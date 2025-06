LA 1000 MIGLIA ABBRACCIA VERONA



L’Automobile Club Verona riporta in Piazza Bra il Passaggio del ‘Museo viaggiante unico al Mondo’, come lo definì Enzo Ferrari. L’appuntamento è previsto dal primo pomeriggio di martedì 17 giugno con oltre 400 auto d’epoca che attraverseranno il cuore della città da Piazza San Zeno fino al Liston. Tra i volti noti a bordo, Carlo Cracco e Joe Bastianich.







La storica 1000 Miglia torna ad abbracciare Verona. Martedì 17 giugno, nel pomeriggio, il “Museo viaggiante unico al mondo”, come lo definì Enzo Ferrari, attraverserà la città antica da San Zeno (imboccato da Corso Milano) passando per piazza Corrubio, Regaste San Zeno, via Roma, piazza Bra per poi riprendere a macinare chilometri e distanze proseguendo su Corso Porta Nuova e raggiungere Bovolone.



“Il fascino senza tempo delle Mille Miglia non poteva non trovarsi uno scenario migliore di Piazza Bra. E’ un salotto della città sempre animato, quello che accoglierà questo straordinario passaggio di auto che non hanno età. L’amministrazione non poteva non cogliere l’occasione di ospitare nel cuore della nostra città i tanti visitatori, i tanti spettatori e naturalmente queste auto che sono dei veri e propri gioielli” ha sottolineato l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta.



Il passaggio è organizzato dall’Automobile Club Verona con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Verona, con il sostegno della Camera di Commercio e la partnership con Tomasi Auto, Cantina Gerardo Cesari, Banca Valsabbina, Autoteam9, Consorzio Zai, SIVTlab, Alisè, Benetti Assicurazioni Famila, Green Energy, Atv, Al Risparmio, Sicurplanet, Sevencar, Aci Blue Team, Alp, Ceccato Automobili, la consulenza di Contec Aqs e con il servizio di ristorazione fornito dall’azienda di catering Madame Delice.



"Siamo riusciti ancora una volta a far transitare queste macchine meravigliose, che gireranno alcuni dei borghi più belli d'Italia, da piazza Bra ed è per l'Automobile Club di Verona un orgoglio mostrare alla città questo nostro Museo Viaggiante, voluto e creato da Aci. E' un evento che ho visto nascere: al primo Passaggio ricordo una scrivania e una persona a certificare il transito delle auto in gara, ora è una vera e propria festa", ha esordito il presidente di ACI Verona Adriano Baso.



"Sarà uno spettacolo d'effetto per tutta la città, che martedì pomeriggio potrà scendere in strada e ammirare il passaggio di questi oltre 400 esemplari che fecero la storia della celebre 1000 Miglia negli anni tra il 1927 e il 1957. In una piazza Bra blindata per l'occasione, ci saranno tre hospitality ACI Verona che richiameranno nei tre stand circa 700 persone. Un ringraziamento va a tutti i partner che hanno sostenuto e reso possibile l'organizzazione dell'evento e all'amministrazione comunale che ci consente di utilizzare la piazza", ha spiegato il direttore di ACI Verona Riccardo Cuomo.



"Siamo lieti di sostenere un evento iconico come la 1000 Miglia, emblema di eleganza, passione e tradizione italiana. La tappa a Verona rappresenta per noi un’opportunità unica per celebrare l’incontro tra le eccellenze del territorio: da un lato la storia e il fascino dell’automobilismo, dall’altro la cultura vinicola che caratterizza la Valpolicella. In Cesari abbracciamo pienamente i valori di questa prestigiosa manifestazione e siamo orgogliosi di condividerli, portando avanti con impegno la nostra filosofia di qualità e autenticità" ha commentato Giovanni Lai, direttore generale di Cesari, storica cantina della Valpolicella, pioniera nell'esportazione dell'Amarone oltreoceano, tra i main sponsor del Passaggio che ha preparato un coupon speciale di Vini Cesari che sarà consegnato a tutti i partecipanti della 1000 Miglia.



Piazza Bra torna dunque ad essere protagonista del Passaggio, come non accadeva dal 2023. Il salotto buono di Verona sarà adibito ad area esclusiva per i partner dell’Automobile Club Verona e verrà allestito con hospitality suddivise in stand arredati con salottini e riservati per gli ospiti dell’Ente mentre sarà possibile assistere gratuitamente al Passaggio dal Liston, dalla scalinata della Gran Guardia e lungo le strade, come da tradizione. In gara ci sono oltre 400 auto d’epoca che partiranno martedì dalla pedana di viale Venezia a Brescia, passando da Desenzano e Sirmione prima di attraversare la città scaligera per poi proseguire verso Ferrara e tagliare il primo traguardo di tappa a San Lazzaro di Savena (Bologna). Nel salotto principale della città – che sarà chiuso al traffico compreso il tratto antistante il Palazzo della Gran Guardia dalle 12 alle 19 – le auto passeranno davanti al Liston e faranno il giro di tutta piazza Bra percorrendo un giro completo intorno ai Giardini. In piazza Bra per tutta la durata della manifestazione, sarà allestita inoltre una esposizione statica di Bentley e Rolls-Royce. Verona sarà il primo e più importante Passaggio della Regione Veneto.



PARCO AUTO. Le vecchie signore che viaggeranno nei cinque giorni di gara sul celebre percorso Brescia-Roma-Brescia, attraverso i borghi più belli d’Italia, provengono da 29 nazioni. L'Italia sarà il paese più rappresentato, seguito da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti. Per la celebre rievocazione ci saranno 127 esemplari anteguerra mentre sono ben 78 le vetture ad aver partecipato alla 1000 Miglia di velocità dal 1927 al 1957. Nell’esclusivo parterre di auto, insieme alle prestigiose flotte di Ferrari (17), Bugatti (10) e Bentley (8), spiccano ben 18 Alfa Romeo anteguerra. Da non perdere un esemplare unico come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special. Parlando di modelli invece, meritano una menzione speciale un’Aston Martin DB 3 e due affascinanti Porsche 550 Spyder RS.



VOLTI NOTI. Ai nastri di partenza si presenteranno numerosi specialisti della regolarità classica: Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, a caccia della quinta vittoria consecutiva a bordo della splendida Alfa Romeo 6C1750 SS Zagato del 1929, dovranno guardarsi le spalle da equipaggi esperti come Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, i Turelli, Tonconogy-Ruffini ed Erejomovich-Llnanos, solo per citarne alcuni.. E non mancano volti noti. Tra i Vip presenti di Carlo Cracco e Joe Bastianich rispettivamente in gara con una Bugatti T40 del 1927 e Porsche 356 1000 Speedster del 1954. Prima partecipazione per la senatrice bresciana, ex Ministra dell’Istruzione, Mariastella Gelmini su una Ermini del 1952. Per la ''Coppa delle dame'' in lizza la coppia composta da Silvia Marini e Irene Dei Tos.







IL PERCORSO. Quella che passa anche dal veronese è dunque la prima giornata di gara. La sfida prosegue mercoledì 18, sulle orme dei piloti degli anni Trenta, ecco i passi della Futa e della Raticosa, poi Prato e Siena per puntare infine al cuore di Roma, dove le vetture sfileranno sulla rampa di via Veneto. Nella terza tappa, giovedì 19, la risalita toccherà Orvieto, Foiano della Chiana e Sansepolcro, dopodiché la 1000 Miglia 2025 tornerà nel territorio della Repubblica di San Marino prima della conclusione di giornata a Cervia-Milano Marittima. Nella quarta giornata, venerdì 20, la gara toccherà Forlì e, una volta valicati gli Appennini, Empoli. Tenendo la rotta a ovest, il transito a Pontedera prima di raggiungere il Mar Tirreno con il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno. Si riprenderà poi a risalire attraverso Viareggio e il Passo della Cisa, per chiudere la giornata a Parma. Sabato 21 Giugno, la quinta e ultima mattinata di gara riporterà gli equipaggi a Brescia, che accoglie ogni anno l’arrivo della Freccia Rossa con crescente entusiasmo, regalando ai piloti il degno lieto fine di una cavalcata che quest’anno conterà circa 1900 chilometri.