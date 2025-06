Fra Bussolengo, Verona, e Nieder-Olm, Germania, 40 anni di gemellaggio: un’amicizia, che dura nel tempo. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, in Piazzale Vittorio Veneto due giorni di festeggiamenti, con musica, cibo e divertimento



Quarant’anni fa, nasceva un legame speciale, tra la comunità di Bussolengo e quella di Nieder-Olm, cittadina tedesca della Renania-Palatinato, circondario di Magonza-Bingen, legame, che, dal 1984, è parte della storia del Comune veronese. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, in Piazzale Vittorio Veneto, Bussolengo, verrà celebrato l’importante traguardo, che testimonia un’amicizia, che ha saputo superare il tempo, le generazioni e i confini. Venerdì 6 giugno, alle ore 18:30, cerimonia di firma per il rinnovo dell’Amicizia tra i due Comuni, accompagnata dalla partecipazione del Corpo Bandistico Città di Bussolengo. Alle ore 21:00, in pista con Larry Band. Sabato 7 giugno, alle ore 20:30, si esibirà il coro Liederkranz, Corona di Canzoni, seguito, alle 21:30, dal concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo. Durante entrambe le serate, si gusteranno specialità locali, presso gli stand gastronomici, aperti a partire dalle ore 18:30. “Il gemellaggio con Nieder-Olm rappresenta un esempio concreto di come l’Europa possa essere costruita dal basso, dai cittadini, attraverso relazioni autentiche e durature. In questi 40 anni, abbiamo condiviso progetti, accoglienza, cultura e, soprattutto, persone. Oggi non celebriamo solo una ricorrenza: celebriamo un rapporto vivo, fatto di fiducia e rispetto reciproco. Un grazie sincero va a tutti coloro che negli anni hanno reso possibile questa bellissima storia d’amicizia.” Spiega Roberto Brizzi, Sindaco del Comune di Bussolengo. “Il gemellaggio è uno strumento potente di educazione civica e di apertura verso il mondo. In questi quattro decenni, le nostre scuole, le associazioni e le famiglie hanno intrecciato esperienze preziose con i cittadini di Nieder-Olm. Gli scambi culturali e linguistici, le visite reciproche e i progetti comuni sono la prova che la cultura unisce e arricchisce. Continuiamo a costruire ponti, perché il dialogo tra comunità è la vera ricchezza del nostro tempo”, ha evidenziato Valeria Iaquinta, assessore alla Cultura e ai Gemellaggi. “Sono passati 40 anni dalla firma di quel patto di gemellaggio, ma lo spirito che lo anima è più vivo che mai. La nostra amicizia con Nieder-Olm si è trasformata in una vera e propria rete di legami umani, familiari e scolastici. Abbiamo condiviso momenti felici e bellissimi, imparando a conoscerci e a stimarci. Questo anniversario non è un punto d’arrivo, ma una nuova tappa di un cammino comune che guarda al futuro, con entusiasmo e convinzione, sicuri che le nuove generazioni vorranno e saranno capaci di continuare il nostro percorso” - così, Riccardo De Mei, presidente del Comitato Gemellaggi di Bussolengo. Importante legame, fra Europei, legame, che, lasciando da parte burocrazia e carta, non solo si è fortemente consolidato, ma, al tempo, dispone di tutte le caratteristiche, per proseguire, nel grande quadro dell’amicizia e delle buone relazioni, sulla strada d’una sempre maggiore collaborazione e d’una sempre più stretta integrazione europea. Pierantonio Braggio