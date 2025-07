A Bussolengo, Verona, la Festa d’Estate 2025: numerosi appuntamenti, musica, cibo e l’attesissima Cena sotto le stelle… La “Notte Bianca”…



Nella Sala Rossa della Provincia di Verona, è stato presentato il calendario degli eventi estivi del Comune di Bussolengo, alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei partner coinvolti. Il programma prenderà il via sabato 19 luglio, con la Notte Bianca, proseguendo con la tradizionale Festa d’Estate, in programma da giovedì 24 a lunedì 28 luglio, e con la Mostra Intercomunale delle Pesche, sabato 2 agosto, realizzata in collaborazione con il Comune di Pescantina. Infine, sabato 16 agosto, in piazza 26 Aprile, torna il San Rocco Music Festival. Sabato 19 luglio, dalle ore 19:00 alle 02:00, torna la Notte Bianca,, l’evento che animerà il centro del paese con spettacoli, intrattenimento per tutte le età, stand gastronomici e aperture straordinarie dei negozi. Come da tradizione, l’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, dal Comune di Bussolengo e dal Distretto del Commercio “La rosa di San Valentino – Eternamore” in collaborazione con le associazioni locali, propone numerose aree tematiche in cui gustare piatti tipici, assistere a spettacoli dal vivo o ballare in compagnia, lungo le vie del paese. Da giovedì 24 luglio, avrà inizio la Festa d’Estate, aperta, come da tradizione, dal concerto del Corpo Bandistico della Città di Bussolengo, alle ore 21:00 in piazza 26 Aprile. La stessa piazza ospiterà, venerdì 25 luglio alle 20:30, lo spettacolo cabarettistico in dialetto veronese di Bifido “Metete in bola”, che sdrammatizza argomenti di tutti i giorni, seguito, dalle 21:30 alle 23:30, dalla serata danzante “Noche loca” con i DJ Alessandrino, Matteo Portieri e Yeye. Sabato 26 luglio, alle 18:30, nell'ambito del progetto Pagus Pictus, si terrà una visita guidata alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei Padri redentoristi, a cura del C.T.G. - El Vissinel. Alle 20:00 torna uno degli appuntamenti più attesi: “Profumo di pesca cenando in Piazza Nuova”, la suggestiva cena, sotto le stelle con il menù interamente a base di pesca locale, che quest’anno si svolgerà per la prima volta nella nuova location e con un elemento di sorpresa: l’aggiunta della fragola, che darà un tocco speciale alle pietanze. Infatti, durante la cena sarà servito un dolce, preparato con fragole raccolte dai ragazzi della Cooperativa Agespha, che da quest'anno collabora con l’amministrazione, contribuendo così a valorizzare il territorio e l’inclusione sociale. I biglietti per la cena, disponibili fino ad esaurimento, si possono acquistare online sul sito gardavoyager.com, cercando “Profumo di Pesca cenando in Piazza Nuova”, oppure presso El Tabachin in Via Borghetto 2 a Bussolengo o la tabaccheria Castioni alle Porte dell’Adige. Il prezzo è di €30 per gli adulti e €15 per i ragazzi fino a 12 anni. A seguire, alle ore 22:00 in piazza 26 Aprile, un concerto rock della band Shooting Cow, con un tributo agli intramontabili anni ’60 e ’70. Domenica 27 luglio la Festa proseguirà alle 18:30 con una nuova visita guidata alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei padri redentoristi. In piazza 26 Aprile, doppio appuntamento serale: alle 20:30 le premiazioni del concorso “Bussolengo fiorito”, seguite, alle 21:00, dal concerto della violinista Lisa Agnelli. Lunedì 28 luglio, presso Villa Spinola, alle ore 19:00, sarà inaugurata la mostra “Luce negli occhi, sguardi nella natura” di Lorena Dal Bosco e Giovanni Ferrarin. La mostra conduce in un viaggio nella natura, sia essa quella animale e selvaggia, sia quella dei luoghi costruiti dall’uomo, tra gli sguardi di prede e predatori e sguardi, su paesaggi antropici. Alle 19:30 si terrà il convegno a ingresso libero, sul tema: “Peschicoltura. Il fondamento del nostro territorio”. A chiudere la rassegna, alle ore 21:00, lo spettacolo “Caravan Live: la storia del Rock”, un concerto a ingresso libero, presso il parco di Villa Spinola. Dal 24 al 27 luglio, inoltre, a partire dalle ore 19:00 in piazza 26 Aprile saranno aperti stand enogastronomici con menu speciale: spaghetti allo scoglio, spaghetti alle vongole, maccheroncini all’anatra, fish and chips, fritto misto al pesce e molto altro. Sabato 2 agosto, alle ore 18:00 presso il ponte di Bussolengo- Pescantina, infine, torna la tradizionale esposizione delle migliori pesche del territorio con la Mostra Intercomunale delle pesche: al termine della mostra sarà possibile acquistare le pesche in esposizione e sarà disponibile un rinfresco con assaggi di risotto alla pesca. In caso di maltempo la mostra verrà rinviata a domenica 3 agosto alle ore 18:00. Infine, sabato 16 agosto, a partire dalle ore 19:00, in piazza 26 Aprile, torna il San Rocco Music Festival: ad aprire l’evento, la Santa Messa, di fronte al Capitello di San Rocco, in via Porta alle ore 20:00, stand gastronomico, con proposta di risotto, a cura della Proloco Comune di Bussolengo e, alle ore, 20:30 l’Orchestra Umberto Bassoli, con ballo liscio. Roberto Brizzi, sindaco del Comune di Bussolengo: "Eventi come La Festa d’Estate, la Notte Bianca che la precederà, e il San Rocco Music Festival sono molto attesi dalla nostra comunità. Rappresentano un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme gli spazi del nostro paese, riscoprendone la bellezza e il valore identitario. L’ampia partecipazione delle realtà associative e produttive locali è il segno di una comunità viva, coesa e orgogliosa delle proprie radici. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questa manifestazione. Eventi come questo rappresentano un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni, cittadini e mondo associativo”. Valeria Iaquinta, assessore alla Cultura, rapporti con l’Europa e i gemellaggi, rapporto con le associazioni, pari opportunità e asilo nido: "La Festa d’Estate è una manifestazione che sa coniugare intrattenimento e contenuti culturali, offrendo occasioni per tutte le età e per tutti i gusti. Le visite guidate, i concerti, gli spettacoli e le iniziative dedicate al patrimonio artistico sono momenti preziosi di valorizzazione della nostra identità culturale. Allo stesso tempo, il coinvolgimento delle associazioni del territorio testimonia la grande ricchezza del nostro tessuto sociale. Vi aspettiamo numerosi.” Giovanni Amantia, assessore allo Sport, Agricoltura, Sicurezza, Ecologia e Polizia Locale: "Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo della Festa d’Estate c’è sicuramente la cena sotto le stelle, che mette al centro i nostri prodotti agricoli e in particolare la pesca, simbolo dell’identità rurale di Bussolengo. Questo evento rappresenta un connubio perfetto tra valorizzazione delle eccellenze del territorio, sostenibilità e promozione della filiera corta. Davide Furlani, consigliere, con delega al Commercio: "La Festa d’Estate, e la Notte Bianca che la precede, rappresentano una vetrina straordinaria per il commercio locale, che in queste giornate può contare su un’ampia affluenza di cittadini e visitatori. Le attività economiche del centro sono parte integrante dell’identità del paese, e iniziative come questa aiutano a rafforzare la loro presenza e il legame con la comunità”. Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione Prodotti Agricoli di Bussolengo Pescantina: “Filiera cortissima, accordi stretti con alcune catene distributive, qualità e salubrità del prodotto: l’impegno profuso in molti anni da tutti gli attori presenti sul territorio sta portando a un rinnovato interesse delle aziende agricole verso questa coltivazione: sono molte le aziende che stanno tornando a impiantare pescheti», sottolinea Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina, chiamata a organizzare l’evento. «L’utilizzo di marchi come l’Igp e la Principesca ci proteggono dalla concorrenza di altri Paesi, oltre a identificarci in modo netto di fronte a consumatori che dimostrano di apprezzare e prediligere sempre di più i prodotti regionali ben riconosciut.”. Leonardo Odorizzi, presidente del Consorzio per la tutela e valorizzazione della Pesca di Verona IGP "La Pesca di Verona IGP rappresenta un autentico valore del nostro territorio, espressione della sua ricchezza agricola, paesaggistica e culturale. Come Consorzio, crediamo fortemente nel ruolo dei produttori come custodi dell’ambiente, in un contesto che si estende tra Lago di Garda, Valpolicella e città di Verona. L’incontro del 28 luglio sarà un momento importante di dialogo tra Istituzioni, operatori e produttori, per fare rete e rafforzare la filiera. A seguire, offriremo una degustazione che unisce la Pesca di Verona IGP ad altri prodotti d’eccellenza come il Radicchio di Verona IGP, il Prosciutto Veneto DOP, il Monte Veronese DOP e l’Olio extravergine d’oliva Veneto Valpolicella DOP, per raccontare, in modo concreto, la qualità e la sinergia del nostro territorio." Alice Campestrini, una delle fondatrici del marchio IGP Verona: “Quest’anno, sta iniziando con numerose soddisfazioni: anche la grande distribuzione si sta rivolgendo a noi produttori agricoli. La domanda è superiore alla nostra capacità produttiva, e non riusciamo a fornire la pesca a tutti: per questo motivo, auspico che queste manifestazioni possano favorire l’e tra noi produttori, permettendoci di tornare a valorizzare il territorio come un tempo”. Matteo Segantini, presidente della Cooperativa Agespha: "La Cooperativa Agespha Onlus gestisce servizi semi-residenziali e residenziali, per persone con disabilità nel Comune di Bussolengo dal 1985. Tra i vari servi, che la Cooperativa gestisce, il Laboratorio 739. che ospita una disabilità medio-lieve ed ha avuto uno sviluppo nella coltivazione delle fragole, come prodotto di nicchia e di qualità, che fosse di facile coltivazione e soprattutto che permettesse la raccolta stessa alle persone con disabilità, che attraverso questa attività traggono beneficio sia nell'aspetto lavorativo che relazionale. Molti sono i clienti che oggi giungono nelle nostre serre, dando sempre più valore al prodotto coltivato e al lavoro delle persone con disabilità coinvolte”. Elisa Martini, vicepresidente della Cooperativa Agespha”. Coltivare fragole, a Bussolengo, è una sfida, iniziata nel 2020, durante il periodo del COVID, quando era l’unica attività possibile, da svolgere all’aria aperta con i ragazzi della cooperativa. Sono, dunque, cinque anni, che coltiviamo fragole e, quest’anno, esse, insieme alla pesca, saranno protagoniste dI “Profumo di pesca: cenando in Piazza Nuova”, di sabato 26 aprile. Inoltre, i ragazzi avranno il piacere di servire il dolce, preparato proprio, con le fragole coltivate da loro”. Massimo Poiesi, presidente della Pro Loco Comune di Bussolengo: “La Notte Bianca è ormai un appuntamento attesissimo per il nostro paese e rappresenta un’occasione unica per vivere Bussolengo in una veste diversa, vivace e coinvolgente. L'entusiasmo degli esercizi commerciali che resteranno aperti fino a tarda serata, unito alle tante proposte musicali – dai dj set ai concerti live – trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. È una serata pensata per tutte le età, in cui si celebra la nostra comunità con musica, shopping e divertimento. Invito tutti a partecipare e ringrazio di cuore le attività coinvolte, le associazioni e i volontari che rendono possibile questo evento straordinario.” Silvano Girelli, amministratore delegato di Flover: “Ringrazio, innanzitutto, l’Amministrazione di Bussolengo per le numerose iniziative messe in campo: Flover partecipa sempre con grande piacere agli eventi legati alle piante e alle stagioni come per esempio la Festa delle Rose e la Festa d’Estate. Siamo molto legati a Bussolengo, perché è proprio qui, che la nostra attività ha avuto inizio ed è davvero bello vedere, come le stagioni vengono scandite da queste manifestazioni che celebrano il territorio e la natura”. Un grande evento, animatore dell’estate e di Bussolengo stessa, fortemente capace di attrarre, di divertire e di creare economia e cultura, unitamente all’importante effetto, della promozione di incontri, creando, al tempo, momenti e relazioni sociali. Nella foto: la presentazione della Festa d'Estate, a Bussolengo, Verona.

Pierantonio Braggio