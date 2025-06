FIERACAVALLI LANCIA DUE NUOVE IPPOVIE PER PROMUOVERE IL TURISMO EQUESTRE E LA SCOPERTA DEL TERRITORIO



Un progetto di mobilità dolce e valorizzazione culturale che unisce cavalli, natura e territori d’eccellenza.





Fieracavalli rafforza la propria missione nel promuovere il turismo equestre come strumento di valorizzazione sostenibile e culturale dei territori, con l’apertura di due nuove ippovie: Equivia dei Forti - Percorso delle Mura e delle Torricelle a Verona e l’Ippovia del Monte Baldo a Ferrara di Monte Baldo (VR).

Due percorsi simbolici e strategici che testimoniano l’impegno concreto della manifestazione veronese nel sostenere forme di turismo lento, autentico e integrato con le comunità locali.







EQUIVIA DEI FORTI - Percorso delle Mura e delle Torricelle



Inaugurazione lunedì 16 giugno 2025 ore 16:30 - Parco delle Colombare



Un nuovo tracciato equestre che collega le Torricelle con il sistema delle mura storiche di Verona, per riscoprire le bellezze naturali e culturali della città scaligera.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fieracavalli, il Comune di Verona e Veronafiere, ed ha l’obiettivo di incentivare forme di mobilità dolce e turismo esperienziale.





IPPOVIA DEL MONTE BALDO Ferrara Di Monte Baldo (VR)



18–20 luglio 2025 - In occasione della 1ª Fiera Regionale del Tartufo Veneto



Nel cuore del Monte Baldo, Fieracavalli inaugura una nuova ippovia in collaborazione con l’associazione Natura a cavallo.

Un itinerario panoramico pensato per unire il patrimonio paesaggistico con la valorizzazione delle tradizioni locali e dell’enogastronomia, in un contesto di turismo rurale e sostenibile.





IL CAVALLO COME AMBASCIATORE DI TURISMO RESPONSABILE



Questi due nuovi tracciati sono solo l’inizio di un progetto più ampio che vede Fieracavalli come motore del turismo equestre in Italia.

Attraverso la creazione di ippovie, il coinvolgimento delle comunità locali e la promozione di eventi diffusi, Fieracavalli si impegna a far crescere un modo di viaggiare più rispettoso dei tempi della natura e più vicino all’identità profonda dei luoghi.