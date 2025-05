I MIGLIORI TALENTI DELLA MUSICA DA CAMERA SUONANO IN PRIMA ESECUZIONE DUE MANOSCRITTI INEDITI DI ELSA RESPIGHI



Un esempio di emancipazione femminile, Elsa Respighi, nata Olivieri Sangiacono, è stata anche questo, oltre ad una grande compositrice dell’Ottocento. Perché nonostante le difficoltà per le donne di quell’epoca di intraprendere una carriera nella scrittura musicale, non ha mai smesso di credere e inseguire la sua vera passione, la composizione.



Sui suoi brani è nato dieci anni fa il “Concorso internazionale Elsa Respighi” dedicato alla figura della compositrice, cantante, scrittrice italiana Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi che porta a Verona cantanti e pianisti italiani e stranieri in Duo cameristico “voce-pianoforte” dai 18 ai 38 anni di età.



Nell’ambito dell’importante iniziativa, venerdì 23 maggio alla Basilica San Zeno Maggiore, con inizio alle 20.45, si terrà il concerto “Nel Segno di Maria, Madre di Gesù” Elsa Olivieri Sangiacomo, Laudi mariane inedite.



Nella rassegna Eventi e Concerti del Comitato per le Celebrazioni in onore del Santo Patrono di Verona, infatti, il Concorso Elsa Respighi Verona APS riserva un posto speciale ai progetti di studio ed esecuzione dell’opera musicale edita ed inedita della compositrice romana cui essa è intestata e dedicata.



L’Associazione quest’anno presenta, alla Basilica di San Zeno Maggiore, due manoscritti inediti di Elsa Olivieri Sangiacomo in prima esecuzione, trascritti con autorizzazione esecutiva dell’Archivio Ottorino Respighi, Fondazione Giorgio Cini di Venezia.



L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini. Presenti la presidente del concorso Elsa Respighi Verona Aps Luisa Zecchinelli, la direttrice artistica del concorso Annunziata Lia Lantieri, il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai e per FIDAPA BPW Italy sezione Verona Est Tiziana Sartori.



“Un appuntamento straordinario – sottolinea l’assessora alla Cultura Marta Ugolini – perché dà modo di scoprire opere musicali inedite e valorizzare il lavoro di una compositrice, Elsa Olivieri Sangiacomo, più nota come Elsa Respighi. In tal modo si contribuisce alla riscrittura di un canone musicale più aperto e inclusivo. Un appuntamento che ci rende orgogliosi, di cui ringraziamo gli organizzatori che daranno modo alla città di godere di una speciale serata di musica. Un evento aperto a tutta la cittadinanza, dove sarà presentata musica sacra ad alti livelli, in un percorso che unisce ricerca, bellezza e memoria".



Programma concerto

In esecuzione brani impegnativi per compagine corale e strumentale complessa: la Lauda spirituale per Coro misto a Cappella Vergine Santa! (1942) su testo del Poliziano e la Lauda drammatica Pianto de la Madonna (1938) su testo di Jacopone da Todi, per voci soliste, Coro polifonico a voci miste ed Ensemble strumentale (due pianoforti, due arpe, celesta, percussioni, timpani, xilofono, tamburi, grancassa e piatti); la celebre “Donna del Paradiso” è un dialogo struggente tra il dolore della Madre (soprano) e del Figlio (tenore) che si contrappone all’incalzare interlocutorio del popolo, creando uno stato emotivo di grande impatto sonoro.



A precedere l’esecuzione delle Laudi di Elsa, sarà eseguita una parte della Lauda per la Natività del Signore di Ottorino Respighi su testo dello stesso Jacopone da Todi: il Canto di Maria con il Bambin Gesù, ruolo interpretato proprio da Elsa Respighi il 22 novembre del 1930 al Palazzo Chigi Saracini a Siena; avvicineremo così anche i coniugi Respighi in una ideale e perfetta simbiosi stilistica e spirituale.



Introducono le opere musicali alcuni testi recitati da “Oltre la soglia” e “La Passione secondo Maria” tratti dal volume AGNUS DEI di Carla Collesei Billi, che dà voce tutta umana alla dolcezza della Madre con il Figlio appena nato e al dolore straziante della stessa Madre che assiste alla Morte del Figlio crocifisso.



L’esecuzione si avvarrà dell’apporto del “Alter Athestis Choir” di Padova, diretto dal M° Gianluca Zoccatelli, da Solisti vincitori del Concorso Elsa Respighi uniti ad un Ensemble strumentale, formato tra i migliori studenti del Conservatorio dall’Abaco di Verona, diretto dal M° Antonio Segafreddo.



Ingresso libero - info: 347 1197993 - www.concorsoelsarespighi.com



L’evento, a cura di Luisa Zecchinelli presidente del Concorso Elsa Respighi Verona APS, ha ottenuto il Patrocinio di: Ministero della Cultura – Regione del Veneto – Provincia di Verona – Europe Direct - Comune di Verona – Camera di Commercio Industria Artigianato Verona.