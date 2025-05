ARENA DI VERONA E VINITALY DANNO VITA ALLE DEGUSTAZIONI PRIMA DELL’OPERA



L’eccellenza vitivinicola, gastronomica e musicale si fonde in una nuova esperienza

Cresce il progetto Arena Opera Festival Experience gestito da Infront Italy



Una degustazione delle migliori etichette nazionali, accompagnata dai prodotti dell’eccellenza gastronomica, abbinata ad una serata d’opera nel teatro all’aperto più grande al mondo. Nasce Vinitaly, the Opera’s Ouverture, un’esperienza sensoriale, una celebrazione del made in Italy. Fondazione Arena di Verona e Vinitaly arricchiscono l’offerta dell’Arena Opera Festival Experience, progetto gestito da Infront Italy.



A pochi passi dall’Arena, nel palazzo seicentesco della Gran Guardia, prende vita un'esperienza esclusiva. Dal 4 luglio al 31 agosto, per ben 38 serate, il vino italiano diventa protagonista di un percorso di degustazione pre-opera. Dal giovedì alla domenica e durante alcune serate di Gala, l’esclusiva buvette che si affaccia su piazza Bra ospiterà una selezione delle cantine del territorio, guidata dallo sponsor Sartori di Verona, official supplier del Festival lirico, e dalle cantine che hanno aderito al progetto 67 Colonne per l’Arena di Verona. Ma non solo. Sarà, infatti, presente un’area dedicata alle migliori etichette selezionate da Vinitaly. Cambieranno così, di sera in sera, le cantine e i vini in degustazione. Ad accompagnare i calici una cena a passaggio di alta qualità, pietanze abbinate ai vini presenti, un omaggio alla cucina tricolore, candidata a Patrimonio dell’Umanità.



L’esperienza prenderà il via dalle ore 19 e durerà fino all’inizio dello spettacolo. Oltre all’ingresso singolo, che può essere acquistato sul sito www.arena.it in abbinamento allo spettacolo, saranno due le modalità di partecipazione per la clientela business: abbonamenti corporate da 80 o 100 ingressi e carnet flessibili da 40 accessi, pensati per offrire alle aziende massima libertà di fruizione. Su richiesta, sarà inoltre possibile arricchire l’esperienza con un momento introduttivo all’opera, realizzato da Fondazione Arena per guidare il pubblico allo spettacolo in scena quella sera. Per prenotare è possibile inviare una mail all’indirizzo hospitality.italy@infrontsports.com.



“Puntiamo ad un’offerta completa di altissima qualità, in primis dal punto di vista artistico per soddisfare melomani e appassionati di musica, ma anche attraverso nuove esperienze che regalino al pubblico straniero un’immersione di italianità e alle aziende e ai loro clienti una serata indimenticabile – afferma Cecilia Gasdia, Sovrintendente di Fondazione Arena -. Come diciamo sempre l’Arena è il luogo più italiano sulla Terra, grazie alla collaborazione con prestigiose realtà, come Veronafiere e Vinitaly, lo è sicuramente ancora di più”.



“Questa iniziativa nata dalla partnership tra Veronafiere e Fondazione Arena rappresenta un esempio vincente di sinergia nella promozione di due eccellenze del nostro territorio e ambasciatori del made in Italy: il vino e la cultura – commenta Federico Bricolo, presidente dei Veronafiere –. Vinitaly, la più importante manifestazione dedicata al nostro vino, e l’Arena, uno dei templi più straordinari della musica e dell’opera, si uniscono per promuovere non solo eventi, ma un’esperienza italiana a tutto tondo che parla al grande pubblico internazionale”.



“Con Vinitaly, The Opera’s Ouverture vogliamo rafforzare ulteriormente il legame tra cultura, ospitalità e territorio – dichiara Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy –. L’Arena di Verona è un simbolo del nostro patrimonio, e creare un’occasione di incontro tra imprese e istituzioni nella sua cornice significa valorizzare il meglio dell’identità italiana: arte, relazioni e ospitalità”.