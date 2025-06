Gruppo Vicenzi, San Giovanni Lupatoto, Verona. Un bilancio, per il futuro, e 120 anni di storia, accompagnati da numeri del 2024 e da andamento 2025 positivi. Ottima salute, con fatturato a 167 mln, orientato, con la propria alta pasticceria, ai mercati i



Crescita del giro d’affari, importante consolidamento, sui mercati internazionali e rafforzamento della leadership di mercato in Italia, nel segmento savoiardi, amaretti e sfoglie. Il Gruppo Vicenzi, con i marchi Matilde Vicenzi, Grisbì e Mr.Day, conferma l’andamento positivo dei risultati economici, che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Nel 2024, il fatturato consolidato del Gruppo è stato di 167 milioni di euro con un +3%, rispetto all’anno precedente: una crescita spinta soprattutto dai mercati esteri (+8%) e che rafforza la posizione del Gruppo nel mercato dell’alta pasticceria industriale italiana. Oggi, i prodotti Vicenzi entrano in oltre 9 milioni di famiglie in Italia, sono presenti in 97 Paesi, creando lavoro per 360 persone, in 3 stabilimenti, ognuno, con la propria specializzazione produttiva. “Il 2025 – sottolinea Marcello Gelo, amministratore delegato del Gruppo Vicenzi – è l’anno in cui celebriamo i 120 anni di attività e di qualità dei nostri prodotti, seguendo la strada tracciata dal presidente, Giuseppe Vicenzi. Un impegno della famiglia Vicenzi, che prosegue e dà continuità al progetto industriale”. L’anno trascorso si è chiuso, con risultati molto positivi, confermando il Gruppo Vicenzi terzo player nel comparto della pasticceria industriale in Italia e leader assoluto e in crescita, nei segmenti dei savoiardi, degli amaretti e delle sfoglie. “Con il nostro Savoiardo Vicenzovo, deteniamo una quota di mercato del 25% a volume e a valore – analizza l’amministratore delegato Gelo – cinque volte superiore al nostro primo concorrente. Abbiamo guadagnato 1 punto di quota rispetto al 2023 e siamo stati l’unica, tra le marche principali, a crescere nel segmento dei savoiardi tradizionali. Più in generale, nel mercato della pasticceria industriale, dove siamo il terzo player con una quota a valore del 7,3%, abbiamo avuto il tasso di crescita più alto tra i principali player”. Il 2025 si apre all’insegna dell’innovazione con il lancio di Vicenzovo Pink, la versione aromatizzata alla fragola del classico savoiardo Vicenzi, una vera e propria innovazione, nel mercato che reinterpreta un grande classico della pasticceria italiana. Con questa edizione limitata, Vicenzi continua a consolidare la propria leadership nel mercato dei savoiardi, vivacizzando le occasioni di consumo e valorizzando la creatività in cucina. La crescita del Gruppo si conferma, come cennato, anche nel 2025. “In Italia – sottolinea Gelo – nei primi 5 mesi dell’anno le vendite sell-out di tutte le nostre marche crescono a doppia cifra (Matilde Vicenzi +10,9% Grisbi +11,3% Mr Day +19,2%). Un risultato straordinario in un mercato maturo come quello italiano. E anche fuori dai nostri confini, i risultati di marca sono eccellenti, principalmente grazie allo sviluppo di nuovo del nostro savoiardo Vicenzovo, che negli USA, uno dei mercati strategici per il Gruppo, registra un incremento del +42,6% a valore, nonostante l’incertezza legata ai dazi e il peggioramento del tasso di cambio”. Il menzionato Grisbì lancia Dolce Vita, è in edizione limitata al periodo estivo con note agrumate, è da gustare fresco, da frigo, ed è pronto a stupire ancora una volta, con una grande novità per l’autunno, mentre, da inizio anno, sono disponibili due nuovi gusti nel formato colazione, Cacao Nocciola e Yogurt, per partire con il piede giusto, ogni mattina! Mr.Day, merenda playful per i ragazzi, sull’onda del successo ottenuto con Mr.Day Brownies, al cioccolato, a soli pochi mesi dal lancio, ha ampliato la famiglia, con Mr.Day Brownies, al cioccolato bianco…Ma, Vicenzi è vicino anche alla 77ª Edizione Estate Teatrale Veronese, dando vita ad un impegno culturale del Gruppo, diretto a promuovere l’arte e la bellezza, un binomio, che unisce qualità e cultura. Un tutto, che – frutto di ingegno, di capacità e di lunga, usata esperienza, che onorano l’imprenditorialità – oltre a creare qualità e nome, anche a livello globale, nel campo dell’ alta pasticceria, sforna valore e contribuisce all’economia veronese e nazionale. Nella foto: l’ad Marcello Gelo.

Pierantonio Braggio