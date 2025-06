CCIAA VERONA, GENERAZIONE2026: ASSEGNATE LE “FICTS GUIRLANDE D’HONNEUR” ALLA GINNASTA ANGELA ANDREOLI, AL NUOTATORE STEFANO RAIMONDI E AL SINDACO ED EX CALCIATORE DAMIANO TOMMASI



(Verona, 6 giugno 2025). La vicecampionessa olimpica di ginnastica artistica Angela Andreoli, il plurimedagliato nuotatore paralimpico Stefano Raimondi e l’ex centrocampista della Roma, oggi sindaco di Verona, Damiano Tommasi, sono stati insigniti della 'FICTS Guirlande d’Honneur' alla carriera, la più alta onorificenza della Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs destinata a chi si è particolarmente distinto nella promozione dei valori sportivi. I riconoscimenti sono stati assegnati oggi nella sede della Camera di Commercio di Verona, in occasione della 4ª edizione di 'GenerAZIONE2026 – Sport powered by Youth and Education', il progetto dedicato alle scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado ideato dalla FICTS, promosso e sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomiti, dall’ente camerale scaligero, dalla Regione del Veneto e in collaborazione con l’ufficio Scolastico Regionale, per aprire nuovi orizzonti al mondo scolastico attraverso i valori dello sport in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano – Cortina del prossimo anno.





Oltre alle Ghirlande d’Onore, sono state premiate anche le sette scuole veronesi che hanno realizzato disegni e contributi video finalizzati a promuovere i valori olimpici come la solidarietà, l’inclusione sociale e il rispetto reciproco per un totale di oltre 3mila studenti coinvolti nel progetto appartenenti a 125 classi. A questi si aggiunge anche il premio speciale assegnato a Lui Kan, membro della FICTS e console della Repubblica Popolare Cinese a Milano, per la sua attività diplomatica focalizzata sul consolidamento delle relazioni bilaterali e sulla promozione di una cooperazione sostenibile e reciprocamente vantaggiosa. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, 40 Delegati FICTS provenienti da 30 Paesi (selezionati tra i 130 membri) dall’Argentina al Brasile, dagli Stati Uniti alla Cina passando per la Jamaica e l’Uganda senza dimenticare l’alta rappresentanza europea come Belgio, Francia, Olanda e Spagna.





“GenerAZIONE2026 è un’iniziativa che unisce sport, educazione e futuro e che negli ultimi 4 anni ha saputo coinvolgere oltre 42mila studenti promovendo i valori più nobili dell’Olimpismo come il rispetto, la competizione leale, l’inclusione e la solidarietà – commenta il membro della giunta della Camera di Commercio di Verona Valentina Gagliardo -. Siamo orgogliosi di promuovere questa attività e abbiamo avuto oggi il piacere di ospitare anche la consegna delle FICTS Guirlande d’Honneur a personalità che hanno contribuito in maniera significativa a diffondere una sana cultura sportiva”.





Nel corso della giornata sono state infine inaugurate anche le mostre tematiche permanenti “Da Chamonix 1924 a Milano Cortina 2026”, “Il viaggio della Torcia Olimpica”, “Ritratti Olimpici” e “Le Campionesse dei Giochi” che portano in esposizione nelle sale dell’ente camerale veronese centinaia di esclusive installazioni fotografiche Olimpiche e Paralimpiche.





Il progetto GenerAZIONE2026 - Sport Powered by Youth and Education è realizzato dalla FICTS (unica Federazione del settore riconosciuta dal CIO) con i suoi 130 Paesi affiliati. Il progetto dedicato alle scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado è promosso e sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomiti, dalla Camera di Commercio di Verona, dalla Regione Veneto e in collaborazione con l’ufficio Scolastico Regionale. GenerAZIONE2026 è entrato a far parte del Programma “Education Gen26” della Fondazione Milano Cortina 2026 che riconosce ufficialmente le attività della FICTS presso le Scuole e quale partner delle Camere di Commercio e della Regione del Veneto per la realizzazione del progetto. Il Programma 2025, sempre più in prossimità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 determina un forte impatto mediatico, turistico-economico contribuendo alla promozione dell’immagine del territorio, grazie all’impegno delle Camere di Commercio. Motore pulsante sono le scuole, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutta l’energia, la motivazione, le realizzazioni che creano i giovani studenti.