I “LATTE BIANCO” CUORI PULSANTI DI LATTEBUSCHE



Si chiamano Bar Bianco e rappresentano una importante vetrina per i prodotti Lattebusche nonché un prezioso e indispensabile luogo d’incontro tra l’azienda e i consumatori. 9 Bar Bianco dislocati nel Veneto (un decimo verrà inaugurato ad ottobre) che Lattebusche ha fortemente voluto in Veneto dove ha i suoi 6 stabilimenti produttivi (Busche e Padola nel bellunese, San Pietro in Gu e Camazzole nel padovano, Sandrigo nem vicentino e Chioggia nel veneziano) che commercializzano tutti i prodotti Lattebusche, dai formaggi al latte, dagli yogurt ai gelati, ai biologico. Un grande successo che è stato avviato nel lontano 1969, a Busche, quando venne deciso di aprire uno spaccio per la vendita diretta dei prodotti caseari e un bar per la vendita di prodotti analcolici, da qui il nome “bianco” che richiama il candido colore del latte e dei suoi derivati. La cosa curiosa è che pochi avrebbero scommesso sul successo di un bar in cui non si vendono alcolici. Invece, sin da subito, i numeri diedero ragione a questa scelta coraggiosa e da allora è stato un crescendo senza sosta di successi. Un bar Bianco quello di Busche che vende oltre 150 mila palline di gelato, una enorme quantità di latte e formaggi (grana padano, Piave Dop, Asiago Dop e Montasio Dop oltre ai freschi e freschissimi). 6 stabilimenti produttivi nei quali prima di scaricare il latte, raccolto dai soci e tutto di montagna, vengono svolte parecchie analisi per verificare la sua conformità a parametri quali la temperatura, freschezza, caratteristiche chimico fisiche e requisiti igienico-sanitari. Nei centri di produzione sapienti mastri casari, tramite ricette tramandate, creano prodotti lattiero-caseari di qualità tra cui 4 Dop. Tutti i formaggi riposano in ambienti a temperatura e uminità controllate. I porzionati vengono rigorosamente confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata. La latteria Sociale Cooperativa della Vallata Feltrina, oggi Lattebusche, è nata nel 1954 per iniziativa di 36 soci fondatori. 70 anni dopo è una delle aziende lattiero-casearie più conosciute. G.N.