ridà vita ad una malga, insedia, nella montagna veronese, peraltro a cura di competenti, un’istituzione, che come detto, più sopra, non solo tutela il prezioso mondo delle api, tutto natura, ma, al tempo, valorizzerà fortemente l’ambiente, che lo ospita.

Pierantonio Braggio