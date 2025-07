I ‘Ristoranti Tipici’ di Verona passano da 20 a 21, con l’adesione della Trattoria La Pigna. Coldiretti Verona, al Mercato Coperto, ha ospitato un incontro ad hoc.



“Tutto il gusto dell’estate sulle tavole dei ristoranti tipici. Al via da sabato 5 luglio, il nuovo appuntamento stagionale del quarto ciclo delle iniziative promosse dal Comune in collaborazione con i 'Ristoranti Tipici' di Verona. Fino al 20 luglio, in tutti i ristoranti tipici aderenti sarà servito il menù de 'Il Ristorante tipico ... in Estate’, con l'utilizzo di prodotti stagionali come la trota, la pesca di Pescantina, il melone della pianura veronese, il tartufo e le carni bianche di pollo e di tacchino. Ai piatti sarà anche abbinata un'offerta dei vini, privilegiando le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona. Obiettivo dell’iniziativa è intraprendere una serie di azioni, volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, ed inoltre incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione. I ristoranti tipici veronesi infatti sono ufficialmente riconosciuti dal 'Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese'. Attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale diffondono la conoscenza dei prodotti e dei piatti tipici locali, che rappresentano il 65% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona. “Un'iniziativa stagionale che mira alla valorizzazione dei nostri prodotti tipici – sottolinea l’assessora al Commercio Alessia Rotta –. Nelle prossime settimane si potrà degustare tutta la grande varietà stagionale dei nostri territori. Un’opportunità per abbracciare davvero tutta la provincia di Verona e la qualità delle produzioni che caratterizzano la nostra tradizione alimentare”. “Far conoscere i prodotti secondo la loro stagionalità è importantissimo, perché diventa un’occasione per unire la filiera della produzione locale con la parte finale, rappresentata in questo caso dai piatti proposti dai Ristoranti Tipici aderenti, che passano da 20 a 21 con l’ingresso della trattoria La Pigna” spiega il direttore di Confesercenti Verona Alessandro Torluccio. Franca Castellani, presidente di Agrimercati di Campagna Amica che, per conto di Coldiretti Verona, gestisce i Mercati a Km Zero, precisa: “la nostra collaborazione mira a rinsaldare il legame tra la produzione agricola locale e la ristorazione del territorio, offrendo ai consumatori un'esperienza gastronomica autentica e sostenibile”. “Portare i prodotti freschi e di stagione – spiega Castellani – direttamente dalle nostre aziende agricole ai ristoranti significa non solo supportare l'economia locale, ma anche offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di gustare i veri sapori del nostro territorio”. Dettagli, quelli sopra esposti, proposti da un comunicato stampa ad hoc del Comune di Verona, del 3.7.25. Di una Verona, che, grazie ad un fecondo territorio, all’esperienza e al costante lavoro di esperti agricoltori e di allevatori, dispone, ogni giorno, di verdure, carni e frutta di qualità, assolutamente freschi e tali da permettere la realizzazione di piatti, accompagnati, da buon vino, durante tutto l’anno, strettamente legati alla stagione di produzione, nel quadro, appunto, delle ormai storiche preparazioni dei “Ristoranti tipici”, dalle straordinarie proposte de momento. Chiaro, comunque, che, se tali noti Ristoranti soddisfano le esigenze di visitatori, turisti e di buongustai, fortemente contribuiscono, al tempo, alla valorizzazione del territorio veronese, dei suoi prodotti agricoli e alla relativa economia.

Pierantonio Braggio