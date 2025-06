2025-06-18 Diodato Guest Star di Roberto Bolle all'Arena di Verona il 22 e 23 luglio 2025 2025-06-18 ll prefetto Demetrio Martino incontra l'ambasciatrice del Paraguay in Italia 2025-06-18 FORZA ITALIA VENETO: “DECENTRAMENTO NELLA GESTIONE DI ENERGIA, GAS E RISORSA IDRICA. CONDIVIDIAMO L’APPELLO ALLA REGIONE DI AGSM-AIM, ANCI, ASCOPIAVE, BIM PIAVE E VIVERACQUA” 2025-06-18 Torna l’Art Nouveau Week: La settimana del Liberty in Europa 2025-06-18 “Cineforum lie Chaplin-Pindemonte”: uno schermo per la comunità. Quando il cinema diventa esperienza collettiva, riflessione e incontro 2025-06-17 Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 2025-06-17 BOZZA (FI) IN DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI TURISMO, VINO, PESCA E OLIO: “ENTRO SETTEMBRE L’INTESA PER CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DI UN MARCHIO DEL GARDA VENETO” 2025-06-17 Appuntamento in Giardino 2025 2025-06-17 Regione del Veneto. Scuola - Finanziate azioni per far conoscere il dramma delle foibe e l'esodo di Italiani dell'Istria e della Dalmazia. L’assessore Valeria Mantovan: “Continuiamo a promuovere la memoria storica nelle scuole venete: le vicende d 2025-06-17 Il Veneto è pilastro economico dell'Italia. Il presidente Zaia: "Fitch conferma l'affidabilità finanziaria e promuove la gestione virtuosa della Regione"… 2025-06-17 Appuntamento in Giardino 2025 2025-06-17 Il 24 e 25 giugno 2025 il Teatro del Montorio presenta “Ulisse. Il Capitano” nella casa circondariale di Verona 2025-06-17 Al via la terza edizione della Corsa del Sole. Si corre con i genitori di Tra Terra e Cielo_Insieme 2025-06-16 TRAFFICO E DEGRADO A VERONA SUD, FLAVIO TOSI: “ZONA ABBANDONATA SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE” 2025-06-16 VERONAFIERE FIRMA IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su