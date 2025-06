GIUGNO AL PARCO GIARDINO SIGURTÀ: TRA NATURA E FIORITURE



Giugno è il mese in cui la natura si manifesta in tutta la sua bellezza uno dei parchi più affascinanti del mondo. Tigli profumati, aceri giapponesi, boschi, prati verdissimi e le fioriture di rose, ortensie, surfinie, impatiens e ninfee sono la quinta naturale per una visita in totale relax. Biglietti su sigurta.it

[Valeggio sul Mincio (Vr) - giugno 2025] Il mese di giugno è l’ideale per immergersi nel cuore verde della provincia veronese il Parco Giardino Sigurtà, gioiello naturalistico pluripremiato, a pochi chilometri dal Lago di Garda e a 30 minuti di auto da Verona.

Tigli profumati, centinaia di aceri giapponesi dalle chiome rosse e arancio, boschi ombreggiati, sconfinati prati smeraldini come il Grande Tappeto Erboso (dove praticare il grounding, il camminare a piedi scalzi) e colorate fioriture sono i protagonisti del mese che segna l’inizio dell’estate, come:

-le rose si ammirano sia in varietà rampicanti, sia nella discesa verso la Valle dei Daini che sull’ormai iconico Viale delle Rose (una passeggiata fiorita di quasi un chilometro)

- girasoli, coleus, e impatiens, dalie che decorano il Viale delle Aiuole Fiorite.

-gli arbusti giallo dell’iperico e bianco del ligustro che impreziosiscono i viali mentre le erbe aromatiche nel Giardino delle Piante Officinali mostrano colori e profumi in uno scrigno di biodiversità.

- ortensie rosa le quali decorano una zona ombreggiata nel bosco e un’aiuola vicina all’Eremo (tempietto storico di fine 1700)

Un must sono i Giardini Acquatici, dimora di delicate ninfee i Laghetti Fioriti ospitano tagetes gialli e per una visuale mozzafiato della Valle del Mincio, la Passeggiata Panoramica arricchita da surfinie, abbellita da aceri rossi, e che conduce al Boschetto dei Verdi Aceri.

Il Parco, con i suoi 60 ettari di superficie, rappresenta il city – break per una pausa rigenerante nel verde, lontani dall’afa cittadina: le numerose zone d’ombra consentono di contemplare la Natura, leggere, meditare o semplicemente passeggiare e i mezzi di circolazione come golf-cart o trenini panoramici consentono di scoprire i tesori storici (come Eremo, Castelletto o Meridiana Orizzontale) e naturalistici in tutta comodità.





PER I BIGLIETTI



Il Parco è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, fino al 9 novembre e sono disponibili i biglietti on line e acquistabili al Parco è ancora attiva la promozione dei biglietti speciali a data fissa tutti i martedì e giovedì: un modo accessibile per scoprire il Parco nella tranquillità di un giorno infrasettimanale e con l’opzione della visita a bordo del golf-cart elettrico: https:ticket.sigurta.itbiglietti-data-fissa