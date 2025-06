A San Basilio, tra il 25 e il 28 giugno, appuntamenti performativi, musica e racconti per ricordare la Quercia di Dante.



Il 25 giugno del 2013, era un martedì. In quel giorno per il Delta del Po, e per Ariano nel Polesine in modo particolare, si è interrotto qualcosa di veramente importante: è caduta al suolo, sdraiandosi sull’argine del Po di Goro, la secolare Quercia di San Basilio. Era conosciuta come la Rovra di San Basilio e come la Quercia di Dante.



A distanza di dodici anni la si vuole ricordare con quattro serate di incontri, musica, performance artistiche ed esposizioni d’arte contemporanea, a San Basilio di Ariano nel Polesine dal 25 al 28 giugno 2025.



Il Festival della Quercia prende avvio alle 18:30 di mercoledì 25 giugno presso l’area scavi di San Basilio. Protagonista “Elektron – Metamorfosi della Umana Natura”, performance artistica di Miranda Greggio e Adriano Baccaglini.



Alle 21:30, nella Chiesa di San Basilio, “In memory”, Video Mapping a cura di Marco Andreotti accompagnato dal concerto dell’Auditorium Chamber Orchestra diretto dal M. Danilo Lo Presti.



Giovedì 26 giugno, alle 21:30, la Chiesa di San Basilio accoglie “Orizzonti”, concerto del dipartimento Jazz del Conservatorio F. Venezze di Rovigo Musica Humana Ensemble diretto dal prof. Roberto Martinelli.



Venerdì 27 giugno, alle 18:30, presso l’area scavi di San Basilio, incontro filosofico con il dottor Cristiano Vidali. Alle 21:30, nuovo appuntamento nella Chiesa di San Basilio, con “Nantri ca sem chi”, concerto di Alessandro Tessarin accompagnato dall’orchestrina Strambiforte.



Infine, sabato 28 giugno, alle 18, presso l’area scavi di San Basilio, “Arpeggiando sulla Storia” concerto del Team degli arpisti dalla Prof.ssa Sabina Baratella. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala della Cultura.



















L’iniziativa è organizzata con il Comune di Ariano nel Polesine e rientra nel progetto “Borghi Fluviali tra Adige e Po”, sostenuto dal Ministero del Turismo nell’ambito del PNNR, coordinato dal Comune di Fratta, in collaborazione con la Provincia di Rovigo, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia e Fiab Rovigo.