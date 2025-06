Il viaggio di Verona verso l’emozione dei Giochi Olimpici parte con ATV: muoviamo i Giochi, muoviamo la Città



Verona si prepara ad accogliere al meglio i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ed anche ATV – in qualità di azienda partecipata al 50% da FNM Holding – si fregia della qualifica di sponsor ufficiale e travel partner dell’evento, programmando quindi una serie di iniziative di comunicazione per dare concreta visibilità al proprio impegno a favore dei visitatori e degli atleti che giungeranno in città.





E in attesa di accogliere i visitatori durante i giorni delle competizioni, fin d’ora sia i veronesi che i turisti in soggiorno in città durante il periodo estivo possono entrare nell’atmosfera olimpica grazie agli autobus ATV la cui livrea è stata decorata con il “look of the game” di MC26.





Gli autobus sono stati presentati questa mattina in piazza Bra' alla presenza del sindaco di Verona Damiano Tommasi e delle altre istituzioni scaligere. I colori, gli elementi grafici ed i simboli appositamente creati per l’edizione 2026 dei Giochi rappresentano l'identità visiva dei Giochi e la loro applicazione sui mezzi ATV intende contribuire a creare un'atmosfera di coinvolgimento e anticipazione dell'evento sul territorio.





"L'appuntamento con le Cerimonie di chiusura delle Olimpiadi Invernali e quelle di apertura delle Paralimpiadi rappresentano un obiettivo sfidante - è il commento del sindaco Damiano Tommasi - ma confidiamo che il nostro impegno lasci anche una legacy in termini di mobilità e di facilità di connessione tra i territori. Quanto alla città di Verona, è allo studio l’implementazione delle corse urbane durante gli eventi. Gestiremo l’afflusso di un cospicuo numero di persone per cui auspico che vi sia un ampio ricorso ai mezzi pubblici. Modalità di trasporto efficace ed efficiente sulla quale l’amministrazione, con la realizzazione della filovia, punta molto. Sappiamo bene che l'utilizzo del trasporto pubblico locale coincide con un comportamento abitudinario e come tutte le abitudini, anche questa va fatta crescere passo dopo passo".



"Siamo felici che comincino a girare mezzi pubblici che ci introducono nel clima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi - ha aggiunto il vicepresidente della Provincia, Luca Trentini. " Crediamo sia un’opportunità sicuramente per Verona, ma anche per tutto il territorio provinciale. I veronesi devono entrare dentro questo clima, per esserne fieri e orgogliosi e approfittare di questa grande opportunità, non soltanto sportiva ma anche economica e d’immagine.





“Per noi – ha precisato il presidente di ATV Giuseppe Mazza - non si tratta di una semplice sponsorizzazione o di una fornitura di servizi il nostro è un impegno concreto che si inserisce tra le tante iniziative previste a Verona in vista dei Giochi, per far sì che le persone possano vivere appieno la magia di Milano Cortina 2026. Crediamo che un trasporto pubblico di qualità sia fondamentale per il successo di un evento di tale portata e vogliamo che le persone possano concentrarsi solo sulla gioia delle gare, sull'atmosfera unica dei Giochi e sulla scoperta del nostro territorio veronese”.



“Sarà un evento che unisce Verona con l'Italia e il mondo - sottolinea ancora il presidente di ATV - una connessione di emozioni, ma ci sarà anche bisogno di collegamenti “fisici” puntuali ed efficienti e ovviamente il trasporto pubblico vuole fare la sua parte. Sia che le persone desiderino assistere alle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona o debbano raggiungere le altre sedi olimpiche, ci piace pensare che il loro viaggio possa iniziare o concludersi grazie agli autobus ATV”.







“Credo sia doveroso un ringraziamento al socio FNM Holding – aggiunge l’Amministratore delegato di ATV, Massimo Bettarello – che ci ha portato in dote l’opportunità di affiancare il marchio ATV a quello di un evento storico come i Giochi Olimpici 2026. Si conferma così nei fatti come la strategia di FNM sia mirata a creare nuovo valore per Verona e il suo territorio. In occasione dei Giochi Olimpici, come già avvenuto per gli altri grandi eventi ospitati a Verona, il nostro ruolo sarà quello di mettere in campo un servizio di trasporto efficiente, comodo e sostenibile, permettendo alle persone di spostarsi con la massima tranquillità. I principali hub dove affluiranno i visitatori, come l’aeroporto Catullo e le stazioni ferroviarie di Verona Porta Nuova e Porta Vescovo sono già egregiamente serviti dalla nostra rete, che consente di raggiungere agevolmente le sedi degli eventi così come hotel ed altre località di interesse sull’intero territorio provinciale. Valuteremo eventuali esigenze per introdurre potenziamenti dei servizi in termini di frequenza o capacità di trasporto, qualora dovesse rendersi necessario in caso di prolungate attese da parte dei viaggiatori. Particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze delle persone con ridotta mobilità, in modo da garantire un’esperienza di viaggio inclusiva e accessibile a tutti”.







Massima attenzione anche sul fronte delle informazioni. Chiarezza e aggiornamenti in tempo reale sui percorsi, gli orari e le eventuali modifiche, saranno garantite dall’app ATV Ticket Bus Verona e dai canali social aziendali, oltre che dall’app appositamente dedicata ai servizi di mobilità per i Giochi Olimpici, in corso di sviluppo da parte degli organizzatori dell’evento.