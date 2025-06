Giuseppe Riello, nuovo presidente di Confindustria Verona. Succede a Raffaele Boscaini e resterà in carica, per il quadriennio 2025-2029. Eletta anche la squadra dei Vicepresidenti



“Il 5 giugno 2025, l’assemblea degli imprenditori associati, riunitasi presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, ha eletto Giuseppe Riello, a presidente di Confindustria Verona, per il quadriennio 2025-2029. L’assemblea si è, inoltre, espressa sulla squadra degli otto Vicepresidenti elettivi e sul programma di attività del quadriennio. Partendo dall’idea che la competitività del sistema industriale veronese va tutelata e rafforzata con azioni concrete, che non possano prescindere da una visione sistemica e da un’azione collettiva, che metta al centro l’impresa come motore di crescita, innovazione e coesione economica, il programma si articolerà in nove linee programmatiche: internazionalizzazione e attrazione degli investimenti sviluppo delle infrastrutture e rapporto con il territorio turismo e cultura d’impresa semplificazione burocratica e riforme a supporto delle imprese sostenibilità e innovazione responsabile valorizzazione del capitale umano rafforzamento della rappresentanza associativa tutela e promozione del sistema industriale veronese e creazione di valore e contenuto nelle relazioni industriali. Giuseppe Riello: “Quest’anno Confindustria Verona celebra 80 anni di storia, di crescita e di sviluppo: un traguardo importante, che rappresenta, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza e una responsabilità per porsi nuovi ambiziosi obiettivi, consapevoli del ruolo sociale oltre che economico che ha l’impresa. Un ruolo fondamentale per contribuire a uno sviluppo armonico, capace di valorizzare le persone e il territorio. In questo senso andrà l’impegno nel progetto Verona2040, per mettere a terra le attività già avviate, contribuire a lavorare sulle aree di miglioramento e per concretizzare i punti di forza. Il nostro territorio, ha una posizione geografica strategica e asset fondamentali che sono fattori di attrattività, ma per diventare un vero territorio ‘investment friendly’, va potenziata la collaborazione tra enti, istituzioni e sistema economico. In questo senso, metto a disposizione l’esperienza di relazione costante fra associazioni, mondo economico ed istituzioni politiche maturata in Camera di Commercio. Solo così, sono convinto, si potrà valorizzare il potenziale esistente e moltiplicare le opportunità di sviluppo per tutto il territorio. Per fare tutto questo, sarò affiancato dalla squadra dei Vicepresidenti, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità. Nei prossimi quattro anni, ciascuno, per la propria delega, sarà responsabile di progetti concreti che verranno realizzati”. Per attuare il programma e i progetti collegati, il Presidente ha indicato 8 Vicepresidenti. Il Presidente ha inoltre affidato ai Giovani Imprenditori, la delega per l’Education e la politica industriale giovanile e alla Piccola Industria, quella per lo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese. Giuseppe Riello, nato a Venezia nel 1965, è laureato in Economia e commercio, all'università La Sapienza di Roma dopo un master al Cuoa in informatica, fonda a Verona, nel 1987, "lntex Ricerche S.r.l.", società di consulenza informatica e di ricerche di mercato. Inizia la sua esperienza industriale come amministratore delegato in una società del Gruppo Riello che produce lana di vetro, ma già dal 1994 acquisisce la sua prima società industriale specializzata nella produzione di dispenser automatizzati per il noleggio di home video con la Riello CRD S.p.A. (Technovideo). Applica le conoscenze nell'ambito dell'automazione entrando in svariati settori, tra cui quello dei magazzini automatici di farmaci dove, con Pharmathek S.r.l., in breve tempo diventa interlocutore per ospedali e farmacie. Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione con delega in RPS S.p.A., oltre a ricoprire la carica di amministratore delegato nonché Socio di Ghibli & Wirbel S.p.A. società specializzata nella produzione di macchine per il Cleaning Professionale. È Presidente di Riello DGR S.r.l.mIn Confindustria Verona è stato vicepresidente per il Marketing Associativo dal 2005 al 2009, vicepresidente per la Qualità e lo Sviluppo del Rapporto Associativo dal 2009 al 2013, nel 2013 è stato eletto presidente della sezione Metalmeccanici e dal 2021 al 2025 ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega allo sviluppo territoriale. Dal 2015 al 2017 è stato consigliere di amministrazione del Banco di Brescia Spa ed ha ricoperto l'incarico di componente dell'Advisory Board Nord Est di Unicredit. Nel marzo 2014, è stato nominato presidente della Camera di Commercio di Verona, incarico che ricopre, tuttora, con la riconferma per il terzo mandato. Attualmente è vicepresidente di camere Veneto e dal 2017 vicepresidente nazionale di camere. Nel 2018, è entrato a far parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Arena, dove è stato nominato vicepresidente”. Buon lavoro al presidente Riello e ai vicepresidenti, con l’augurio di riuscire a realizzare l’ampio programma previsto.

Pierantonio Braggio