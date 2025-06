Appuntamento in Giardino 2025



Roma, 3 giugno 2025 – Al via l’ottava edizione di Appuntamento in Giardino, l’evento nazionale di

sensibilizzazione dedicato ai parchi e giardini d’Italia. Un patrimonio culturale vivo, da riscoprire e

da vivere attraverso aperture e attività. Sabato 7 e domenica 8 giugno oltre 300 eventi

animeranno la visita in 260 giardini in tutta Italia.

L’iniziativa, promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il

Ministero della Cultura e Ales Spa e con il patrocinio di ANCI-Associazione Nazionale Comuni

Italiani, ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica, botanica

e paesaggistica dei giardini italiani.

Pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, la manifestazione nasce in accordo con l’iniziativa

Rendez-vous aux jardins, che si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

“Con i suoi oltre 300 eventi, Appuntamento in Giardino è oggi un’iniziativa apprezzata in termini di

partecipazione da parte del pubblico, anche grazie alla sempre più acquisita consapevolezza che i

giardini costituiscono autentici ‘musei a cielo aperto’ in virtù del loro inestimabile valore: elemento

distintivo della tradizione culturale italiana e fattore chiave per preservare l'identità dei luoghi”

evidenzia l’Ambasciatore Ludovico Ortona, Presidente APGI – Associazione Parchi e Giardini

d’Italia.

“Ales, società in house del Ministero della Cultura, nonché socio fondatore di APGI, conferma il

proprio ruolo strategico nella valorizzazione dei giardini storici. Dopo anni di impegno nel sostenere

questa manifestazione, giunta all’ottava edizione, Ales contribuisce così a consolidare e ad

accrescere le condizioni affinché i giardini possano essere curati, conosciuti e frequentati” sottolinea

il Presidente e AD di Ales Fabio Tagliaferri.

***

Come nelle scorse edizioni, il programma vede il coinvolgimento di numerosi attori: giardinieri,

botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà

associative con l’obiettivo di raccontare l’universo del giardino, mettendone in luce la fragilità, la

rilevanza culturale e ambientale, nonché l’importanza per il benessere dei singoli e della comunità.

L’evento offrirà anche l’opportunità di informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare,

restaurare e proteggere i giardini, in un momento che vede un forte impegno del Ministero della

Cultura, attraverso uno specifico investimento del PNRR, nella salvaguardia e nel rilancio dei

giardini storici, che sono tra gli elementi costitutivi del patrimonio artistico e culturale italiano.



“L'ammontare dell’investimento PNRR del Ministero della Cultura destinato ai parchi e giardini

storici è di 300 milioni di euro ripartiti in 3 aree di intervento: restauro e valorizzazione di 126

parchi e giardini storici selezionati su base di avviso pubblico per 190 milioni di euro restauro e

valorizzazione di 5 rilevanti parchi e giardini storici, individuati dal MiC per 100 milioni di euro

intervento di censimento di oltre 5000 parchi e giardini e formazione di 1260 giardinieri d’arte

per 10 milioni di euro” sottolinea Angelantonio Orlando, Direttore Generale Unità di Missione

per l’Attuazione del PNRR del MiC.

“A questa edizione di Appuntamento in giardino partecipano 61 giardini beneficiari del

finanziamento PNRR e per molti di essi tale evento coincide con la riapertura a conclusione delle

attività di restauromanutenzione. Ad oggi oltre 70 giardini hanno completato i lavori anticipando il

raggiungimento del target europeo previsto su questa misura del PNRR di 6 mesi” afferma il

Dirigente per l’attuazione del PNRR Luigi Scaroina

***

La manifestazione consentirà al pubblico di spaziare dai luoghi storici emblematici ai piccoli giardini

amatoriali, dagli orti botanici ad ambiti più contemporanei.

Il Ministero della Cultura è presente con 10 dei suoi siti più prestigiosi, come i giardini medicei

di Boboli e della Villa di Cerreto Guidi, il Real Bosco di Capodimonte, il Castello di Agliè e Villa Pisani

a Stra. Non mancano le aperture straordinarie, come nel caso del Palazzo Farnese di Caprarola,

dove sarà visitabile il Roseto novecentesco, normalmente non accessibile al pubblico.

Importante, come di consueto, la partecipazione di Dimore storiche private, che apriranno i propri

prestigiosi giardini come il Parco storico Il Torrione in Piemonte, Villa Rizzardi-Giardino di Pojega in

Veneto, Villa Togni Averoldi in Lombardia, Villa Torrigiani e Villa Le Corti in Toscana, Villa Bell’Aspetto

nel Lazio e Villa Miralfiore a Pesaro, significativo esempio di giardino cinquecentesco.

Numerosi anche i siti Fai-Fondo Ambiente Italiano che, insieme all’Associazione Dimore

storiche italiane e ad altre importanti istituzioni, è socio fondatore APGI. Partecipano all’edizione

2025 ben 12 siti FAI, come il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, Villa della Porta Bozzolo in

Lombardia e Villa Rezzola in Liguria, il cui giardino è stato appena restaurato con un finanziamento

PNRR.

Ampia anche la partecipazione dei Comuni, oggi più che mai consapevoli che i parchi e giardini,

oltre ad offrire fondamentali servizi ecosistemici, possono essere luogo di apprendimento e socialità,

oltre che un importante fattore attrattivo: da Lavis, in Trentino, dove si trova l’inedito e spettacolare

Giardino dei Ciucioi a Sassari, il cui Parco di Monserrato costituisce uno dei più significativi giardini

storici della Sardegna. Da sottolineare è anche il ruolo attivo dei cittadini nel concorrere alla



gestione del patrimonio collettivo: è il caso del Giardino Cairoli di Roma (I Municipio), gestito con

impegno civico dai volontari dell’Associazione Huffer.

Interessante, infine, la partecipazione di reti territoriali, come quella piemontese dei “Giardini delle

Essenze”, che coinvolgerà tredici giardini nelle province di Cuneo e di Asti, un’area che, da sempre,

si contraddistingue per produzioni di erbe aromatiche e di fiori eduli.

Moltissime le attività speciali proposte per questa “festa del giardino”, pensate come offerta

culturale rivolta a tutta la famiglia: alle tradizionali visite guidate si aggiungono laboratori per

bambini, presentazioni di libri o concerti.

Vero fil rouge della manifestazione saranno le attività proposte in relazione al tema dell’edizione

2025: “Giardini di pietra. Le pietre del giardino”.

Si va da contesti in cui la pietra è ‘naturalmente’ protagonista, come nel Parco Paternò del Toscano,

immerso tra le rocce laviche alle pendici dell’Etna, ad altri in cui la materia viene plasmata dal genio

dell’arte, come nel giardino della casa-museo Pogliaghi, a Varese. In alcuni casi l’accento sarà posto

sulle tecniche, frutto del lavoro di maestranze esperte: la tecnica ligure del risseu (pavimenti

decorativi realizzati con ciottoli di mare o di fiume, accostati a mano senza l’uso di leganti) è

protagonista in più siti, tra cui Palazzo Reale di Genova e Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

In altri casi saranno protagonisti i muretti a secco, come a Villa Rufolo a Ravello, a Villa della Pergola

ad Alassio e al Giardino della Flora appenninica di Capracotta, dove i visitatori potranno partecipare

a un'esperienza diretta di costruzione.

Resti archeologici autentici e finte rovine saranno protagonisti in due siti del Ministero della Cultura,

Villa d'Este e Caserta, entrambi testimoni della presenza dell’Antico nella storia e nell’immaginario

del giardino.

Interessante, sempre sul tema della pietra, la visita guidata congiunta (geologo e botanico) proposta

dall'Orto botanico della Maiella "Michele Tenore", alla scoperta della profonda connessione tra

geodiversità e paesaggio vivente.