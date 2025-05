A VILLA BURI LA FESTA DEI POPOLI



Dalle 12 alle 19, attivo il servizio gratuito di bus navetta da San Michele a Villa Buri



Da 34 anni Verona festeggia l’incontro tra i diversi popoli e culture presenti sul territorio con un grande evento, un appuntamento molto sentito e vissuto con entusiasmo.

Domenica 25 maggio Villa Buri ospita la Festa dei Popoli, organizzata dalla Chiesa di Verona attraverso il Centro di Pastorale Immigrati in coordinamento con il Centro Missionario Diocesano, il Centro di Pastorale Giovanile e Caritas Diocesana, in collaborazione con il Comune di Verona e un folto gruppo di promotori: dal Cestim ai Comboniani, dai Focolarini a Villa Buri. Il lavoro di tutte queste realtà è finalizzato a creare uno spazio e un tempo per incontrare le diverse sensibilità culturali che sono entrate nel tessuto quotidiano della città con l'arrivo di cittadini da luoghi diversi del mondo. Uno spazio e un tempo che ha il sapore della festa. Sui prati di San Michele, dalle 12.30, ci sarà l’apertura degli stand gastronomici, mentre dalle 14 l’inizio dello spettacolo di musiche, danze, sfilate e coreografia delle bandiere. La manifestazione terminerà alle ore 19.



“Da 34 anni Verona ospita questa iniziativa di festa che è soprattutto un momento di condivisione tra cittadini con radici culturali, geografiche, religiose, artistiche ed umane diverse- ha detto l’assessora alle Politiche sociali e Terzo Settore Luisa Ceni-. Un’occasione anche per dimostrare come la nostra città sia cambiata in questi 34 anni, aprendosi sempre di più alle nuove generazioni”.



“Una festa nata quando il contesto migratorio era molto diverso – ha detto il direttore del Centro Pastorale immigrati don Giuseppe Mirandola-. Domenica sarà anche l’occasione per accendere un faro sul cammino migratorio realizzato fino ad oggi”.



“Per noi giovani la Festa dei Popoli rappresenta l’occasione per riscoprire le nostre radici – ha detto Miarbella Ezenwa del gruppo giovani del Centro pastorale immigrati-. Un evento che auspichiamo ispiri Verona ad essere quella città multiculturale che realmente è, a vantaggio delle prossime generazioni”.



Ogni anno alla Festa partecipano circa 5 mila persone. L’invito, per evitare di congestionare la zona di auto, è quella di raggiungere Villa Buri con i mezzi sostenibili, in bici o in autobus. In diversi punti di San Michele sarà disponibile il servizio di bus navetta che porterà direttamente a Villa Buri: in via Monte Bianco, via Dolomiti, piazza Madonna di Campagna, via Fedeli, via Monti, via Salieri e via Buri, servizio attivo dalle 12 alle 19.30.



Presenti in conferenza stampa anche il vicedirettore Giuseppe Fiorio, il direttore del Cestim Matteo Danese e Jean Pierre Piessau, volto storico della festa.