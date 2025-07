(CCIAA VERONA): SOSTENIBILITÀ ED ESG, CONTINUA IL CICLO DI WEBINAR GRATUITI PER LE PMI VERONESI



(Verona, 10 luglio 2025). “PMI e sostenibilità: una nuova visione per crescere insieme” è il titolo del ciclo di 10 webinar gratuiti rivolti alle aziende del territorio veronese per promuovere la sostenibilità come leva strategica di crescita e competitività. L’iniziativa è realizzata dal Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con KPMG Advisory Spa, società con esperienza consolidata nell’accompagnare le piccole e medie imprese nel percorso evolutivo del proprio modello di business. Il percorso - avviato a giugno - mira a potenziare la consapevolezza e le competenze delle aziende sui temi ambientali, sociali e di governance (ESG).







L’ultimo appuntamento del calendario dei webinar, prima della pausa estiva, è fissato per il 16 luglio con “I fattori ESG nella valutazione del merito di credito” (dalle 14 alle 16) per poi riprendere a settembre con: “Gli stakeholder” (10 settembre, 14-16) e “La sostenibilità nella catena di fornitura: quali fattori coinvolge e come dimostrarla” (24 settembre, 14-16). Ad ottobre è il turno di “La sostenibilità ambientale: quali fattori coinvolge, i rischi da considerare e come dimostrarla” (8 ottobre, 14-16) e di “Best practices di economia circolare” (22 ottobre, 14-16). Il ciclo degli incontri si chiude a novembre con “La sostenibilità: come implementarla attraverso i sistemi di gestione” (5 novembre, 14-16) e “Strumenti di AI a sostegno della sostenibilità d’impresa” (19 novembre, 14-16).







La sostenibilità è al centro anche di un’altra iniziativa, rivolta alle micro, piccole e medie imprese veronesi, che prevede un percorso di affiancamento, con 2 incontri individuali con KPMG Advisory Spa per ogni impresa partecipante. Nel primo incontro one to one, si valuterà il livello di sostenibilità dell’impresa con uno strumento conforme ai principali standard nazionali e internazionali, nel secondo incontro verrà restituito un piano di azione con proposte migliorative per integrare concretamente i fattori ESG nella strategia aziendale. Disponibilità limitata.

Per informazioni e iscrizioni al percorso di consulenza gratuita per le Mpmi in materia ESG: https:www.vr.camcom.ititcontentprogetto-esg-verona-2025-ancora-pochi-posti-disponibili-consulenza-gratuita-far-crescere-la







La partecipazione al ciclo di webinar “Pmi e sostenibilità: una nuova visione per crescere insieme” è gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati, previa registrazione nell’area riservata: https:www.vr.camcom.ititcontentpmi-e-sostenibilit%C3%A0-una-nuova-visione-crescere-insieme