ÈVRGREEN WEEK: SCIENZA, PARTECIPAZIONE E NATURA PER UNA VERONA PIÙ VERDE



Prosegue la settimana di eventi per scoprire, monitorare e proteggere la biodiversità urbana



Si è svolto ieri al Silos di Ponente dell’Università di Verona l’incontro “Licheni: sentinelle dell’aria pulita”, un momento di restituzione scientifica e confronto tra studenti, docenti, ricercatori e istituzioni, che ha visto presenti oltre 250 studenti delle scuole secondarie del Comune di Verona, San Bonifacio e Villafranca di Verona.

Durante la mattinata, i ragazzi hanno illustrato i risultati del loro lavoro sul campo: una mappatura dei licheni svolta nel corso dell’anno scolastico, che ha visto coinvolti 542 studenti e 30 docenti delle scuole superiori. L’attività, parte del progetto èVRgreen, è guidata dalla Prof.ssa Linda Avesani e dal Dott. Riccardo Greco del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona, in collaborazione con la rete SOS Verona, coordinata dalla Prof.ssa Angela Fara.



Gli studenti, veri protagonisti attraverso esposizioni e interventi, hanno illustrato il metodo scientifico utilizzato per la misurazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL), un parametro fondamentale per valutare valutare in modo scientifico e biologicamente fondato la qualità dell’aria nei diversi quartieri della città. I dati emersi dall’indagine hanno restituito un quadro variegato, evidenziando zone critiche legate soprattutto alla morfologia urbana e all’inquinamento da traffico veicolare.



Il progetto èVRgreen si pone l’ambizioso obiettivo di restituire al Comune di Verona una mappa aggiornata della salute ecosistemica della città, utile per la pianificazione di futuri interventi ambientali e urbanistici, in ottica sostenibile e resiliente.



Ad aprire i lavori è stata l’Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Verona, Elisa La Paglia, che ha sottolineato l’importanza di progetti che mettono in rete scuola, università e amministrazione per generare conoscenza e partecipazione.



A rendere ancora più stimolantel’incontro è stato l’intervento del divulgatore scientifico Giovanni Mori, che ha coinvolto i presenti in una riflessione attiva sull’urgenza della transizione ecologica e sul ruolo fondamentale delle giovani generazioni.



Nel pomeriggio, la presentazione dei risultati del progetto èVRgreen ha mostrato i primi esiti della ricerca sul capitale naturale della città, frutto del lavoro congiunto tra enti, università e cittadini.

A seguire, alle ore 18:00, si è tenuto un dialogo pubblico tra Paolo Pileri del Politecnico di Milano e Giacomo Mormino dell’Università di Verona, incentrato sul tema del consumo di suolo e delle trasformazioni urbane, con particolare attenzione al futuro dei centri abitati e alle scelte territoriali sostenibili.



In serata, un gruppo di cittadini e cittadine ha preso parte a un’escursione serale lungo le mura antiche di Verona, organizzata in collaborazione con il WWF Verona, alla scoperta della biodiversità urbana nascosta tra le pietre della città. Durante la passeggiata sono state mappate una quarantina di specie di piante con fiore, testimonianza della ricchezza ecologica presente anche in ambito urbano.

3 giugno – Evento inaugurale: “Il valore dell’acqua”

Gli eventi svoltisi mercoledì 4 giugno fanno parte del ricco programma della èVrgreen Week, la settimana dal 3 all’8 giugno dedicata alla riscoperta della natura in città e alla partecipazione attiva dei cittadini nei processi di trasformazione urbana e tutela della biodiversità.



Giunta alla seconda edizione, èVRgreen Week propone un ricco calendario di eventi: convegni, workshop, seminari, laboratori per bambini e famiglie, e attività di citizen science con escursioni naturalistiche.

Tema centrale è la mappatura partecipata della biodiversità urbana tramite l'app iNaturalist, con il progetto “Map the City!”, coordinato dal Museo di Storia Naturale di Verona.



La manifestazione è promossa da Università di Verona, Comune di Verona e Università di Padova, con l’organizzazione di Biosphaera Società Cooperativa Sociale, e il sostegno di AGSM AIM, e Europea, ALDA for Europe, Acque Veronesi s.c.a.r.l. e Amia Verona S.p.A., insieme a una rete di associazioni partner del territorio.

La manifestazione si è aperta martedì 3 giugno con il convegno “Il valore dell’acqua”, promosso da Acque Veronesi, che ha riunito istituzioni, tecnici, scienziati e professionisti per confrontarsi su un tema centrale per la qualità della vita urbana: la gestione sostenibile della risorsa idrica.



Ad aprire i lavori, i saluti della vicesindaca del Comune di Verona, Barbara Bissoli, che ha evidenziato l’importanza di un approccio integrato tra amministrazione pubblica e gestori del servizio idrico per affrontare le sfide ambientali emergenti.

La Prof.ssa Linda Avesani, del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona, ha sottolineato il ruolo fondamentale della ricerca scientifica per sviluppare modelli innovativi di gestione sostenibile delle risorse.

Il direttore dell’Ato Veronese, Luciano Franchini, ha ribadito l’importanza di una pianificazione a lungo termine per garantire qualità e continuità del servizio idrico in tutta la provincia.

A concludere, gli interventi di Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi, e di Diego Macchiella, direttore generale, che hanno illustrato il lavoro svolto dall’azienda: oltre 800 mila cittadini serviti, grazie a investimenti continui in tecnologia, manutenzione e tutela ambientale.

Prosegue la èVRgreen Week: i prossimi appuntamenti fino all’8 giugno

Giovedì 5 giugno

La giornata propone un incontro promosso da AMIA Verona Spa, dedicato al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti (ore 16:00, Polo Santa Marta).

Nel pomeriggio, spazio anche per i più piccoli con i laboratori “Alberi di carta” (AMIA) e “Microlab” (Biosphaera) nei giardini del Polo Zanotto.

In serata, torna la natura con l’escursione sonora “Map the City! I canti degli anfibi”, al Parco dell’Adige Sud – Giarol Grande, per ascoltare le voci notturne degli ecosistemi acquatici urbani.

Venerdì 6 giugno

Una giornata ricca di eventi per bambini e famiglie, sempre nel Giardino del Polo Zanotto, con laboratori creativi, attività sulla biodiversità e giochi scientifici a cura di Biosphaera, Amia e Fondazione Zoom .

Alle ore 17:00, al Centro Tommasoli (Via Perini 7), si terrà l’importante appuntamento “Living Lab – Dal Campo Base TAV a 100 pocket park per Verona”, promosso dal Dipartimento TESAF dell’Università di Padova, con la partecipazione della Prof.ssa Catherine Dezio, arch. Giulia Vallone e arch. Silvia Marchesini.

L’incontro sarà un’occasione di progettazione partecipata: si partirà dall’analisi ambientale e sociale di un’area critica, come il campo base TAV, per arrivare a costruire una mappatura condivisa di nuovi pocket park, piccoli polmoni verdi per la Verona del futuro.

Alle ore 18:00, al Giardino del Polo Zanotto, si terrà la premiazione della challenge “Map the City”, coordinata dal Museo di Storia Naturale di Verona, che riconoscerà i cittadini più attivi nella raccolta di osservazioni naturalistiche tramite l’app iNaturalist.

Un momento di festa e condivisione per celebrare i “cittadini scienziati” che hanno contribuito alla mappatura della biodiversità urbana.

Sabato 7 giugno

Tutti gli eventi si sposteranno all’Agri-Parco Villa Are (Via Torricelle 6), dove, dalle 17:00 alle 19:00, la natura, la sostenibilità e la cittadinanza attiva saranno protagoniste con tante attività per bambini e famiglie:

· Microlab, laboratorio di microscopia

· BeeFriends, alla scoperta degli insetti impollinatori

· Tesori nascosti, una caccia al tesoro educativa

· Incontro “Animali meravigliosi e come salvarli” con l’autrice Giovanna Olivieri

· Responsabilmente, attività per ragazze e ragazzi 12–16 anni

· Giroabito Swap Party, scambio abiti per promuovere consumo responsabile e circolare

Domenica 8 giugno – La giornata conclusiva

A chiudere la settimana sarà la passeggiata ecologica “Il nostro fiume”, a cura del WWF Verona.

L’appuntamento è alle 9:30 ai Giardini dell’Arsenale (Corso Castelvecchio 1a), per un percorso guidato lungo il fiume Adige alla scoperta del suo ecosistema, tra natura e consapevolezza ambientale.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, presso lo Studio Gallery di Carlo Brunelli in via Carducci, si terrà il laboratorio artistico “The Garden Within – Art Lab”, condotto dall’artista stesso: uno spazio di espressione creativa aperto a tutte le età, in cui parole, gesti, disegni e materiali organici diventano strumenti per trasformare lo sguardo in azione.

Il laboratorio si terrà sia sabato 7 che domenica 8, dalle 16:00 alle 17:00, per un massimo di 8 partecipanti a sessione.

Prenotazione obbligatoria al link:

https:www.eventbrite.itethe-garden-within-art-lab-sabato-tickets-1388176837289?aff=oddtdtcreator

Lo Studio Gallery, a ingresso libero, proporrà anche:

· Il Bozzolo, installazione immersiva per esperienze individuali

· Una zona di osservazione lenta della natura

· Le performance dal vivo della soprano Laura Losada, in momenti selezionati della giornata

