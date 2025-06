Dal 9 giugno 2025, in vigore l’orario estivo per i bus ATV in città e provincia



“Sarà operativo a partire dal prossimo lunedì 9 giugno l’Orario estivo dei bus urbani ed extraurbani di ATV. I prossimi mesi estivi vedranno la sostanziale riconferma del servizio dello scorso anno per quanto riguarda la rete dei collegamenti in città e provincia. Da luned, saranno inoltre operativi anche tutti i servizi di trasporto stagionali turistici, pensati per supportare le esigenze di mobilità dei visitatori, che già frequentano in gran numero le spiagge, le montagne e i centri storici del nostro territorio. I nuovi orari aggiornati sono disponibili per essere consultati sul sito web atv.verona.it. Anche nella sua versione estiva, il trasporto pubblico si presenta dunque a pieno regime con servizi pensati per contemperare tanto le esigenze di un’utenza di tipo vacanziero e turistico, che quella dei pendolari che fanno la spola casa-lavoro, e con alcune importanti novità, come conferma il presidente, Giuseppe Mazza: “Pur tra difficoltà non indifferenti, dovute soprattutto al perdurare della carenza di personale di guida, siamo in grado confermare nella sua completezza il servizio estivo programmato, riproponendo tutta la rete del 2024 ed introducendo anche alcuni miglioramenti, soprattutto per le linee a servizio del Lago e del suo entroterra. Anche per quanto riguarda la rete urbana di Verona, evidenzio che in una prima fase dell’esercizio estivo, e precisamente fino al 28 giugno, sarà mantenuta la frequenza "invernale" delle linee (escluse ovviamente le corse scolastiche), con orario differenziato nei giorni tra lunedì-venerdì e sabato e con il mantenimento dell’intensificazione del trasporto nelle ore di punta. Un maggiore livello di servizio per i giorni feriali quindi, motivato anche dall’opportunità di offrire una valida nativa al mezzo privato in questo periodo caratterizzato ancora dalla presenza di numerosi cantieri aperti, contribuendo così al decongestionamento della viabilità”. Dal 30 giugno, entrerà invece in vigore il servizio estivo feriale nella sua struttura classica, che prevede orari e frequenze uguali tutti i giorni, da lunedì a sabato compreso. Per chi si muove con il bus in città, sono da tenere presente alcune novità, in vigore da lunedì 9 giugno. Importante ritorno “estivo” è quello della linea serale 85, rivolta ai frequentatori dei locali notturni delle Torricelle, come sottolinea l’Amministratore delegato di ATV, Massimo Bettarello:“ Su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale, abbiamo attivato questo servizio per la prima volta l’anno scorso, con ottimi riscontri in termini di passeggeri trasportati, soprattutto tra i giovani, che hanno a disposizione una corsa ogni 40 minuti, fin oltre le due di notte, per muoversi tra l’area di Porta Vescovo, quella di Borgo Trento e le Torricelle. Offriamo così l’opportunità ai frequentatori dei locali nella zona della “movida” scaligera di spostarsi con i mezzi pubblici, a tutto vantaggio della sicurezza sulle strade”. Tra le novità che riguardano la rete urbana di Verona è da evidenziare anche che la linea 52 Stallavena-Vigasio sarà spezzata in due tronconi, con la conseguente creazione della nuova linea 53. Quest’ultima coprirà il percorso Vigasio-Verona con capolinea in via Pallone, mentre la 52 servirà il tratto Stazione Porta Nuova-Stallavena. L’intervento è finalizzato a migliorare la puntualità della linea, oggi messa in crisi dai numerosi cantieri presenti soprattutto nella zona sud della città. Significativa modifica del servizio urbano sarà conseguente alla chiusura per lavori di via Marsala, con impatto sulle linee 70, 73, 85 e 95 per le Torricelle. Il 70 da Oltreadige effettuerà capolinea in via MameliPorta San Giorgio, mentre un secondo mezzo effettuerà il tratto Ospedale-Sommavalle. Percorso analogo per il 95 mentre il 73 effettuerà capolinea in via Nievo. Per la rete extraurbana, viene confermato anche quest'anno il consueto potenziamento estivo al servizio per il Lago di Garda, con frequenze ogni 30 minuti sia tra il Benaco e Verona, sia lungo la sponda orientale del Lago da Peschiera a Malcesine. Oltre alle conferme anche qualche importante potenziamento, soprattutto nell'entroterra gardesano: capofila la linea 477 Brentino-Spiazzi, ovvero la navetta, rivolta prevalentemente ad una clientela turistica, che collega l’abitato di Brentino, e quindi la Valdadige, con Spiazzi e Madonna della Corona, meta dei tantissimi pellegrini che salgono a piedi dal Santuario e che ora hanno a disposizione, per l’andata o il ritorno, anche l’autobus. Attivata in via sperimentale nei week end dell’estate scorsa, in considerazione del gradimento riscosso, dal 9 giugno effettuerà servizio tutti i giorni. Tra le altre novità, da lunedì 9 giugno viene introdotta una versione estiva della linea 471 Caprino-Affi-Bussolengo, con possibilità di coincidenza per Verona, aumentando così l’offerta di trasporto per l’area dei servizi commerciali dell’entroterra gardesano. Obiettivo analogo per il nuovo percorso Lazise-Calmasino-Cavaion-Affi-Costermano programmato per la linea 479. Alcuni cambiamenti anche per le linee 185 (che quest'anno fermerà anche al Parco Natura Viva) e 476 che non transiterà più da Bardolino e Cisano, garantendo così un collegamento più veloce tra Garda e il versante del Baldo di Caprino-Ferrara. Confermata anche per l’estate 2025 la “storica” linea turistica Lago di Garda – Venezia, con partenze nei giorni di martedì e giovedì. E viene riproposto naturalmente anche il servizio post-Opera Arena di Verona-Lago di Garda, in partenza da piazza Bra, mezz’ora dopo il termine dello spettacolo che, grazie alla collaborazione con Federalberghi Garda Veneto, permette agli spettatori dell’Arena di ritornare comodamente alle località di soggiorno comprese tra Peschiera e Malcesine. In tema di abbonamenti è importante ricordare che fino al 31 agosto è possibile beneficare del bonus regionale trasporti, ottenendo uno sconto fino a 200 euro sull’acquisto di un abbonamento annuale urbano o un extraurbano che comprenda nel percorso la destinazione Verona. Il bonus è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietarie o intestatarie di autoveicoli o motoveicoli. Il soggetto beneficiario (lo stesso richiedente oppure il membro maggiorenne appartenente al medesimo stato di famiglia del richiedente) deve essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità. Le domande di contributo possono essere presentate entro il 31 agosto 2025, fino ad esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione Veneto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Regione Veneto:

https:www.regione.veneto.itwebambiente-e-territoriobando-contributi-abbonamenti-tpl. I nuovi orari estivi sono già consultabili sul sito www.atv.verona.it e per chi vuole avere sempre sottomano orari e news del servizio di ATV, ricordiamo che può contare sull’app Ticket Bus Verona, per consultare tutte le informazioni sul trasporto urbano ed extraurbano e comprare il biglietto anche da smartphone e tablet”. Molte, dunque, le attenzioni, da riservare, al testo, di cui sopra, ma, solo conoscendolo attentamente, si potrà godere d’un servizio, che non solo, aiuta a raggiungere, comodamente, i diversi punti, che possono interessare, in città, ma, anche i diversi centri della provincia.

Pierantonio Braggio