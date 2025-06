Golf, 82° Open d’Italia all’Argentario Golf Club



L’edizione di quest’anno del nostro Open, l’82esima, si svolgerà dal 26 al 29 giugno all’Argentario Golf Club di Monte Argentario, in Toscana.

È una storia centenaria quella dell’Open d’Italia. La prima edizione si giocò infatti nel 1925 al Golf Club Alpino di Stresa, in Piemonte. Sarà la seconda edizione in Toscana, a 42 anni di distanza dalla vittoria del tedesco Bernhard Langer al Golf Club Ugolino di Firenze.

E per la prima volta sarà l’elegante Argentario Golf & Wellness Resort ad ospitare l’Open. Il campo da golf inaugurato nel 2006 si distingue per un tracciato tecnico e scenografico, perfettamente integrato nello spettacolare paesaggio della Maremma Toscana. Il campo si trova in un’area naturale protetta a cinque minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un panorama di straordinaria bellezza.

La struttura, oltre il golf certificato PGA National Italy, comprende un Resort a cinque stelle, ristoranti interni Dama Dama e della Club House e le prestigiose Argentario Golf Villas, immerse in un’oasi naturale di oltre 80 ettari.

“Siamo onorati di ospitare l’82ª edizione dell’Open d’Italia sul nostro campo, questo evento rappresenta il coronamento di un percorso iniziato con passione e visione quasi vent’anni fa. È anche un’occasione per mostrare al mondo le eccellenze del nostro territorio, non solo sportive ma anche ambientali, architettoniche e culturali – commenta Augusto Orsini, Founder dell’Argentario Golf & Wellness Resort. - E un ringraziamento speciale va alla Regione Toscana e al Comune di Monte Argentario, la cui fiducia e collaborazione hanno reso possibile ogni passo di questa crescita.”

Il torneo, parte del “European Swing” del DP World Tour, metterà in palio un montepremi di tre milioni di dollari. Inoltre, da quest’anno il miglior giovane classificato (nato dal 1° gennaio 2000 in poi) riceverà un premio di 25mila euro e un premio golfistico internazionale realizzato dall’artista Pietro Ruffo. È questa l’iniziativa della Fondazione Franco Chimenti, per proseguire nel solco tracciato dal Professor Franco Chimenti, storico Presidente della Federazione Italiana Golf, che nei suoi 22 anni alla guida del movimento ha sempre creduto nei giovani, presente e futuro anche di questo sport.

Saranno 156 i campioni in gara, tra cui cinque tra i migliori dieci dell’ordine di merito del circuito, altrettanti past winner, quindici vincitori stagionali che si contenderanno il montepremi sfidandosi sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno. Da Guido Migliozzi a Francesco Laporta, da Edoardo Molinari, primo vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup di Bethpage ad Andrea Pavan, da Gregorio De Leo a Renato Paratore e Filippo Celli. Sono solo alcune delle stelle del golf italiano in campo all’Argentario.

I migliori due classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open in Irlanda del Nord, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug,

L’ingresso al pubblico sarà gratuito previa registrazione al link www.openditaliagolf.eu Un segnale importante di ripartenza dalla Federazione Italiana Golf per favorire anche il rilancio del turismo.

L’appuntamento all’Argentario è fissato da mercoledì 25 giugno, giorno della Pro-Am Rolex, a domenica 29. E che vinca il migliore!



Valentina Bolla