Un mese di feste, musica dal vivo e gastronomia. Tutti gli eventi di luglio a Malcesine da PazzaSplash a Pearà on the Road



Prosegue il ricco cartellone di eventi estivi a Malcesine. I Giardini Padre Mario Casella, Palazzo dei Capitani, il Porto, località Paina e l’ex sede della Fraglia Vela sono pronti a ospitare concerti, spettacoli teatrali, mercatini e manifestazioni enogastronomiche che animeranno il borgo per tutto luglio.



Il mese si aprirà con danze e musiche tradizionali da tutto il mondo grazie all’International Art Festival "Acqua Azzurra" Lago di Garda, in programma mercoledì 2 e giovedì 3 luglio ai Giardini Padre Mario Casella. Sempre ai giardini, venerdì 4 luglio alle 21 sarà la volta della Libera Brass Band, mentre sabato 5 luglio, ore 20:45, a Palazzo dei Capitani l’Associazione Corale Cima Valdritta proporrà il concerto Voci in Amicizia con la partecipazione del coro Le Voci di Malcesine e del Coro Castel Beseno. Il primo weekend del mese segna anche il ritorno dell’attesissimo PazzaSplash, evento di parapendio con voli serali e atterraggi su zattera, organizzato dal Paragliding Club Malcesine e in programma sabato 5 e domenica 6 luglio in località Morettine.



Musica protagonista anche martedì 8 luglio, ore 21, per un suggestivo concerto a bordo del veliero Circe con il gruppo Radio Galena Band all’ex Fraglia Vela in via Roma. Il giorno successivo, mercoledì 9 luglio, ore 21, Palazzo dei Capitani ospiterà il Galà Lirico a cura della Benacus Scuola Musicale, con celebri arie di Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart e Lehar. Ad intrattenere il pubblico saranno Natalia Roman (soprano), Stefano Zilio (tenore), Raffaele Zaninelli (basso) e Antonio Vicentini (pianoforte). Il costo del biglietto è di 15 euro. Si proseguirà poi giovedì 10 luglio, ore 21, con la rappresentazione teatrale L’uomo dal fiore in bocca e La patente di Luigi Pirandello con la Nuova Compagnia Teatrale APS. Il fine settimana del 12 e 13 luglio sarà invece dedicato all’artigianato, con i Mercatini ai Giardini Padre Mario Casella.



Sarà ancora musica dal vivo mercoledì 16 luglio, ore 21, quando la band Extras animerà i Giardini con un concerto dedicato alla musica degli anni ’80, ’90 e 2000. Mentre sabato 19 e domenica 20 luglio, in località Paina, torna la tradizionale Festa della Musica organizzata dal Corpo Bandistico di Malcesine, con stand gastronomici, giochi e intrattenimento musicale. Giovedì 24 luglio, appuntamento con la Strasbourg Youth Symphony Orchestra, diretta da Gustave Winkler, che eseguirà musiche di Weber, Puccini, Ponchielli, Dvořák e John Williams nella chiesa di Santo Stefano. Il fine settimana del 25-26-27 luglio vedrà protagonista l’evento “Pearà on the Road” ai Giardini Padre Mario Casella e sabato 26 luglio si celebrerà la Festa di Sant’Anna con stand gastronomico sul lungolago ex Fraglia, musica dal vivo e spettacolo pirotecnico alle 22:30. A chiudere il mese in musica il concerto cover Chill Music for Movie Lovers con spettacolo acrobatico di mercoledì 30 luglio, ore 21, ai Giardini, e That sweet plucking of strings – Quel dolce pizzicar di corde, concerto di chitarra e mandolino con Angela Modena e Giacomo Giabelli a Palazzo dei Capitani giovedì 31 luglio, sempre alle 21. Il costo del biglietto è di 15 euro.



Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito www.visitmalcesine.com