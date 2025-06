Il regista veronese Luca Caserta premiato in Campidoglio a Roma per “The Reach”



Il film vince il premio Best Short Film al Buffalo Roots Film Festival



È inarrestabile e travolgente l’ascesa di “The Reach”, il nuovo film del pluripremiato regista scaligero Luca Caserta tratto da un racconto di Stephen King con la canzone “Moonlight Motel” di Bruce Springsteen, per gentile concessione del grande cantautore statunitense e di Sony Music. Il mediometraggio è infatti stato premiato a Roma in Campidoglio nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Comune capitolino con il premio Best Short Film al Buffalo Roots Film Festival, kermesse cinematografica che già nel nome rievoca la transumanza legata ai moti migratori insiti nella natura stessa dell’essere umano. Il festival è realizzato da Wrep - Registro EU Creator & Web Reporter, sotto la direzione di Igor Wolfango Schiaroli con il patrocinio di ANICA, Roma Capitale e alcuni tra i principali festival indipendenti in Europa.

Migrazioni e spostamenti sono proprio alcune delle tematiche trattate nella pellicola, la cui trama ruota attorno all’attraversamento del braccio di mare congelato che separa Goat Island dalla terraferma. Protagonista Stella Flanders, la donna più anziana dell’isola interpretata con notevole intensità da Jana Balkan, che in tutta la sua esistenza non ha mai voluto compiere quel viaggio. Spinta dalle visioni delle persone che ha amato in vita, capisce che per lei è forse giunto il momento di partire.

“The Reach” ha strappato gli applausi commossi del pubblico presente in sala e ha convinto la giuria del festival ad attribuirgli il massimo premio nella sua categoria. “Sono davvero felice”, afferma Caserta, “per questo nuovo riconoscimento assegnato al film in una cornice così rinomata. Un premio che ha per me un significato ancor più speciale, perché ho iniziato la mia carriera da ragazzo scrivendo poesie e proprio in questa stessa sala 31 anni fa sono stato premiato con il Primo Premio di Poesia Giovanile Europea. “The Reach” è un’opera dall’intensa forza poetica che tratta tematiche profonde, la cui realizzazione ha richiesto molto impegno e sacrifici, ma che mi sta dando enormi soddisfazioni. Uno dei leitmotiv del film è l’amore che resiste e supera i confini dello spazio e del tempo e l’amore per la Settima Arte è per l’appunto la forza motrice che deve spingere un regista a fare Cinema”.

Il mediometraggio, che lo stesso Stephen King ha definito “un’opera incantevole” in un messaggio personale inviato a Caserta dopo aver visto il film, è stato girato interamente in Veneto, tra Verona, la Lessinia e il Lido di Venezia. Nel nutrito cast numerosi attori veneti, tra cui Vincenzo Tosetto e Paolo Rozzi, nei panni rispettivamente del marito e del figlio della protagonista. Direttore della fotografia Lorenzo Pezzano, suono in presa diretta Alessandro Caoduro, musiche originali composte da Lorenzo Tomio, assistente alla regia Sebastiano Pinori e montaggio firmato dallo stesso Caserta. La post-produzione si è svolta a Roma con produttori associati Ivan Caso e Filippo Barracco. “The Reach” è prodotto è distribuito da Nuove Officine Cinematografiche con il contributo del Comune di Verona.