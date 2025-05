Il XXXII SaMoTer, Salone internazionale delle macchine per costruzioni, dal 6 al 9 maggio 2026, a Veronafiere, con i temi: digitalizzazione, sostenibilità ambientale, innovazione, decarbonizzazione, processi di costruzione a impatto climatico zero, formaz



SaMoTer, il Salone Internazionale triennale delle Macchine per Costruzioni, tornerà a Verona, dal 6 al 9 maggio 2026, in sei padiglioni e tre aree esterne. Veronafiere è già al lavoro per costruire un’edizione sempre più interattiva, dinamica e orientata all’innovazione, con nuove e importanti presenze tra i grandi costruttori. «SaMoTer - spiega Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere - rappresenta il punto di incontro per l’intera filiera delle macchine per costruzioni in Italia e un osservatorio di riferimento sulle tendenze e sull’innovazione a livello globale. La 32ª edizione si prepara a essere ancora più con un’offerta espositiva ampliata, il ritorno di importanti player internazionali e nuove opportunità di networking e-business. Ad un anno dall’evento, Veronafiere continua a operare per costruire un appuntamento che sappia interpretare e guidare l’evoluzione del mercato». SaMoTer è una vetrina importante e l’appuntamento irrinunciabile per tutti i professionisti che operano nel comparto, visto che la filiera delle costruzioni risulta centrale per l’economia nazionale ed è uno dei pilastri del PIL nazionale. SaMoTer è, così, un luogo di incontro e confronto che favorisce e supporta il business, fornendo dati e spunti di riflessione per analizzare al meglio il contesto attuale e le previsioni per il futuro. Secondo Unacea (l’Unione italiana macchine per costruzioni), il 2025 si preannuncia come un anno di transizione per il settore delle macchine per costruzioni. Dopo una contrazione dell'8,9% nel 2024, l’anno in corso subirà un calo più contenuto delle vendite, stimato intorno al 3,3%. Per questo motivo, si sottolinea che, nonostante la riduzione fisiologica della domanda, il settore manterrà alti livelli di vendita, supportato dagli investimenti pubblici e dalla continua necessità di nuove infrastrutture. Nel 2024 il fatturato totale dell’industria e del commercio di macchine per costruzioni in Italia è stato di 6,1 miliardi di euro, con circa 85 mila addetti. La produzione nazionale ammonta a 3,9 miliardi di cui 3,2 esportati in tutti i paesi del mondo. L’attivo della bilancia commerciale è di un miliardo circa. Il Salone, che è inserito nel ciclo delle fiere internazionali partner di CECE (la Federazione europea che raggruppa le associazioni dei costruttori di macchine movimento terra e per costruzioni), punterà i riflettori sulla rivoluzione dell’industria 4.0 che sta investendo il settore delle costruzioni e delle macchine movimento terra con argomenti strategici, legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità delle macchine, alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, all’automazione dei cantieri, alle nuove soluzioni per le infrastrutture stradali, senza tralasciare temi chiave come sicurezza, formazione e noleggio. Proprio per questo motivo, l’appuntamento fieristico si preannuncia imperdibile, non solo per il programma (in via di definizione) di convegni e workshops presso la SaMoTer Arena, per fornire agli operatori preziose anticipazioni ma anche piattaforma B2B di livello internazionale con numerosi top buyer esteri selezionati, invitati e ospitati, grazie alla collaborazione con ICE-Agenzia. Nel 2026 tornerà anche SaMoTer Digital come palcoscenico strategico per il settore, favorendo il dialogo tra produttori di tecnologie, professionisti, manager, operatori e imprese di costruzione. Nella 32ª edizione verrà, poi, ampliato il Cantiere Digitale, la demo area di SaMoTer Digital, trasformandola in un vero cantiere automatizzato. Tra le novità del 2026 vi è la nascita di SaMoTer Academy che mira a dare risposte concrete ad una sfida cruciale del settore delle macchine per costruzioni: il divario, tra domanda e offerta di operatori qualificati. L’iniziativa pone le basi sia per un reclutamento strutturato degli alunni in età scolare che per una formazione di alto livello qualitativo per le aziende che si affiliano al programma. Al termine del percorso, SaMoTer Academy conferirà il titolo di diplomato in Tecnico Riparatore Qualificato Macchine da Costruzione od Operatore Qualificato Macchine da Costruzione. Nel frattempo, parte il percorso di avvicinamento al salone con SaMoTer Days, SaMoTer Innovation Award, SaMoTer B2Press e con SaMoTer Webinar. Un evento importante, per i settori sostenuti, radicato nel tempo, in sede nazionale e, come citato, internazionale, nel quale, venire ad apprendere il nuovo, proposto dalla ricerca e da lprogresso, nonché confrontarci, sullo stesso. A SaMoTer, dunque, dal 6 al 9 maggio del prossimo anno.

Pierantonio Braggio