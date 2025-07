NASCE SAMOTER ACADEMY: LA NUOVA FRONTIERA DELLA FORMAZIONE PER IL MONDO DELLE COSTRUZIONI



Verso SaMoTer 2026, Veronafiere inaugura il nuovo hub formativo per l’evoluzione del settore delle macchine per costruzioni



Verona, 15 luglio 2025 - Veronafiere presenta SaMoTer Academy, il nuovo progetto strategico in collaborazione con Engim Veneto, nato per accompagnare la trasformazione del settore delle macchine per costruzioni attraverso una formazione di qualitĂ e altamente qualificata: sia culturale che tecnico-professionale.



L’iniziativa prende vita in occasione della 32ª edizione di SaMoTer, Salone Internazionale triennale delle Macchine per Costruzioni in programma a Verona dal 6 al 9 maggio 2026, organizzato da Veronafiere in partnership con UNACEA e CECE, e mira a dare risposte concrete ad una sfida cruciale per il comparto: il divario tra domanda e offerta di operatori qualificati. Si tratta di un problema strutturale che incide sul mercato, limita la competitività non solo delle aziende espositrici, ma anche dei loro clienti, i visitatori professionali SaMoTer. L’industria delle costruzioni è infatti al centro di un’evoluzione senza precedenti, trainata da transizione ecologica, digitalizzazione, automazione, nuove normative europee e cambiamenti nei modelli di lavoro.



Anche l’ambito educativo risente di uno squilibrio significativo: solo circa il 6% degli studenti sceglie oggi le scuole di formazione professionale legate a percorsi nel settore della meccanica, nel settore elettrico, nel settore termoidraulico e nella manutenzione in generale, contro una media europea del 25% circa. SaMoTer Academy si propone come uno degli strumenti per invertire questa tendenza, offrendo ai giovani percorsi professionalizzanti con un forte legame col mondo del lavoro e con la trasformazione digitale in atto.



In questo scenario, SaMoTer Academy si configura come un ecosistema formativo stabile, attivo durante tutto l’anno, per sostenere imprese, tecnici e giovani professionisti in un percorso di aggiornamento continuo. Il progetto integra lezioni teoriche, sessioni pratiche e formazione immersiva, grazie a collaborazioni strategiche con ENGIM Veneto e con le scuole di formazione professionale del Veneto, istituti tecnici, agenzie di formazione, enti di ricerca e aziende leader del settore, con l’obiettivo di costruire un ponte tra mondo scolastico e sistema produttivo.



L’offerta formativa è pensata per facilitare la scelta degli studenti, dopo la “terza media”, nel settore delle macchine per costruzioni e per dare la possibilità alle aziende produttrici di co-formare i futuri operatori sui propri macchinari e attrezzature. Gli studenti potranno accedere a programmi specifici unendo teoria e pratica e tirocini aziendali, anche in modalità di apprendistato, sviluppati in sinergia con i principali player e partner tecnologici del settore. Al termine del percorso gli studenti conseguiranno la qualifica o il diploma professionale.



SaMoTer Academy è riservata agli espositori di SaMoTer 2026, che possono aderire tramite sponsorship. Le imprese contribuiranno ai contenuti didattici, offriranno tirocini presso le stesse aziende. Un’opportunità concreta per investire in capitale umano, valorizzare il proprio ruolo come datori di lavoro, favorendo il ricambio generazionale.



«Con la nascita di SaMoTer Academy – spiega Matteo Pasinato, event manager SaMoTer – vogliamo offrire uno spazio stabile di aggiornamento, confronto e crescita professionale per chi lavora o si prepara a lavorare in questo mondo in rapida trasformazione. L’Academy nasce dall’ascolto delle esigenze espresse dalla filiera: imprese che cercano nuove competenze, giovani che chiedono formazione pratica e aggiornata, istituzioni che spingono per un settore più sostenibile e digitalizzato. Per questo abbiamo immaginato un progetto che non si esaurisce nei giorni di fiera, ma che prosegue durante tutto l’anno, con contenuti formativi, eventi speciali e sinergie strutturate con enti di ricerca, scuole e imprese. È il nostro contributo per costruire un comparto più competitivo, resiliente e pronto alle sfide del futuro».



Con SaMoTer Academy, Veronafiere conferma la propria vocazione a essere non solo piattaforma espositiva, ma anche acceleratore culturale, tecnico e professionale per tutta la filiera delle costruzioni. Un progetto che guarda lontano e che, già oggi, contribuisce a costruire le fondamenta per il futuro di un settore chiave per l’economia, l’ambiente e le infrastrutture del Paese.



Nel 2026 tornerĂ anche SaMoTer Lab, area espositiva strategica per il settore, favorendo il dialogo tra produttori di tecnologie, operatori, imprese e professionisti. La demo area Cantiere Digitale sarĂ ampliata e trasformata in un vero cantiere automatizzato.

Infine, grazie alla collaborazione con ICE-Agenzia, SaMoTer 2026 rafforza l’incoming da Est e Nord Europa, Sud Est Asiatico, Medio Oriente e Sudamerica, con l’obiettivo di consolidare il respiro internazionale della manifestazione.