L’ITS Academy Agroalimentare Veneto completa, con successo, il primo anno di collaborazione con Veronamercato.



“Con il mese di maggio, si conclude il primo anno formativo che ha visto collaborare la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Veneto e Veronamercato spa. L’ITS Academy, ente di formazione che eroga corsi di specializzazione post-diploma, nel settore agroalimentare in Veneto, ad ottobre, ha avviato il suo primo corso di formazione fuori dall’ambiente scolastico, scegliendo la sede di Veronamercato, per ospitare il corso di “Tecnico superiore per i controlli e le certificazioni nelle filiere agroalimentari legate alla GDO”. Il percorso, che ha visto la partecipazione di 24 studenti, ha terminato il primo anno di lezioni frontali (ma non solo: anche visite aziendali, testimonianze imprenditoriali e attività di laboratorio) per iniziare la fase dei tirocini curriculari presso le aziende partner. Negli 8 mesi di lezione gli studenti, ospitati presso un’aula appositamente messa a disposizione da Veronamercato, hanno approfondito temi come le filiere del made in Italy, la logistica e distribuzione sostenibile, le tecniche del controllo qualità, inglese e l’informatica. Nel secondo anno approfondiranno ulteriormente gli aspetti economici e commerciali legati al settore agroalimentare. Veronamercato spa ha assunto un peso rilevante nella governance dell’ITS Academy, fin dall’inizio della collaborazione, con l’ingresso del Direttore Generale dott. Paolo Merci nel Consiglio di Amministrazione a luglio 2024. L’ITS Academy, dal canto suo, ha consolidato la presenza dei propri studenti, nello dstyudio approfondito presso le aziende ospitate nel polo e ha adattato il piano formativo includendo moduli inerenti alla logistica del mercato ortofrutticolo e al suo funzionamento complessivo, per dare risposta alle richieste occupazionali di cui l’azienda si è fatta portavoce. L’ITS Academy ora è pronto a raddoppiare la propria presenza nel polo logistico. Infatti, sono aperte le iscrizioni per la nuova proposta formativa per la figura di Quality control specialist, in partenza il prossimo ottobre. Veronamercato ha fattivamente supportato l’ampliamento della presenza della Fondazione nei suoi spazi, mettendo a disposizione un’intera ala dove verrà ricavata anche una sede amministrativa di riferimento per la provincia di Verona. A Buttapietra, inoltre, è presente dal 2018 un corso sull’Agricoltura biologica e sostenibile, che, nel 2025, verrà affiancato dal nuovo corso di Agritech&innovation specialist. Con due corsi all’attivo e tre in partenza, Verona si conferma, come principale polo agroalimentare per la regione Veneto e di rilevanza strategica per la Fondazione ITS. La collaborazione con Veronamercato si consolida sempre più ampiamente, come un volano per la crescita della Fondazione e del settore”. Una vera e propria formazione, offerta ai giovani, che amano il mondo agricolo, che mirano a specializzarsi in esso e, soprattutto, nello studio approfondito dei prodotti della terra, settore essenziale dell’economia. Una nuova proposta formativa, anche con attività pratica, che gioverà ai giovani, all’impresa e all’agrolimentare.

Pierantonio Braggio