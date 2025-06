Sabato 14 giugno 2025 a Castelnovo Bariano e Fratta Polesine, Giornata evento di Borghi Fluviali tra Adige e Po Itinerario Bike&Boat e Palchi sull’Acqua



Giornata da non perdere quella di sabato 14 giugno a Fratta Polesine e Castelnovo Bariano. Le due località, unite da un’antica storia di terra e di fiume, propongono una giornata ricca di eventi, che intreccia cultura, ambiente e benessere. Una giornata all’aria aperta, che inizia tra navigazione e ciclovie, per riscoprire l’identità storica e archeologica di uno degli angoli più affascinanti dell’Alto Polesine: San Pietro Polesine, frazione del Comune di Castelnovo Bariano. La giornata si concluderà in bellezza a Fratta Polesine, con concerti sotto le stelle: ad incantarci saranno i musicisti del Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo e una performance esplosiva del gruppo Psycodrummers, che sapranno coinvolgere il pubblico con ritmo e passione.



Il programma della giornata prende il via alle ore 9. L’appuntamento è al Mulino al Pizzon di Fratta Polesine per l’imbarco sul battello La Rossoblù per una suggestiva navigazione lungo il Canalbianco. Alle 11, fermata a Zelo e inizio del percorso ciclabile. Si proseguirà costeggiando il fiume Tartaro-Canalbianco in direzione di San Pietro Polesine.



A mezzogiorno, tappa al Museo Civico Archeologico di Castelnovo Bariano nella frazione di San Pietro Polesine: dopo un aperitivo di benvenuto, visita guidata tra preziosi reperti che raccontano oltre 3.500 anni di storia, provenienti da diverse località del territorio, in particolare dalla località Canàr. I reperti si collocano tra l’avanzata Età del Bronzo Antico e fino alla Età del Bronzo Recente. Sono inoltre presenti materiali del periodo preromano (III secolo a.C.) e una bellissima rassegna di monete romane fino al II secolo d.C. Completano l’esposizione alcune ceramiche rinascimentali che aprono una finestra sulle vicende storiche e commerciali di questo angolo di Polesine. Un patrimonio unico, che testimonia l’importanza storica di Castelnovo Bariano come storico crocevia culturale e commerciale.



Conclusa la visita, è previsto il pranzo con prodotti tipici locali e, a seguire, una visita guidata alla chiesa di San Pietro Polesine.



Nel pomeriggio ritorno a Zelo in bicicletta e rientro in battello verso il Mulino Pizzon di Fratta Polesine.



Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 389 1745766 o via mail scrivendo a: info.rovigoaqualab.it



La seconda parte di questa intensa giornata sarà riservata a Fratta Polesine. Qui ad essere protagonista sarà la Serata musicale con il Conservatorio “F. Venezze” e gli PSYCODRUMMERS al Mulino al Pizzon. Questo momento di musica e spettacolo rientra nel programma della rassegna del progetto “Palchi sull’Acqua”.



Il programma pomeridiano prende avvio alle 18:30 con la Visita guidata all’Ecomuseo Mulino al Pizzon, per scoprire il funzionamento dell’unico mulino ad acqua costruito in terraferma presente in Polesine. Si consiglia la prenotazione al numero 347 3402463.



Alle 19:30, aperitivo al tramonto con food truck e DJ set sempre presso il Mulino al Pizzon.



Alle 21:15, il Concerto con musicisti del Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo e, a seguire, la Performance musicale degli PSYCODRUMMERS. Iconico gruppo musicale e performativo nato dalla fusione tra percussioni autocostruite – realizzate con materiali riciclati – coreografie dinamiche e una forte carica visiva. Ispirati dalle tradizioni tribali, dall’elettronica e dallo spirito urbano. Gli PSYCODRUMMERS creano spettacoli immersivi che coinvolgono il pubblico in un’esperienza sonora e visiva unica.



L’ingresso ai concerti è gratuito.







Gli eventi sono organizzati coi comuni di Castelnovo Bariano e Fratta Polesine e rientrano nel progetto “Borghi Fluviali tra Adige e Po”, sostenuto dal Ministero del Turismo nell’ambito del PNNR, coordinato dal Comune di Fratta, in collaborazione con la Provincia di Rovigo, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia e Fiab Rovigo.



L’evento a Fratta Polesine è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Fratta, Fratta Events, la Protezione civile di Fratta Polesine, il Mulino al Pizzon e con il patrocinio del Consorzio di Bonifica Adige e Po.