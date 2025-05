Etica Bio Festival, in Calabria 24 e 25 maggio



Una due giorni per presentare i dati sulla biodiversità in Calabria, patrimonio unico in Europa, e il marchio realizzato per tutelarla e per raccontare esempi virtuosi di agricoltura etica.







Roma, 21 maggio 2025 - Etica del lavoro agricolo, biodiversità e agricoltura biologica saranno i protagonisti dell’EticaBio Festival, l’evento organizzato da NaturaSì in collaborazione con GOEL - Gruppo Cooperativo, che si terrà il 24 e 25 maggio a Caulonia, nel cuore della Locride calabrese. Un evento che si svolgerà nelle strade del borgo antico, uno dei più belli della Calabria, con attività artistiche, incontri di approfondimento, laboratori esperienziali.







Dopo il successo delle edizioni di Roma, Mantova e Venezia l’iniziativa si trasferisce nel Sud della Penisola in una regione che vanta uno dei maggiori tassi di biodiversità in Europa e si conferma ai primi posti in Italia per produzione biologica.







La località sarà animata per due giorni da incontri tra docenti delle Università calabresi, rappresentanti istituzionali e dell’associazionismo ambientale e sociale. GOEL – Gruppo Cooperativo è da anni una vera e propria bandiera di cambiamento e riscatto in Calabria, una realtà che si è affrancata dalla violenza mafiosa e si oppone in tutti i modi alla ‘ndrangheta.







Sarà presentato il marchio per promuovere e tutelare la biodiversità calabrese. Uno strumento per fare rete, utile a unire le tante attività di valorizzazione e promozione del territorio.





NaturaSì, che promuove l'evento, oltre a essere la principale rete di negozi e aziende biologiche in Italia, si impegna da sempre a garantire giusto prezzo e giusto reddito agli agricoltori: un prerequisito per un'agricoltura che metta al centro le persone. È per questo che si parlerà di tutela dei diritti dei lavoratori agricoli e prezzo equo e trasparente, oltre che puntare i riflettori su biologico, biodiversità e ambiente.







Tra le varie attività previste: degustazioni, laboratori per bambini e per adulti, live painting, esposizione di opere, percorsi sensoriali e molto altro.