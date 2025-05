Verona, tra musica, minerali, fossili e vino: due settimane, all’insegna di eventi e turismo diffuso, su entrambe le OGD di Verona e Lago di Garda Veneto. Dall’energia travolgente del PALAJOVA TOUR, all’eleganza del Verona Mineral Show, fino all’attesa Fe



“Dal 15 al 22 maggio 2025, Verona è stata il cosiddetto ombelico del mondo, grazie all’energia e alla voce di Lorenzo Jovanotti, facendo ballare l’Arena in un tripudio di luci e colori. La pioggia di quei giorni non ha spento l’entusiasmo del pubblico che, in massa, si è recato all’anfiteatro romano per vivere insieme un viaggio, fatto di emozioni, parole e ricordi, attraverso la musica. Ma la città non ha perso il suo spirito movimentato e in chiusura della tappa veronese del PALAJOVA TOUR, dal 23 al 25 maggio, si è tenuta la 72^ edizione di Verona Mineral Show, la più grande fiera italiana dedicata al mondo dei minerali, fossili, gioielli pietre preziose e semipreziose. Uno scrigno del tesoro per gli appassionati di mineralogia e paleontologia, contando più di 250 espositori, oltre alla possibilità di confrontarsi con voci esperte del settore e partecipare a numerosi convegni. Ad oggi, lunedì 26 maggio 2025, volgendo lo sguardo all’andamento occupazionale nelle strutture alberghiere dell’OGD Verona, secondo le fonti della piattaforma di monitoraggio H, nelle date, dal 15 al 25 maggio 2025, si è registrato un dato consolidato al 77,5%, con un’inflessione di - 4.8 punti percentuale rispetto al 2024. Il risultato è da considerarsi in base al contesto delle due annualità prese in analisi, in quanto nello stesso periodo, lo scorso anno, cadevano diversi concerti, come quello di Il Volo, Annalisa, Gazzelle, Irama da aggiungersi l'evento dalla grande risonanza di Una. Nessuna. Centomila in Arena – una serata insieme agli artisti contro la violenza sulle donne – e l’incontro di portata mondiale, in anfiteatro con Papa Francesco, raccogliendo a sé fedeli da ogni dove. Tuttavia, nonostante la mancanza di manifestazioni di tale richiamo, Verona dimostra una solida attrattività, sia nel centro storico raggiungendo picchi dellྐ,8% (-3,2 punti percentuale) che nella provincia, dove l’occupazione si attesta al 74,7% (-3,3 punti percentuale). Commenta il presidente di Federalberghi Verona, Maurizio Russo: “È stata una settimana particolarmente vivace, in città sul fronte dell’occupazione alberghiera, trainata sia dal concerto di Jovanotti sia dal Mineral Show 2025, sebbene quest’ultimo abbia registrato numeri più contenuti rispetto alle edizioni passate. Il picco massimo di presenze si è registrato giovedì 22 maggio, con un consistente incremento di prenotazioni last minute.” Il versante lacustre veronese del Lago di Garda, per il periodo dal 15 al 25 maggio, ha registrato un andamento negativo rispetto al 2024, da attribuirsi allo slittamento di festività di interesse, per il turista tedesco, come la Pentecoste. Per quanto riguarda l'occupazione nell'OGD, essa si attesta al 64,2% con prezzi medi di 124.-€ e RMC BB di 150.-€. A livello di nazionalità. nel Garda Veneto, troviamo in prima posizione i tedeschi con il 39,4% (-12pp rispetto al 2024), al secondo posto gli inglesi con il 17,6% (+3,6%) e per terzi gli italiani con il 16,4% (+2,6pp). Da considerare anche il dato degli americani, aumentando i loro arrivi su tutto il Lago di Garda di +0,7 punti percentuale, attestandosi al 2%. Nello specifico delle due zone di Alto e Basso Lago, troviamo, nel primo, tedeschi, italiani, inglesi, austriaci, polacchi al 2,6% con +0,6pp e americani, al 2,6%. con +0,9%. Nel secondo, invece vi sono giunti maggiormente tedeschi, inglesi, italiani, austriaci, olandesi e danesi. Per quanto riguarda i canali di vendita, troviamo per il 39% il canale diretto offline, per il 24% le OTA, per il 23,5% i TO ed infine per il 12,8% il sito web. Quest’anno, inoltre, la festa in occasione del Palio del Chiaretto raddoppia gli appuntamenti tra Bardolino e Lazise, celebrando il famoso vino rosa della sponda veneta del Lago di Garda, dal 30 al 2 giugno 2025. Due tappe da non perdere per i curiosi del gusto e gli amanti del vino di queste due terre che hanno ben pensato di unirsi sotto un’unica nuance. Ad attendere il pubblico vi saranno 32 cantine aderenti (17, a Bardolino e 15, a Lazise), pronte ad accoglierlo con un assaggio e la possibilità di acquistare il Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spumante Doc, direttamente dalle aziende produttrici. Ad accompagnare le degustazioni, piatti tipici della tradizione e food truck di gastronomia locale posti sul lungolago, mentre a Lazise le rinomate ostriche rosa e il risotto al Chiaretto saranno i protagonisti indiscussi. Facendo una panoramica sull’andamento dell’acquisito per la Festa del Chiaretto, sulla base del dato campione fornito dalla piattaforma H, il Garda Veneto riscontra un vantaggio di 9 punti percentuale rispetto alla stessa data del 2024, complice il fatto che quest'anno cadi durante il ponte del 2 giugno i prezzi medi riportano un leggero calo, ma il valore RMC in strutture in regime di B&B risulta in aumento. A Bardolino l'occupazione sfiora lྒྷ% (-2,5pp rispetto alla stessa data del 2024) con prezzi medi di 213.-€ e RMC BB di quasi 230.-€ mentre a Lazise troviamo già lྍ,5% (in aumento rispetto alla stessa data del 2024), con prezzi medi di 143.-€ e RMC BB di quasi 117.-€ (+21,6 €). Il fatto di partecipare per la prima volta alla manifestazione del Chiaretto, per il Comune di Lazise, rappresenta già un elemento impattante, portando a un incremento sostanziale dell’occupazione, rispetto agli anni precedenti. “Ci lasciamo alle spalle la situazione che avviene tradizionalmente dopo Pasqua: le prime due settimane di maggio, vi è sempre una fisiologica flessione dell'occupazione, seppur con picchi nei fine settimana – afferma il presidente di Federalberghi Lago di Garda Veneto, Ivan De Beni – Già, da questa settimana la situazione torna ad essere più positiva, anche grazie a eventi come il Palio del Chiaretto, soprattutto sui territori direttamente interessati di Lazise e Bardolino, con un'occupazione che si attesta tra lྌ e lྑ%, ed il miglioramento del meteo e delle temperature. Ci avviciniamo così a quella che è la vera e propria stagione estiva, che si pone sotto buoni auspici.” Secondo le fonti Lighthouse, piattaforma specializzata nel monitoraggio del mercato degli affitti brevi e delle locazioni turistiche, e sulla base dei dati dell’Osservatorio Turistico Verona Garda, durante i giorni dal 15 al 24 maggio 2025, in occasione del concerto di Jovanotti in Arena, si è registrata ad oggi una media di circa 3.000 stanze occupate, per notte, così come nel weekend che ha visto protagonista il Mineral Show 2025, manifestazione fieristica internazionale di minerali, fossili e gioielli. Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 21 maggio, l’occupazione media degli appartamenti destinati agli affitti brevi, nel Comune di Verona ha raggiunto il 54%, con un picco del 63% registrato nella notte di sabato 17 maggio. Analizzando l’area circoscritta alle mura del centro storico, l’occupazione media in quegli stessi giorni raggiunge il 60%. Nei giorni di fiera l’occupazione nel Comune di Verona è del 57%, con il centro storico che supera il 60%. In riferimento al comparto extra alberghiero, dai dati forniti dalla piattaforma di monitoraggio Lighthouse, si evince che, ad oggi, l’occupazione media prevista, nelle date dal 30 al 1° di giugno, si attesti per i soli Comuni di Lazise e Bardolino al 50% - da notare, come sia al 50% anche la notte prima dell’inizio del Palio, segno che i turisti cominciano ad arrivare già giovedì 29 maggio 2025. Relativamente all’occupazione media raggiunta ad oggi, al Lago di Garda Veneto, nei giorni del Chiaretto, si stima un 48%, con un picco del 53%, la notte di sabato 31 maggio. Dal punto di vista dei prezzi, l’ADR (Average Daily Rate) medio, nel Lago di Garda Veneto, si attesta a 214.-€. Nei medesimi giorni, Bardolino e Lazise – Comuni che ospiteranno il tradizionale Palio del Chiaretto – registrano un ADR medio più elevato, pari a circa 235.- €, ovvero 21.-€ in più, rispetto alla media dell’area”. Grande impegno, dunque, da parte di Destination Verona Garda, con presentazione di dati, su un’attività turistica, nel territorio veronese, che conforta e che lascia positivamente prevedere. Certo, non mancano momenti modesti, ma, tale effetto sta nella realtà delle cose. Anzi. I primi quattro mesi dell’annata in corso confortano, anche dal punto di vista occupazionale, accompagnati, come sono, da un complesso di eventi, che attirano e che sono parte del motore, che dà forza al flusso turistico, verso il nostro territorio.

Pierantonio Braggio