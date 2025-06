"Transport Logistic 2025, Monaco di Baviera, Germania. Il Consorzio ZAI ha partecipato al più importante evento europeo della logistica



“Si è concluso l’evento internazionale, “Transport Logistic 2025”, Monaco di Baviera, uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per il settore dei trasporti e della logistica. Anche quest’anno il Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa, Verona, ha partecipato a tale fiera, rappresentando l’eccellenza logistica del Veneto e dell’Italia, nel cuore dell’Europa. Protagonista in fiera è stato il Veneto Logistic System, sistema regionale integrato. che ha saputo distinguersi per capacità di innovazione, velocità e visione condivisa. Molteplici gli appuntamenti, che hanno visto il coinvolgimento diretto del Consorzio ZAI, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento strategico dell’interporto veronese, all’interno della rete europea dei trasporti e di promuovere il dialogo tra imprese, istituzioni e operatori internazionali. Durante l’evento, il Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa di Verona ha avuto modo di confrontarsi con stakeholder globali, approfondire i temi della sostenibilità, dell’intermodalità e delle nuove tecnologie applicate alla logistica, confermando il ruolo di Verona come snodo fondamentale per la mobilità delle merci in Europa. Il presidente del Consorzio ZAI, Matteo Gasparato: «Desidero ringraziare la Regione Veneto, per aver saputo mettere insieme, ancora una volta, così tanti attori strategici in un’unica cornice di rappresentanza. A Monaco abbiamo fatto squadra, dimostrando che il Veneto è capace di competere a livello mondiale quando pubblico e privato lavorano in sinergia. Il Consorzio ZAI è orgoglioso di far parte di questo sistema che guarda lontano, con concretezza e visione». Un sistema essenziale per l’economia di Verona e per l’Europa, per la quale, lo stesso ricopre massima importanza, come, leggiamo, appunto, sopra, comprendo esso, fra l’altro, il grande ruolo, per la mobilità delle merci, nel Vecchio Continente, sia come centro di partenza, verso ogni direzione europea di trasporti, su gomma e ferroviari, mai trascurando il concetto del superiore rispetto della sostenibilità, dato, in questo caso dalla preferenza al trasporto per ferrovia. Al Consorzio ZAI non resta che augurare massimo, ulteriore sviluppo.

Pierantonio Braggio