TORNANO "LE PIAZZE DEI SAPORI”. PROTAGONISTE LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL PAESE



Crescono le partnership con il territorio.

Campagna Amica, il mercato a Km zero di Coldiretti, per la prima volta in piazza dei Signori.

Per la XXIII edizione della manifestazione arriva il Cavaliere, il nuovo aperitivo di Verona con il Recioto della Valpolicella.

In Loggia Fra Giocondo incontri, show cooking e un’area informativa dedicata a tutte le produzioni veronesi e alla loro stagionalità.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti.





Dall’8 all’11 maggio, tra piazza Bra, via Roma e piazza dei Signori, torna nella XXIII edizione la manifestazione ‘Le Piazze dei Sapori’, l’evento che celebra le eccellenze enogastronomiche venete ed italiane.



Nel cuore di Verona i profumi della tradizione italiana con i prodotti tipici più rinomati della penisola animeranno la città in un lungo fine settimana del gusto. Un’occasione unica per i cittadini veronesi, veneti e per le migliaia di turisti saranno il prossimo weekend.



“L'iniziativa, promossa da Confesercenti Verona con il patrocinio del Comune, mira a valorizzare i prodotti enogastronomici italiani, con particolare attenzione alle eccellenze locali – spiega l’assessora Commercio e Attività produttive Alessia Rotta –. Apprezzo molto che la manifestazione venga arricchita da momenti di approfondimento sulla consapevolezza per il cibo e da momenti culturali legati ai nostri prodotti, avvalendosi della collaborazione crescente tra soggetti e istituzioni della città, come Coldiretti e l’Accademia di Scienze e Lettere. Verranno inoltre proposti laboratori, show cooking e spazi dedicati alla promozione sociale e territoriale. Il Comune garantirà il supporto organizzativo attraverso le direzioni competenti, nel rispetto delle normative vigenti. Vi aspettiamo per vivere insieme un’occasione di incontro e valorizzazione del nostro territorio”.



Promotrice della manifestazione è Confesercenti Verona che si fa portavoce e ambasciatore del gusto italiano.



Il programma è fitto di incontri e appuntamenti, con focus sulla scoperta delle peculiarità come tutti i piatti De.Co. come il risotto all’Amarone della Valpolicella, lo gnocco di patata, la pastisada de caval, la pearà, la renga di Parona, il Nadalin e il tiramisù.

Gli show cooking invece saranno a cura dell’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona.



“Sarà un viaggio nel gusto tra le regioni italiane partendo dal Trentino Alto Adige con lo speck, verso la Liguria con i testaroli da abbinare al pesto alla genovese, per arrivare in Toscana con la chianina e il lampredotto. Poi dritti in Puglia con il pane e i taralli da abbinare con le mozzarelle e i formaggi campani, per fare un primo passaggio sullo stretto di Messina con olive e cannoli siciliani, per arrivare alla Sardegna con il pane carasau e la bottarga di Muggine – dichiara il direttore di Confesercenti Torluccio. – I giardini della Bra diventano location dello street food dal nostro locale risotto all’isolana, all’arrosticino abruzzese, alla bombetta e al polipo pugliese, per chiudere con il dolce spagnolo, il churros. Questo e molti altri prodotti da tutta Italia vi aspettano.



Crescono le partnership con il territorio. Tra le novità saranno la Piazza dei Signori che ospiterà Campagna Amica, il mercato a Km zero di Coldiretti. Da giovedì 8 maggio ci saranno in vendita gli ortaggi e le trasformazioni dei prodotti agricoli tra cui il vino, la birra e i piatti in degustazione creati dai cuochi contadini, provenienti da tutta la Provincia scaligera.



“Coldiretti è da ottant’anni il punto di riferimento per l’agricoltura italiana, impegnata a promuovere la qualità, la sostenibilità e la sicurezza alimentare. Con Campagna Amica, a Le Piazze dei Sapori raccontiamo il valore della filiera corta e delle produzioni locali, mettendo al centro la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini. Ogni stand, ogni degustazione, ogni racconto personale è un’occasione per avvicinare i consumatori alla cultura del cibo buono, sano e giusto, rendendoli protagonisti di scelte consapevoli. Una grande festa che celebra il mondo rurale e il futuro delle nostre comunità” precisa il presidente della sezione di Verona Alex Vantini.



Loggia Fra Giocondo si vestirà di cultura con incontri, show cooking e un’area informativa dedicata a tutte le produzioni veronesi e alla loro stagionalità.

Altra novità sarà il Cavaliere, il nuovo aperitivo di Verona con il Recioto della Valpolicella, il Vermut rosso prodotto dalle aziende vitivinicole veronesi, due gocce di angustura e una spruzzata di lime, che sarà presentato venerdì alle 18.



Spazio anche alla solidarietà. “Come ogni anno – sottolinea Torluccio –, Confesercenti Verona è vicina all’associazionismo e al volontariato. In via Roma prende vita l’area dedicata alla solidarietà. Tra le partecipanti anche l’AULSS 9 che presenterà i progetti di inclusione sociale”.



L’avvio della manifestazione è fissata per domani, giovedì 8 maggio alle 10 e l’inaugurazione alle 17.30 con tutte le autorità cittadine.



Venerdì 9 maggio alle 10, in piazza dei Signori, apertura Piazza Campagna Amica.



Sabato 10 maggio non mancherà il Guardiano del Gusto, il premio dedicato all’azienda che negli anni ha saputo celebrare la storicità delle ricette storiche, tramandate da generazioni in generazioni, anche innovando, ma rimanendo legati al territorio.



Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, in collaborazione con Flover, verrà dato un presente alle prime cento mamme che con il loro bambini si presenteranno all’infopoint, in piazza Bra.



“Il nostro impegno come Confesercenti continua – ha concluso il Presidente di Confesercenti Verona Bissoli –. Ringrazio l’Amministrazione comunale, la Provincia di Verona, la Regione Veneto e il Ministero dell'Agricoltura, che anche in questa XXIII edizione ci hanno sostenuto, insieme a tutte le associazioni, le aziende e i consorzi coinvolti. Eventi come questo rappresentano una risorsa preziosa per la città e per i visitatori che parteciperanno durante il lungo weekend: portano cultura, informazione e si confermano un volano economico per il territorio e per tutti gli operatori coinvolti. Confesercenti è inoltre attenta ai temi dell’inclusione: spazio, dunque, anche alle realtà del territorio che, spesso in silenzio, affiancano quotidianamente le istituzioni nel percorso di crescita collettiva”.



“Un orgoglio poter esporre le eccellenze veronesi nello splendido contesto di piazza dei Signori – sottolinea la presidente del Consorzio Veronatura Franca Castellani –. Un luogo speciale della città che per l’occasione sarà ribattezzato ‘Piazza Campagna Amica’ e dove si potranno degustare e acquistare tantissimi prodotti enogastronomici. Attraverso la proposta di show coking con i Cuochi Contadini avremo anche modo di raccontarci, grazie alle storie dei nostri principali ambasciatori, protagonisti quotidiani della produttività agricola”.



Spazi aperti da giovedì 8 a sabato 10 maggio, dalle 10 alle 23, domenica dalle 10 alle 22. Ingresso gratuito.





Inclusione e solidarietà in via Roma

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, insieme ai partner del progetto Inclusione Sociale, partecipa all’evento. Una nuova iniziativa di inclusione e solidarietà che vede la partecipazione di Associazione La Strada onlus, Coop. Sociale Monscleda onlus, CPL Servizi, Gruppo Oceano, I Piosi Cooperativa sociale, Centro Diurno Crescere Insieme, Coop. Cercate, Fondazione Gresner e Funivie del Baldo.



I partner del progetto si alterneranno nello stand allestito in via Roma per tutta la durata della manifestazione, dalle 10 alle 23, affiancati dagli specialisti del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ULSS 9. Tutte le iniziative in programma sono disponibili sul sito https://inclusionesocialeulss9.it



Il direttore Generale dott.ssa Patrizia Benini, ringrazia “tutti i partner presenti, il Comune di Verona, e Confesercenti Verona per la disponibilità e sensibilità. Una partnership, quella con Confesercenti, ormai consolidata, che in questi anni ha permesso di organizzare tante iniziative nell'ambito del Progetto Inclusione Sociale. La partecipazione alle Piazze dei Sapori è una nuova, importante opportunità per far conoscere ai cittadini veronesi l'importanza delle realtà del terzo settore che si occupano di disabilità e inclusione e, per gli ospiti dei Centri, di vivere un'esperienza di vita sociale preziosa e di grande valore”.





Per maggiori informazioni sulla manifestazione Le Piazze dei Sapori al link www.lepiazzedeisapori.com